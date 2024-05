Od chvíle, kdy slovenského premiéra Roberta Fica ve středu odpoledne v Handlové těžce zranil střelec vyčkávající v hloučku příznivců, je pod drobnohledem práce jeho osobních strážců. Slovenská policejní inspekce už oznámila, že všechny souvislosti prověřuje.

Snímek zachycuje vládní limuzínu, ve které je předseda vlády Robert Fico po střelbě na výjezdovém jednání vlády v Handlové v okrese Prievidza ve středu 15. května 2024. | Foto: TASR/PROFIMEDIA

Bylo to několik vteřin, o kterých už nejen slovenští experti a novináři prodiskutovali hodiny. Robert Fico přišel ve středu odpoledne před kulturním domem v Handlové po výjezdním zasedání vlády k hloučku přihlížejících, aby se s nimi pozdravil. Příležitosti využil jednasedmdesátiletý muž s pistolí.

Lékaři v banskobystrické nemocnici ještě bojovali o Ficův život a lidé už diskutovali, co dělala jeho ochranka. „Ochranné službě bych to nevyčítal, politik chce být v kontaktu s davem, chce podávat lidem ruce a je otázka, nakolik má ochranka čas připravit se na to předem,“ řekl Deníku Pavel Černý, v současnosti šéf týmu SW&TT, zaměřeného na taktické a střelecké kurzy.

„Na zveřejněných záznamech jsme měřili čas, kdy ochranka zasáhla, a hned v první vteřině, kdy padla první rána, šel zezadu po střelci člen ochranky, který mu srazil ruku a ve dvou, třech vteřinách ho zneškodnil. Problém byl, že slovenský premiér došel až těsně ke hrazení, které ho oddělovalo od lidí, takže ochranka prakticky neměla prostor, jak před něj skočit nebo zepředu bránit útoku,“ dodal Černý.

Podle experta je pro ochránce velmi těžké tak sebevědomé politiky, jako je Robert Fico, předem odstrkovat od lidí, bránit mu v přístupu. „Politik je svým způsobem neřízená střela, pokud s ochrankou nespolupracuje, je šance na maximální ochranu velmi nízká. I známý kuličkový atentát na Václava Klause byl částečně důsledkem jeho neochoty respektovat ochranku a jeho snahy zatlačovat ji do defenzívy,“ poukázal Černý. Připomněl tím případ z Chrastavy v roce 2012. Tehdejší prezident republiky tam otevíral most. V davu se k němu dostal šestadvacetiletý muž a z bezprostřední blízkosti několikrát vystřelil z airsoftové makety zbraně.

Podle Černého se dá riziko atentátu snížit, pokud politik předem s ochrannou službou probere svůj program a dopředu jí sdělí, na jakých místech chce jít blízko k lidem a zdravit se s nimi.

„V takovém případě pak už má ochranná služba dopředu přímo v davu své specialisty, kteří monitorují pohyb kolem sebe, hlídají, kdo si například dává ruku do kapsy nebo ji strká pod oblečení, takže ve chvíli, kdy ji vytáhne, už je někdo z ochranky v jeho blízkosti, aby případně okamžitě zasáhl – ale to se bavíme o připravené situaci. A ani tam nelze riziko útoku úplně vyloučit, jde jen o větší snížení pravděpodobnosti, že se zdaří,“ vysvětlil Černý.

Slovenská policejní inspekce ve čtvrtek oznámila, že postup ochranné služby začala prověřovat, uvedl web akutality.sk.

Bývalý příslušník českého Útvaru rychlého nasazení Martin Svozil byl v Událostech a komentářích České televize k práci ochránců kritičtější. „Nebyl to nějaký výlet, ale připravená akce, výjezdní zasedání vlády. Někdo měl tu skupinku předem zkontrolovat, zeptat se, co mají v tašce. A v každém případě měli ochránci kolem premiéra ze dvou, tří kroků vidět, že útočník nemá prázdnou ruku, a reagovat. Ochranné úkoly jsem plnil řadu let. Vždycky jsem počítal s tím, že mezi možným nebezpečím a chráněnou osobou musím být já, ne politik či diplomat, kterého jsme doprovázeli,“ řekl Svozil České televizi.

Slovenský bezpečnostní analytik Radovan Bránik pro televizi Markíza poukázal na dva problémy. „Možného pachatele měly už předem vytipovat další přítomné policejní složky. I když měl střelec zbraň pro skryté nošení, cvičené oko si jí mělo všimnout. Je možné, že policisté podcenili situaci. Jednasedmdesátiletý útočník není typ pachatele, na jakého by byli zvyklí a vycvičení,“ uvažoval analytik.

Ochranka podle jeho slov neměla nechat premiéra přijít jako prvního k bariéře, za níž hlouček lidí stál. „Byli pasivní a neudělali poslední několikavteřinovou kontrolu té skupiny, kdy se ještě dalo předvídat, zda je to bezpečné. Teprve potom měla přijít chráněná osoba,“ vysvětlil pro Markízu analytik.