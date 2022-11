Slovenskem zmítá kauza Fico. Někteří kvůli ní zlomili hůl i nad současnou vládou

Sedmnáctého listopadu se tak v Bratislavě odehrálo hned několik akcí. „V hlavním městě vyšli do ulic nespokojení lékaři, ale také příznivci strany ĽSNS Mariana Kotleby či protivládní kritici. Kromě toho si 17. listopad zvolil jako vhodné datum pro stranický sněm Smer Roberta Fica,“ uvádí slovenský server Startitup.

Slovenská policie již před 17. listopadem upozorňovala, že lidé se v hlavním městě setkají s omezeními, a také uvedla, že by se měli vyhnout Hodžovmu náměstí před prezidentským palácem, Kamennému náměstí či Šafárikovu náměstí. Právě v těchto místech se konaly vzájemně nesouvisející demonstrace.

Protest vedle protestu, policista vedle policisty

Před prezidentským palácem se sešli odpůrci současné vlády a prezidentky Zuzany Čaputové. Na demonstrující dohlíželo množství policistů, kteří postavili zábrany kolem brány prezidentského paláce. „Slovenské a ruské vlajky, hláška na kapotě auta: Tatínku, maminko, zachráňte mi Slovensko, i vulgarismy mezi protestujícími,“ popsal atmosféru na této demonstraci server Startitup.

Co se děje na Slovensku.Zdroj: DeníkNa bratislavském Náměstí svobody se zase konal protest nespokojených lékařů. Ti již několik týdnů rokují s vládou o zvýšení platů, přičemž v minulém měsíci došlo také na podání hromadných výpovědí. Jelikož dosavadní rokování nepřinesla zatím výsledky, lékařské odbory svolaly na 17. listopad přibližně hodinu trvající protest. Akce nesla název Zachraňme zdravotnictví.

Tato demonstrace byla podle slovenských médií klidná. „Lékaři a zástupci dalších zdravotnických profesí na shromažení před úřadem vlády apelovali na vládu, aby řešila stav slovenského zdravotnictví. Mluvili o nedostatku personálu, vyčerpaní zdravotníků, zbytečných úmrtích i potřebě dialogu,“ píše server Startitup.

Další protest se pak uskutečnil na Šafárikově náměstí. Tuto akci svolala extremistická parlamentní strana ĽSNS Mariana Kotleby. Demonstrace měla být především jakýmsi druhem náboru do Kotlebova projektu takzvané Lidové stráže hranic. Její vznik avizoval Kotleba v reakci na zhoršenou migrační krizi. Stráž hranic mají podle něj tvořit dobrovolníci, kteří chtějí dohlížet na situaci na hranicích.

Účastníci při shromáždění za „obnovení státu“ a proti přijímání imigrantů na Šafárikově náměstí v Bratislavě.Zdroj: Profimedia

I na průběh této demonstrace, stejně jako té před prezidentským palácem, dohlíželo větší množství policistů, mezi jiným i jízdní jednotky.

Odpoledne se množství protestů v Bratislavě rozšířilo ještě o protivládní demonstraci, kterou organizovala strana Smer bývalého premiéra Roberta Fica. Ten na 17. listopad svolal autoprotest, završený protestní jízdou po Bratislavě. Ficova demonstrace následovala po sněmu strany Smer. „Tématem sněmu byl předvolební rok 2023. Robert Fico vyhlásil, že má v plánu volby vyhrát a ty předčasné jsou důležité pro záchranu Slovenska,“ zmiňuje slovenská televize TA3.

Ficova autoprotestu se zúčastnilo zhruba 200 aut. „Kolona směřovala městem k Prezidentskému paláci a Úřadu vlády Slovenské republiky. Autoprotestem chce strana podle slov lídra Fica připomenout vládnímu kabinetu a hlavě státu Čaputové, že jsou tady a že země není v pořádku,“ nastínil slovenský server TVNoviny.

