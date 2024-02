Italy šokoval případ brutálního skupinového znásilnění teprve třináctileté dívky. Před několika dny se na ni v sicilské Katánii vrhlo několik útočníků a před zraky jejího sedmnáctiletého přítele ji napadli. Dívka o znásilnění promluvila na policejní stanici.

Itálie řeší brutální skupinové znásilnění teprve třináctileté dívky. Ilustrační foto | Foto: ČTK/ZUMA

Po brutálním znásilnění na veřejných toaletách měla odvahu všechny útočníky udat. Zatím bylo podle portálu A News zatčeno sedm mladých Egypťanů. Případem znásilnění mladé Italky, které nyní řeší vyšetřovatelé, je nejen Sicílie šokována.

Záběry z bezpečnostních kamer a výpovědi obětí naznačují, že se znásilnění odehrálo v úterý 30. ledna večer na veřejných toaletách v zahradě Villa Bellini, přímo v centru města.

Podle prvotní rekonstrukce se zdá, že útočníci dívku a chlapce na procházce přepadli a zavlekli na záchody. Tam sedmnáctiletého mladíka zmlátili a drželi, aby se na znásilnění díval. „Dva z nich mě znásilnili, zatímco se ostatní dívali a drželi mého přítele na zemi. Prosila jsem je, aby přestali, žádala jsem je, aby mi neubližovali. Nikdy předtím jsem neměla sex,“ uvedla oběť.

Nezletilí útočníci

Násilí však nepřestalo. Po dlouhých minutách se dvojici podařilo utéct. Doběhli na hlavní ulici via Etnea, kde požádali o pomoc. Kolemjdoucí ji přivolali rychlou záchranou službu a dívka byla převezena do nemocnice Cannizzaro. Jeden z obviněných Egypťanů se mezitím vrátil do ubytovacího zařízení, kde žil. O incidentu se zmínil jednomu z provozovatelů zařízení, který přivolal odborníky, jež mladíka přesvědčili, aby se obrátil na policii.

Jak je to s tresty za znásilnění v Česku:

Všechna obvinění rovněž potvrdila analýza. Na dívčině oblečení našli vyšetřovatelé biologické stopy, sliny a sperma, celkem tří osob. Jeden vzorek DNA se shodoval s DNA oběti a zbylé dva s biologickým materiálem podezřelých. Nejméně dva útočníci jsou tak nyní italskou policií obvinění z obtěžování a znásilnění teenagera. Tři z útočníků jsou nezletilí a budou tak vyslechnuti u soudu pro mladistvé.