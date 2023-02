Letovisko Punta Sabbioni v Benátské laguně přikrývá brzy ráno mlha. Je sobota 18. února, a v šedivém oparu se zdá, že moře snad ani nemá konce. Jenže ve skutečnosti o pouhých pár kilometrů dál leží italské Benátky a právě ony jsou důvodem, proč se místním přístavištěm hemží tak brzy ráno stovky lidí, které se už za pár desítek minut rozmnoží v tisíce. Všichni mají jediný cíl - přeplavit se do Benátek, kde právě o tomto víkendu vrcholí světoznámý karneval.

Před nucenou covidovou pauzou představitelé města uváděli, že na karneval přijíždí i milion lidí z celého světa. Autobusy s organizovanými zájezdy proto musí nuceně zastavovat třeba už v Punta Sabbioni (přístav je jednou z typických vstupních bran), kde už na jednotlivé cestovní kanceláře čekají nasmlouvané lodě. Při nastupování do nich brzy ráno se ve skupinkách lidí mísí především čeština, slovenština, maďarština, a třeba i chorvatština.

Vzhledem k brzké hodině je ale vše zatím poměrně klidné, jediným náznakem příštích davů jsou fronty na toalety - klasicky zejména ženské, což si mnohé turistky vyzkoušely i při zastávkách na blízkých benzinkách. „Rychle, rychle, ujede nám loď!,“ volá na svou skupinu stojící u záchodků v Punta Sabbioni chorvatská průvodkyně.

Členky zájezdu se ale odmítají vzdát, a nadále svéhlavě stojí ve frontě. Shánění toalet je totiž tím nejnepříjemnějším bodem celého karnevalu.

Benátský karneval 2023. Ulice Benátek opět zaplnily masky v historických kostýmech.Zdroj: Eliška Gáfriková

Zatímco některé lodě směřují rovnou do Benátek, jiné ještě zastavují na ostrůvcích Burano a Murano, kde je v dopoledních hodinách až nezvyklý klid. Turisté ale o nic nepřicházejí, ty nejkrásnější masky totiž do benátských ulic vycházejí zásadně až kolem poledne. Sobota 18. a neděle 19. února jsou v letošním roce hlavním karnevalovým víkendem, úvodní akce ale začaly už 4. února. O tom, že je provázelo nemalé veselí, svědčí v ulicích ostrovů i Benátek množství konfet pokrývajících chodníky.

Hlava na hlavě

Kolem poledne už nábřeží v okolí benátského náměstí svatého Marka začíná praskat ve švech. Přejít přes most, ze kterého je nejlepší a nejznámější pohled na slavný Most vzdechů, který je povinnou zastávkou každého návštěvníka Benátek, trvá několik minut, neboť se člověk musí pomalu hýbat s davem. Jeho pohyb brzdí nejen ti, co si fotí známou památku, ale také to, že nábřežím procházejí skupinky postav, které jsou hlavním lákadlem celého karnevalu - barevné masky v historických kostýmech.

Jako maska může do Benátek přijet kdokoliv z jakékoliv země, kdo je ochoten pořídit si kostým a veškerou další nutnou výbavu. Třeba po nábřeží zrovna prochází skupinka starších lidí oblečených do oděvů ve stylu baroka, s bohatými parukami na hlavě a škraboškami. Na požádání se ochotně fotí s turisty, nebo pro ně pózují, a pak se snaží prodrat davy na náměstí. Jde to ale těžko. „Musíme jít jako vláček,“ usměrňuje první z masek anglicky své kolegy. Prý dojeli z Velké Británie.

Na světoznámém náměstí svatého Marka, které je srdcem Benátského karnevalu, je koncentrace masek jedna z největších v Benátkách (pokud právě na jiném náměstí v jiné části není nějaká akce). Kolem jednotlivých maškar se tvoří hloučky nadšených obdivovatelů, kteří je fotí ze všech úhlů, nebo se fotí s nimi.

Masky jsou velmi ochotné, a dál z místa se pohnou až ve chvíli, kdy uspokojí všechny zájemce o obrázek. „Od toho jsem tady,“ reaguje mladá žena v zelených šatech s monumentálním kloboukem a škraboškou, a na poděkování a pochválení kostýmu reaguje spontánním širokým úsměvem a zvoláním To je tak milé!

Benátský karneval 2023. Ulice Benátek opět zaplnily masky v historických kostýmech. Velkou pozornost si vysloužila dáma, která svůj kostým sladila s kostýmy svých pejsků.Zdroj: Eliška Gáfriková

Velkou pozornost si vysluhuje starší dáma v tmavočervených šatech se škraboškou, která se sladila se svými dvěma čivavami, jež veze v kočárku pro psy. I pejsci mají na sobě kostýmy, škrabošky už ale ne.

Na pódiu opodál jednotlivé maškary fotí pořadatelé, aby se pak mohly zapojit do soutěže o nejkrásnější masku karnevalu.

Dobrý den, paní masko!

