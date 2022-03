Starosta vesnice Jacques Gobert uvedl, že automobil z ničeho nic narazil přímo do shromážděných lidí. Čtyři z nich zemřeli na místě, 12 bylo vážně zraněno a dalšách 20 zraněno lehce. „Nemám slov, je to horor. Dorazil jsem chvíli po neštěstí a viděl těla všude na zemi. Nedokážete si představit, že se něco takového může stát,“ popsal podle britského deníku Express.

#Breaking: Just in - First horrific aftermath picture at the Belgian town of #Strépy-Bracquegnies, #Belgium, when early birds were waiting in line ahead, when a man in a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/uMZviqZsvg