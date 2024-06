Jak Chorvatsko zdražilo? Deník přináší orientační přehled cen na Jadranu. Od jídel v restauraci přes srovnávací nákup v supermarketu až po nabídku služeb. Zajímal se také o to, na kolik peněz vyjdou vybrané výlety a vstupy za zážitky na nejznámějších místech Jadranu.

Ceny zmrzliny, piva, potravin v obchodech, ale i jídel v restauracích a služeb. To vše zjišťovali reportéři Deníku přímo v Chorvatsku | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Bez halíře padesát korun za obyčejnou čokoládu s fialovou krávou? Tolik stála v českém supermarketu při srovnávacím nákupu Deníku. Bez slevové akce. V Chorvatsku ve stejném řetězci vyšla zhruba o třináct korun méně. Máme ovšem tip. „Vyplatí se nakoupit čokolády od místních výrobců. Podobně jako to je v případě olivového oleje nebo vína,“ poradila Lenka Laus z cestovní kanceláře Travel Family. Nejrůznější cukrovinky vyrábí třeba značka Kraš, náhradou Nutelly může být lískooříšková pomazánka Lino Lada od Podravky.

Do Chorvatska bez mučení v autě? Deník vytipoval odpočívadla pro rodiny

Chorvatsko a zdražování. To se skloňuje už třetím rokem. Letos však podle zjištění Deníku ceny spíše stagnují, přestože třeba na jaře mělo Chorvatsko vyšší inflaci než řada evropských zemí. A stejně tak mají oproti loňsku vycházet pobyty. „Ceny zájezdů jsou meziročně srovnatelné, případně se navýšily v jednotkách procent,“ tvrdí Laus.

Podle zástupců Chorvatska se dovolená na Jadranu oproti loňsku neprodraží. Nebo jen minimálně. Včetně nákupů v obchodech. „Podle informací tří obchodních řetězců, které předkládají data Ministerstvu hospodářství, zaznamenal základní spotřební koš průměrný pokles cen v rozmezí 8,5 až 3,3 procenta,“ byla před sezonou optimistická chorvatská velvyslankyně v Česku Ljiljana Pancirovová.

Nákup doma a v zahraničí stál stejně

Reportéři Deníku ověřovali ceny v restauracích, ale i obchodech těsně před hlavní sezonou. Tak jako loni s nákupním vozíkem vyrazili do Lidlu v Chorvatsku a poté i v Česku. Celkově zaplatili za stejný nákup bez pár korun stejné peníze. Něco bylo dražší v Chorvatsku a naopak.

Meziročně se na Jadranu nezměnily ceny třeba Coca Coly, toastového chleba, salámu Poličan nebo plzeňského piva v plechu. To stojí asi 36 korun.

Asi o pět korun oproti loňskému nákupu podražila například právě čokoláda. V konkurenčním řetězci Plodine měli dobrý výběr ovoce, meloun vodní třeba jen za 25 korun za kilo.

Na nákupu v ChorvatskuZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Chorvatsko se ale jen těžce zbavuje cejchu zdražování. „Ceny v luxusních letoviscích budou vyšší než v jiných destinacích. Ale to už je pak volba na každém z nás, na jakém místě chceme strávit dovolenou,“ konstatovala Pancirovová.

Drahota? Jak kde

Obecně panuje u Jaderského moře velký rozdíl v cenách za jídlo v restauracích, tradičních konobách a bistrech u pláže. Dobře hodnocená restaurace Grill&Fish Skipper v přístavu v Poreči nabízí turistům kvalitní gastronomii za přijatelné ceny: místní rybu za 20 eur (v přepočtu asi 500 korun), černé rizoto nebo speciální burger oba za 15 eur. Dají se najít ale i podniky s levnějšími pokrmy.

Rodina Bučinských si v červnu užívala Jadran v letovisku Rabac na Istrii, odkud vyrazili autem na výlet i na ostrov Cres. „S cenami nemáme problém. Těstoviny nebo pizzu tady mají za necelých deset eur, tedy ani ne 250 korun. To oproti Česku není tak velký rozdíl,“ shodli se mladí manželé.

Chorvatsko na poslední chvíli? V červnu či září za polovic, lákají cestovky

V podniku Copacabana v Rovnij reportéři Deníku narazili v menu i na tradiční chorvatská jídla, jako čevapčiči za 250 korun, talíř pršutu za 300 korun, tuňákový salát za asi 200 korun. A nechyběl dokonce smažený sýr za 215 korun. Turisté, kteří chtějí ušetřit, se mohou řídit pravidlem neobjednávat si hned v prvním podniku, ke kterému přijdou. Hned vedle to může být veselejší.

„Obecně bývají přijatelnější ceny dál od pláže nebo exponovaných míst,“ připomněla Lenka Laus.

I přes zdražování piva v Česku ale stále platí, že na Jadranu si připlatíte za čepovaný půllitr. V přepočtu stojí od 125 korun nahoru.

V Chorvatsku najdete mnoho obchůdkůZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Ceny zmrzliny se v Chorvatsku od loňska také nezměnily. Alespoň před letní sezonou se pohybovaly okolo nejčastějších dvou eur. Za tuto cenu ji měl v nabídce i stánek v centru Puly, největšího města na istrijském poloostrově. Prémiová zmrzlina gelato na ostrově Cres stála tři eura. Ne-li s dražší je pak nutné počítat v turisticky exponovaných lokalitách, jako je centrum Dubrovníku.

Kdo nachází své gastronomické království ve fast foodu, McDonald’s v Pule si účtuje za Big Mac 105 korun, za stejný hamburger v McMenu 175 korun a za espresso 38 korun.

Výlety za zážitky nejsou levné

Reportéři Deníku zaznamenali také ceny jiných služeb. Na jedné z tamních pláží chtěl provozovatel za pronájem plastového lehátka bez slunečníku čtyři eura, tedy asi stokorunu. Za půjčení paddleboardu deset eur za hodinu. Půjčení lodi-člunu vycházelo od 150 eur na den.

V Chorvatsku o zábavu není nouzeZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Sáhnout hluboko do peněženky turisté musí v případě zážitkových výletů a vstupného. Prohlídka starořímské Arény v Pule bez průvodce – 250 korun. Pobyt v nudistickém kempu Valalta od července za 700 korun na den. Celodenní lístek do Aquaparku Istralandia zůstal ve stejné výši, asi 900 korun. Stejně jako plné vstupné do národního parku Plitvická jezera – 1000 korun. Za výlet na sledování delfínů z ostrova Lošinj zájemce zaplatí 1400 korun (děti mají slevu).

Nový trend? Čechy láká kratší cesta do Chorvatska, volí prodloužené víkendy

Jak už Deník psal, ceny pohonných hmot jsou v Chorvatsku srovnatelné s těmi českými – benzin za zhruba 37 korun, u nafty svítilo na totemech při křižování napříč Istrií i 35 korun v přepočtu.

Informace o lodní dopravě mezi ostrovy a využívání trajektů na Jadranu najdete v dalším článku speciálu Chorvatský deník.