Francií v posledních dnech otřásá případ brutálního znásilnění devětadvacetileté ženy. Teprve osmnáctiletý Oumar N. měl vniknout do jejího bytu, zbít ji a ke znásilnění použít mimo jiné i násadu od koštěte. Intenzita násilí policisty i lékaře šokovala.

Francouzská policie nakonec muže, který ženu brutálně znásilnil, dopadla. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/NeydtStock

Čin se stal minulý týden přímo v centru přístavního města Cherbourg-en-Cotentin. Nyní vyplavaly na povrch hrůzné podrobnosti, včetně toho, že pachatel je obviněný ze sexuálního napadení své dvanáctileté sestry. Obyvatelé francouzského města událost šokovala, došlo k ní totiž jen pár metrů od budovy soudu.

Svět je v šoku: Muž na rušné ulici v Dillí ubodal přítelkyni, nikdo jí nepomohl

Devětadvacetiletá žena prošla podle francouzských médií neuvěřitelným utrpením. „Byla doslova zmasakrována,“ citoval deník Le Figaro zdroj obeznámený s případem. Podle její výpovědi pronikl do jejího bytu muž, se kterým se už potkala, nijak dobře ho však neznala. Portál Daily Mail uvedl, že ji chytil za krk a opakovaně bil do obličeje a do celého těla. Poté ji několikrát znásilnil, jednou použil dokonce 75centimetrovou násadu do koštěte. Po činu utekl. Oběť pak ještě z posledních sil dokázala telefonem zavolat záchrannou službu.

Šokující zranění

Po převozu do Pasteurovy nemocnice v Cherbourgu byl lékařský personál šokován rozsahem zranění oběti. Některým dokonce museli pomoct psychologové, protože se na místě zhroutili. Stejné pocity zažívali policisté, vyšetřovatelé údajně „nikdy neviděli tolik barbarství“.

Šokující video z Francie. Útočník napadl za bílého dne babičku s vnučkou

U poškozené v nemocnici diagnostikovali perforaci neboli protržení tlustého střeva, tenkého střeva, pobřišnice a bránice. Dále utrpěla pneumotorax neboli nahromadění vzduchu do pohrudniční dutiny. Měla rovněž zlomená žebra a hrozil jí septický šok. Mladou ženu museli lékaři několik hodin operovat a nakonec ji uvedli do umělého spánku. Dodnes je v kómatu a podle odborníků se nachází na hranici života a smrti.

Útočník ve Francii brutálně znásilnil ženu:

Zdroj: Youtube

Násilník bez emocí

Policisté našli podezřelého po několika dnech. K dopadení jim pomohla analýza otisků prstů na dveřích oběti. Dalším důkazem bylo lokalizování pachatelova telefonu v době incidentu. Minulý týden Oumara N. obvinili ze „znásilnění doprovázeného mučením nebo barbarskými činy“ a nyní se nachází ve vyšetřovací vazbě. Obviněný nejdříve všechna fakta popíral, pod tíhou důkazů se nakonec lakonicky přiznal. Neprojevil žádné emoce ani empatii k oběti. Vyšetřovatelé uvedli, že byl po celou dobu výslechu naprosto „chladný“.

Obviněný Oumar N. má za sebou podle nových informací už několik zločinů. Soud pro mladistvé ho údajně v minulosti už pětkrát odsoudil za poškození zdraví a majetku. Policejní zdroj francouzskému deníku Le Figaro sdělil, že má v trestním rejstříku celkem sedmnáct záznamů, včetně krádeží a sexuálního napadení nezletilé z roku 2019. Z tohoto činu byl také obviněn, obžalobu nakonec ale úřady podle portálu BFMTV zamítly z důvodu nedostatečných důkazů.

Nyní se navíc ukázalo, že je vyšetřován za sexuální napadení své mladičké sestry. „Zatím není možné zjistit, zda byly tyto činy prokázány, nebo nikoliv,“ uvedla zástupkyně státního zástupce v Coutances Dorothée Thoumyreová.

Politické ohlasy

Tragédie vyvolala ohlasy rovněž v politické sféře. „Chci ukázat svou solidaritu s obětí a její rodinou,“ napsal v tiskové zprávě starosta Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé.

Případ ve Francii připomněl řádění Bostonského škrtiče:

Bostonský škrtič vraždil ženy v bytech. S každou obětí se měnil ve větší zrůdu

„Zločinec musí být za své zločiny odsouzen, ať už se jmenuje Oumar, Francis, Michel, Emile, Guy nebo Patrice. Barbarství, perverze, neřest nemají barvu pleti ani národnost,“ napsal první tajemník Socialistické strany Olivier Faure. Dodal, že použití ohavného činu k naznačování, že imigranti jsou násilníci, je rasistické.

Na případ reagovali i někteří politici z krajní pravice. Podle nich je podobné barbarství ve Francii na vzestupu. „Sním o Francii, kde mladé ženě nehrozí, že skončí v kómatu poté, co byla okradena, znásilněna a strašlivě mučena,“ uvedl krajně pravicový politik Eric Zemmour.