Zatímco na náměstí svatého Marka se díky jeho velikosti dá najít i pár metrů čtverečních volného prostoru, v uličkách mezi náměstím a mostem Rialto (dvěma turisticky nejvyhlášenějšími místy), už je člověk nucen postupovat s davem. Proud lidí se v úzkých ulicích nedá obejít, a člověku nezbývá, než se pohybovat tempem kolony.

Na křižovatkách hlavních tepen stojí dokonce městští policisté - některými ulicemi se na základě jejich rozhodnutí dá projít jenom v jednom směru. A pokud se proud lidí kvůli neukázněnému turistovi, který náhodou třeba zastavil u nějaké výlohy nebo kvůli koukání do mobilu, policisté se rychle prodírají na místo a přikazují pohnout se kupředu. „Postupte, postupte!,“ křičí prakticky v téže sekundě, kdy se had lidí přestane hýbat.

Potkat zde masku je prakticky nemožné, neboť ty už vědí, že mnohem lépe je na drobných náměstích, případně mostech přes kanály, které jsou alespoň o něco širší. A pokud se na kostýmovanou postavu v těchto místech přeci jen narazí, hned se vytváří dopravní špunt z lidských těl.

Benátský karneval 2023. Ulice Benátek opět zaplnily masky v historických kostýmech.Zdroj: Eliška Gáfriková

S přibývajícím časem se v davu množí lidé, kteří se také chtějí zapojit do karnevalového veselí a na tváři tak mají nasazené masky a škrabošky koupené v jednom z mnoha obchodů nabízejících toto zboží. Skutečné benátské masky vyrobené původními manufakturami jsou poměrně nákladnou záležitostí, hlavní část nabídky však tvoří blyštivé zboží, které se sice pyšní cedulkou „Made in Italy“, ale připomínají spíše čínské napodobeniny.

„Ano, ano paní, je to vyrobeno v Itálii, tady to máte, je to ručně vyráběné,“ snaží se jednu nedůvěřivou turistku přesvědčit ke koupi prodejce v obchodě blízko mostu Rialto, když žena váhá nad tím, zda si pořídit starorůžovou škrabošku s peřím za dvacet eur.

Místní ale mají radost, když vidí, že i turisté chodí po městě v maskách. „Buongiorno signora maschera!,“ zdraví podvečer se širokým úsměvem turistku s tyrkysově-zlatou škraboškou s peřím číšník v jedné z restaurací, a když ženu i s její společností usazuje ke stolu, dodává anglicky, že tyrkysová byla výborná volba.

Bitva o loď

Jak se na Benátky začíná snášet tma, masky postupně buď mizí z ulic, nebo se z bočních uliček začínají přesouvat na náměstí svatého Marka. Několik masek v barokních šatech má ale problém přejít úzkým mostem nad kanálem, neboť se proti nim valí dav turistů. „Merci!,“ vydechují s úlevou francouzsky, když ochotný turista konečně zastavuje a dává přednost jim.

Jde o umělce z Francie, na karnevalu jsou dle svých slov již potřetí a užívají si zde zejména celkovou atmosféru. Při otázce na to, jak drahý je celý kostým, a jak jej přepravují, jen vzdechnou. „No, je to nákladné a náročné, ale stojí to za to,“ říkají.

Benátský karneval 2023. Ulice Benátek opět zaplnily masky v historických kostýmech.Zdroj: Eliška Gáfriková

Zatímco část výstavních masek z ulic k večeru odchází, v davu naopak přibývá lidi v klasických kostýmech, jaké lze vidět prakticky na jakémkoliv karnevalu - kolem prochází dav mladých lidí v overalech připomínajících černými skvrnami na bílém pozadí a vystouplým růžovým vemenem krávy (z legrace dokonce i bučí), komiksová postava Harley Quinn či Cruella de Vil.

Součástí karnevalového veselí v Benátkách je totiž taktéž množství kostýmovaných bálů a party v jednotlivých hotelech. Ty ale, na rozdíl od dění v ulicích, jsou na vstupenky, které zájemce mnohdy vyjdou i stovky eur - a zejména si je potřeba rezervovat předem.

Ta největší porce turistů ale do města přijela pouze na jeden den, a tyto stovky až tisíce lidí se po setmění tísní na pobřeží nedaleko náměstí svatého Marka na nástupištích na lodě, které by je odvezly zpátky do Punta Sabbioni. Situace se zde vymyká z rukou a prodrat se davem vyžaduje ostré lokty.

U jednotlivých lodí se hádají dopravci s delegáty cestovních kanceláří, lidé se vzájemně strkají a brání si v nástupu na loď. Je to trochu nepříjemné ukončení dne. Když se ale lidé dostávají na loď, shodují se, že přes závěrečnou mačkanici si z Benátek odnášejí spíše hezké zážitky. Mnohým z igelitek trčí škrabošky, které si vezou domů jako suvenýry. „Tak ale stálo to za to,“ vydechuje jeden český turista podobně, jako dříve francouzská maska.