Závěr dne ve znamení hudby

Posledním shromážděním, které se v Bratislavě o svátku uskutečnilo, byl podvečerní koncert na náměstí SNP. Akce měla název Koncert pro všímavé. „Jde o společný projekt festivalů Pohoda a Konvergencie,“ uvedl slovenský deník Pravda.

Na náměstí dorazily stovky lidí, a i na tuto akci dohlížela policie. Koncert byl součástí Festivalu proti násilí, který spojoval čtyři akce, jejichž cílem bylo připomenout výročí Sametové revoluce - jedním z nich bylo i odevzdávání cen Bílá vrána, kterého se zúčastnila prezidentka Čaputová. Cenu si zde převzal například i majitel podniku Tepláreň, před kterým byli zastřeleni dva lidé s jinou sexuální orientací.

Politici na Slovensku zamítli partnerské soužití. Sexuální menšiny se bojí

Koncert se nesl v klidné atmosféře a vystoupili na něm známí slovenští hudebníci. „Akci otevřel Slovenský komorní orchestr, se kterým zazpívali Jana Kirschner a Michal Kaščák. Závěr akce patřil současnějším žánrům, zahráli B-Complex a ukrajinská zpěvačka Alina Pash,“ uvedl deník Pravda.

Klidný průběh

Všechny protesty i připomínkový koncert z letošního 17. listopadu v Bratislavě se obešly bez nutnosti zásahu policistů.

Muži zákona nakonec museli zasáhnout pouze proti dvěma lidem. „Na osobní svobodě byly omezeny dvě osoby - v jednom případě z důvodu podezření ze spáchání přestupku v úseku shromažďovacího práva, v druhém případě šlo o porušení zákona o letectví (v souvislosti s použitím dronu). Obě osoby byly s cílem podání vysvětlení předvedeny na příslušné policejní oddělení,“ vyjádřil se mluvčí slovenské policie. O protestující z jaké akce šlo, nekonkretizoval.

Kontroverzní projev Roberta Fica

Sedmnáctý listopad na Slovensku měl přesto i jednu dohru. Konkrétně se týkala slovenské veřejnoprávní televize. Ta totiž dopoledne 17. listopadu zařadila do vysílání kanálu :24 projev Roberta Fica živě přímo ze sněmu strany Směr. Tato vysílací volba ale nakonec způsobila rošádu ve vedení zpravodajství televize.

RTVS odvysílala celý, hodinový projev Fica, byť je Fico v současnosti opozičním politikem a šlo tedy o prezentaci názorů jediné politické strany. Jak upozornili kritici tohoto rozhodnutí, Ficův projev byl navíc kontroverzní. „RTVS dala prostřednictvím projevu Fica prostor ve vysílacím čase konspiracím a hoaxům o koronaviru, válce na Ukrajině či politické a bezpečnostní situaci na Slovensku. Někdejší premiér například obvinil vládu a prezidentku z cenzury svobody projevu. Vyhlásil rovněž, že prezidentka a šéf resortu obrany byly po dopadu rakety na území Polska "připraveni jít do třetí světové války",“ nastiňuje slovenský server Aktuality.

Šokující průzkum ukázal, že si většina Slováků přeje vítězství Ruska

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď přitom dříve uklidňoval, že ani po dopadu rakety třetí světová válka nehrozí.

Zařazení projevu do vysílání odsoudil generální ředitel televize Ľuboš Machaj, který tvrdí, že o této programové volbě on ani nejvyšší vedení RTVS nevěděli. „V takový svátek nemá ve vysílání RTVS mít prostor žádná politická strana. Vysílání veřejnoprávního média musí být prostorem na připomínání demokratických důsledků a výdobytků Sametové revoluce, které považuji v tomto čase za mimořádně důležité,“ prohlásil Machaj.

V reakci na to nabídla současná šéfka zpravodajství RTVS výpověď.

U sousedů - SlovenskoZdroj: Deník V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.