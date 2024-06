Přívalové deště a protržená hráz způsobily v německém Bavorsku obrovské záplavy. Za jediný den napršelo tolik vody jako běžně za celý měsíc. Hasiči evakuovali na 3000 lidí, na místě zasahovalo až 40 tisíc záchranářů a zemřeli dva Němci. Část lidí se už vrátila domů. Oddychnout si ale nemůžou. Řítí se na ně další srážky.

Povodně na jihu Německa, 3. června 2024 | Foto: ČTK

Počet obětí záplav na jihu Německa se v pondělí zvýšil na dva. Záchranáři našli v zatopeném sklepě ve městě Schrobenhausen tělo 43leté ženy, po které pátrali od nedělního rána, informovala agentura AP. Domovy při evakuaci opustilo na tři tisíce lidí. Bavorské úřady varovaly, že hladina vody může v některých oblastech s novými srážkami dále stoupat. Mezitím se do domovů vrátili někteří lidé, kteří je museli kvůli velké vodě o víkendu opustit.

Zdroj: Youtube

Nevěděli, zda se budou mít kam vrátit

Anita Knaufová s manželem našla v sobotu útočiště v nouzovém ubytování na výstavišti v Augsburgu. Bála se v tu chvíli o auto v zatopené garáži, o pračku ve sklepě a hlavně o budoucnost. „To čekání bylo strašné. Vůbec jsme nevěděli, co bude dál,“ řekla novináři z rozhlasu B5 aktuell. V provizorním bydlení s manželským párem čekalo na zlepšení situace dalších 150 lidí.

Manželé netušili, jestli se budou mít k čemu vrátit. Z domu si Knaufová při evakuaci vzala jen to nejnutnější, spolu s knihou - milostným románem. „Abych se rozptýlila. Jinak bych se zbláznila. Všechno se stalo tak rychle a bylo to tak děsivé,“ uvedla 69letá žena. Kruhy pod očima prozradily, že moc nespala. Nyní jsou už s manželem doma v Gessertshausenu, kde je vše pod nánosem bahna.

Zachránili kočky, popadli doklady a utekli

Anna Braunmillerová z Diedorfu řekla časopisu Stern, že příkaz k evakuaci přišel v sobotu kolem jedné hodiny odpoledne. Chvíli předtím na mobilu cinkla zpráva, že se protrhla přehrada v Burgwaldenu. „Je to katastrofa. Hotová noční můra,“ řekla žena. Při rozhovoru s novináři smutně pozorovala muže, jak z domova vynáší rozbité dveře.

Německo trápí povodně. Při záchraně lidí v Bavorsku přišel o život hasič

Vzpomínala na to, jak rozvodněný potok nejprve pohltil zahradu, načež se dostal až na dvůr. Stačilo jen 20 minut. Braunmillerová s manželem Tobiasem a dvěma dospívajícími dětmi sebrali při úprku jen to nejnutnější. Žena vzala doklady, peněženku a mobil. Děti popadly kočky. „Člověk si ani neuvědomuje, co se děje. Syn měl na sobě jen pantofle,“ dodala. Domů se vrátili v neděli ráno.

Po divoké vodě přišel nepřirozený klid

Kromě hluku hasičských čerpadel byl v pondělí v Diedorfu pozoruhodný klid. Ptáci zpívali, z dálky se ozývaly kostelní zvony a Braunmillerová pozorovala čáru, vyprávějící o tom, kam až sahala hladina vody u jejího domu. Špinavá linka se táhne podél zdí, po čelní straně oken i po cihlách. Z domu se nepodařilo zachránit téměř nic.

Obec na Klatovsku spláchla přívalová vlna. Ryby jsme sbírali všude, popsal hasič

Svůj dům sledovala i 85letá Frieda, která si přála zůstat v anonymitě. Dřevo na topení, které měla poskládané u dveří, se teď válí po celé zahradě a místo bílé omítky kouká na hnědou zeď. „Koberce, tapety, všechno je plné bahna. Nikdy jsem nic takového neviděla. Podobná povodeň tu byla jen jednou před dvaceti lety. Lidé o ní dodnes vypráví,“ prohlásila.

„I o těchto záplavách se bude dlouho mluvit,“ dodala.