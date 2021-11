V Bělorusku je asi 7000 uprchlíků, prohlásila dnes mluvčí běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Minsk podle ní navrhuje, aby Evropská unie vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2000 těch, kteří jsou u hranic s Polskem. Dalších 5000 migrantů se prý běloruský režim bude snažit poslat zpět do jejich vlasti. Běloruský vůdce Lukašenko tento návrh projednal v telefonickém rozhovoru s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, dodala mluvčí podle běloruské agentury BelTA. Z Minsku dnes podle médií mezitím odletěl první repatriační let s migranty, který zorganizoval Irák.

Alexandr Lukašenko se počtvrté ujal funkce běloruského prezidenta. Západ, který kritizoval kontroverzní prosincové volby, inauguraci bojkotoval. | Foto: AP PHOTO/Nikolai Petrov

"Evropská unie vytvoří humanitární koridor pro 2000 běženců, kteří se nacházejí v táboře (u hranic s Polskem). My se zavážeme pomoci (v rámci možností a pokud si to budou přát) zbývajícím 5000 k návratu do jejich vlastí," popsala mluvčí Natallja Ejsmantová Lukašenkův návrh Merkelové. Šéfka německé vlády podle ní souhlasila, že s představiteli EU návrh projedná. A to včetně "organizace humanitárního koridoru do Německa".