Na velkokapacitním parkovišti u chovatelské stanice zubrů uprostřed Bělověžského pralesa stojí jen pár aut. Stojany na kola jsou prázdné úplně. V informačním centru se nudí tři pracovnice. Je horké červencové odpoledne, které nedokáže zkrotit ani hustý stín jednoho z posledních evropských pralesů.

Vysoké teploty ovšem nejsou viníkem nedostatku turistů. Polskem se před létem prohnala informační smršť znázorňující polsko-běloruské pohraničí jako místo plné nebezpečí a hrůz.

„Měli byste si to ještě rozmyslet. Tam je teď lepší nejezdit,“ dozvěděla se moje žena v červnu od polských kolegů v práci. Důvody, proč ji varovali, byly dva. Obava z násilnických uprchlíků a strach z možné invaze Rusů.

Paniku mezi Poláky vyvolala v červnu zpráva, že jeden z uprchlíků ubodal vojáka střežícího hranici a druhého zranil. Ale špatných zpráv bylo více: pohraničníci střílející nad davy nezvladatelných migrantů snažících se přes pohraniční plot dostat do Evropské unie, několik fatálních srážek zubrů s těžkou armádní technikou na silnicích pralesa a v neposlední řadě vytvoření sanitárního koridoru kolem hranice s přísným zákazem vstupu.

Běžence ani zubra (tedy vyjma těch v chovatelské stanici) jsme během pobytu v pralese nepotkali žádného. Všechny značené cesty byly otevřené. Sanitární koridor totiž nepostihuje turistické trasy a cyklostezky. Koho jsme ale potkávali pravidelně, byli policisté, pohraničníci a vojáci, ti často v plné zbroji, v kuklách, s neprůstřelnými vestami a s připravenými samopaly.

„Tohle je nejstřeženější místo v zemi. Tady se není čeho bát,“ vykládala paní v infocentru v Bělověži, která leží jen dva kilometry od běloruských hranic. Kromě mě byla v centru ještě dvojice Poláků, která měla zájem o placený vstup do nejpřísněji chráněných částí pralesa, kam se může jen s průvodcem. Ten den se podařilo naplnit jednu desetičlennou skupinu, která tam mohla vyrazit. Dvojice musela počkat, zda se podaří naplnit další grupu.

V minulých letech přitom běžně vyrážel do hloubi lesa maximální denní počet skupin, tedy třináct, a lidé si museli zamlouvat termíny týdny dopředu.

„Zrna strachu už byla zaseta. Turisté odvolávají rezervace jak na běžícím pásu,“ přiznal v televizi TVN24 majitel penzionu v Narewce Eugeniusz Ostapczuk. Další majitelka, Róźa z Bělověže, uvedla, že má do konce sezony zamluvené zatím jen tři termíny. „Všechno je tu špatně už od časů covidu,“ dodala.

Přes 60 podnikatelů z bělověžské oblasti proto zaslalo podleskému vojvodovi otevřený dopis s žádostí o pomoc. Podle nich masové odvolávání rezervací začalo s červnovým vytvořením sanitárního koridoru a následným mediálním šumem. Podle podnikatelů je současný počet rezervací pětinásobně nižší oproti jiným létům. „Kompenzace už máme připraveny,“ uvedl pro web propertynews.pl vojvoda Jacek Brzozowski.

Podle turistů, kteří navštívili Bělověž v minulých letech, to na některých ikonických místech pralesa bývalo přelidněné jak na Krupowce, což je hlavní třída ve známém tatranském resortu v Zakopaném.

Současná prázdnota pralesa může ale těm, kdo nepodlehli mediální smršti, naznačit, jak toto místo vypadalo v dávné minulosti. Jen hluboký les a vy.

