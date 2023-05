Necelých pět měsíců před předčasnými parlamentními volbami má Slovensko novou vládu, zemi bude poprvé v její novodobé historii řídit úřednický kabinet. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes dopoledne jmenovala premiérem dosavadního viceguvernéra centrální banky (NBS) Ľudovíta Ódora a následně členy jeho vlády.

Prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala předsedou úřednické vlády Ľudovíta Ódora | Foto: Profimedia

Pro jmenování úřednického kabinetu se Čaputová rozhodla po rezignacích dalších dvou ministrů v předchozí vládě premiéra Eduarda Hegera. To by znamenalo, že by Hegerův kabinet, kterému sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru a který zůstal v úřadu s omezenými pravomocemi jen z pověření hlavy státu, přišel už o čtvrtého ministra bez plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové členy.

Členy úřednické vlády je kromě Ódora vícero dalších odborníků. Například novým ministrem financí je dosavadní hlavní ekonom NBS Michal Horváth a ministrem zahraničí diplomat Miroslav Wlachovský. Ministrem obrany se stal Martin Sklenár, který na tomto ministerstvu dosud řídil sekci obranné politiky.

Zatím není zřejmé, zda nová vláda získá důvěru sněmovny, o kterou musí požádat do 30 dnů. Podporu jí zatím slíbila jen liberální strana Svoboda a Solidarita, která má ve 150členné sněmovně 20 poslanců.

Od posledních parlamentních voleb z konce února 2020 má Slovensko už třetí vládu. Po pádu Hegerova kabinetu sněmovna rozhodla, že nové parlamentní volby v zemi budou 30. září. Nejvyšší preference má podle sondáží opoziční strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, který například vystupuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, jež se brání ruské invazi. Slovensko dosud pomáhalo Ukrajině také vojenskou technikou a municí, Kyjevu předalo rovněž vyřazené stíhačky MiG-29 sovětské konstrukce.