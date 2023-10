Obrovská budova českého velvyslanectví v Berlíně, ukázka vrcholného brutalismu, se připravuje na rekonstrukci. Češi proto slavili svůj státní svátek na půdě bavorského zastoupení v Berlíně.

Budova českého velvyslanectví v Berlíně se připravuje na rekonstrukci. | Foto: Deník/Luboš Palata

Co se děje v Německu.Zdroj: DeníkPokud se v Berlíně vydáte od Braniborské brány na jih, tak po pár stovkách metrů dojdete na dříve slavné předválečné ulici ambasád Wilhelmstrasse k českému velvyslanectví.

Nemůžete ho minout. Je to nejmohutnější budova široko daleko, a i mezi paneláky z pozdního období Německé demokratické republiky se tato obří stavba z konce sedmdesátých let ve stylu brutalismu, kterého je jeho vrcholnou ukázkou evropského významu, opravdu vyjímá. Je to budova tak obludně ošklivá, že má možná něco do sebe.

To, co z ní dělá dnes Německem chráněnou architektonickou památku, je také skutečnost, že je v ní téměř původní vybavení, které se tu zachovalo ze sedmdesátých let a které budí nadšení při občasných dnech otevřených dveří, jež jsou v Berlíně docela retro hitem.

Jenže pracovně to tu nikdy nebylo nic moc. A dnes už vůbec. Je to asi jako kdyby prezident Petr Pavel stále úřadoval v pracovnách zařízených Gustávem Husákem. Obří stavba je také energeticky hodně nákladná, mizerně vytápěná a klimatizovaná, takže je tu prostě v zimě zima a v létě vedro.

Původně se chtěla česká diplomacie domu zbavit a postavit si něco hezčího a menšího mezi novými ambasádami, které kolem parku Tiergarten vyrostly v minulých desetiletích. Z toho však nakonec sešlo, a tak se budova bude rekonstruovat. Původně to mělo být už letos, ale nakonec bude ostrý start až v příštím roce. A jestliže bude hotovo, pod pečlivým dozorem německých památkářů, do pěti let, bude to drobný zázrak.

Bavorské útočiště

Protože nebylo před rokem úplně jasné, zda už v této době nebudou v obří české budově ambasády řemeslníci, dohodlo se už loni české velvyslanectví se zastoupením Svobodného státu Bavorska na zapůjčení hlavního sálu budovy nedaleko slavné třídy Unter den Linden na oslavu vzniku Československa 28. října. Bavoři si možnosti hostit Čechy na své vrcholné půdě v Berlíně považovali, dokonce dodali k českým řízkům a pražské šunce svoje bavorské pivo.

Cestu do Berlína vážila i bavorská státní ministryně pro Evropu Melanie Humlová a mnoho dalších bavorských politiků a vysokých státních úředníků. Česko-německé vztahy pak superlativy vychválila i šéfka evropské sekce Spolkového ministerstva zahraničí Sibylle Sorg. Jen při slovech, že „Česká republika je pro Německo důležitým spojencem ve středovýchodní Evropě“, mě napadlo, jestli to není trochu málo a jestli chceme, cítíme se být „středovýchodní Evropou“.

V Bavorsku se konaly před několika týdny zemské volby, v nichž už od války vládnoucí křesťanští sociálové (CSU) uhájili vedení země. Byť znovu v čele pro Bavorsko v minulých desetiletích nezvyklé koaliční vlády. O důležitosti Česka pro Bavorsko svědčí, že státní ministryně Melanie Huml mohla na recepci citovat z před několika hodinami právě podepsané nové bavorské koaliční dohody speciální bod, který se týká důrazu na vztahy s Českem. A jež oznamuje také založení nového přeshraničního česko-německého pohraničního regionu.

V Bavorsku navíc právě končí velmi úspěšná a velkolepá výstava o společném dědictví baroka, která se v nejbližší době bude přesouvat do Národního muzea v Praze a bude zřejmě českou kulturní událostí příštího roku.

Sudetští Němci 28. října před 105 lety neslavili. Teď ano

„Česko-bavorsko-německých vztahů si ceníme a v těchto nelehkých dobách víme, kde je naše místo. Naše místo je na straně Izraele a chceme Izrael a Ukrajinu ve střední Evropě i ve světě aktivně podporovat,“ zahájil recepci český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Zástupci jak izraelské ambasády, tak Židovské obce v Berlíně byli také mezi hosty českého večera na bavorské půdě.

Pro Česko má Bavorsko ještě jednu velkou symboliku, jako spolková země, do které z Česka po válce odešlo nejvíce bývalých českých, moravských a slezských Němců. A jako spolkový stát, který si nad sudetskými Němci vzal patronát. Na recepci byli proto vidět i mnozí představitelé sudetoněmeckých spolků a organizací. Tedy zástupci potomků těch, kteří v roce 1918 tehdejší vznik Československa rozhodně neslavili, právě naopak. Z jejich strany to bylo, po sto pěti letech, vlastně milé přátelské gesto.

Když člověk slyšel na bavorské zastupitelské půdě na zahájení večera českou a německou hymnu, byl vám to takový zvláštní pocit. Jako třetí se pak ale hrála hymna všem společná, hymna Evropské unie. Pokud se budou tyto hymny hrát v tomto pořadí a všechny tři, pak bude náš svět stále v pořádku. Byť za jeho humny zuří už dvě války.