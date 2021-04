Podle čtvrtečních výsledků jednání EU připadne Česku z dodatečných milionů dávek poměrná část, ale nedostane dávky navíc. Spolu s Rakouskem a Slovinskem totiž nesouhlasilo se solidárním příspěvkem vybraným zemím. Babiš výsledné dělení kritizoval jako nevyvážené a vadilo mu, že ho neodsouhlasily všechny země.

Česku následně slíbilo zaslat dávky Rakousko a Slovinsko. Babiš ČT řekl, že o vakcínách hovořil dnes s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. "Požádal jsem ho o solidaritu a on slíbil, že v prvním květnovém týdnu nám propustí kvótu 40 tisíc vakcín, buď Pfizer, nebo Moderna," uvedl Babiš.

Nesouhlas s kompromisem

Podle médií Česko kvůli nesouhlasu s kompromisem na rozdělení dodatečných deseti milionů dávek vakcíny proti nemoci covid-19 v Evropské unii přišlo o 70 tisíc očkovacích dávek. Opoziční politici to označili za naprosté selhání Babiše. Představitelé koaliční ČSSD uvedli, že Babiš postup při vyjednávání nekonzultoval s vládou, a za výsledky tak nese odpovědnost sám. Babiš shrnul, že tři země slíbily 80 tisíc dávek. "Tedy o deset tisíc víc, než mě kritizovala opozice," konstatoval.

Servery DeníkN či SeznamZprávy v pátek uvedly, že Babiš kvůli výsledkům unijních jednání začal zvažovat nákup ruské vakcíny Sputnik V, která zatím postrádá schválení od unijních orgánů. "To je samozřejmě komplikovanější záležitost, budeme to řešit v rámci ministerstva zdravotnictví. Je pravda, že Sputnik požádal Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) o schválení. Uvidíme, jak to bude pokračovat," uvedl dnes Babiš.

Maďarsko: Poskytneme Česku čtyřicet tisíc dávek



Maďarsko pošle v první polovině května České republice 40 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19, oznámil dnes na facebooku šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. O jaký preparát či preparáty půjde, neupřesnil. Uvedl, že jeho země bude mít do té doby už dost vakcín pro své obyvatele. Szijjártó v této souvislosti připomněl, že také Rakousko a Slovinsko hodlají Česku pomoci, informovala maďarská tisková agentura MTI.



"Česká republika je mezi zeměmi, které jsou v obtížné situaci kvůli špatnému zajišťování vakcín Evropskou komisí," citovala Szijjártóa agentura MTI. Šéf maďarské diplomacie také uvedl, že díky včasným nákupům východních vakcín jeho vládou a díky vakcínám zajištěným v rámci EU je jeho země "na špičce očkování v přepočtu na obyvatele" v rámci unie.