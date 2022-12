„Já jsem to odmítl, psychicky bych to nezvládl. Snažím se na to zapomenout a už se k tomu nevracet,“ uvedl Kučera, který jel s kamionem z Francie. Při pádu mostu utrpěl zlomeniny pěti žeber a měl pohmožděné plíce. Tři měsíce po tragédii se vrátil ke své práci profesionálního řidiče a dál jezdí po západní Evropě. „Pro mě to skončilo, beru to jako zlý sen,“ řekl. Vše, co mohl ke zřícení mostu říct, už sdělil italským vyšetřovatelům.

Zástupce prokuratury Walter Cotugno místním médiím řekl, že Kučera nechce v Janově svědčit kvůli psychickým potížím, které mu způsobuje vzpomínka na traumatický okamžik před čtyřmi lety. Podle médií je Kučera klíčovým svědkem v procesu, který má určit příčiny a eventuální viníky náhlého zřícení mostu, při kterém zahynulo 43 lidí.

Pokud by muž nadále odmítal přijet do Janova, mohl by ho italský soud vyslechnout prostřednictvím videopřenosu z České republiky. „Nevím, co nového bych mohl soudu říct, vše je uvedeno v protokolu z mého výslechu,“ poznamenal Kučera. Svědčit odmítl v pondělí, zatím neví, jak na to janovský soud bude reagovat.

Pásy mu zachránily život

Kučera před čtyřmi lety po převozu z Itálie do české nemocnice uvedl, že za svým přežitím vidí řadu náhod, především to, že byl připoutaný a řídil nejnovější typ kamionu se zesílenými sloupky. Zachránilo ho podle něj také to, že náklad papíru stáhl kamion z mostu tak, že dopadl na záď. Po Morandiho mostě v Janově jel poprvé v životě, zavedla ho tam navigace.

Kamion spadl z výšky 45 metrů z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Zbytky mostní konstrukce byly strženy a dva roky po neštěstí byl na stejném místě zprovozněn nový most.

Soud kvůli pádu mostu začal v Janově letos v červenci. Obžalobě čelí 59 osob, vyslechnuto mělo být přes 170 svědků a připuštěno bylo i více než 300 civilních žalob. Mezi obžalovanými jsou bývalí manažeři společnosti Autostrade per l'Italia (Aspi), která měla most v době jeho zřícení ve správě, a firmy Spea, která prováděla údržbu a kontrolu konstrukce, ale také bývalí úředníci ministerstva dopravy. Obžalovaní jsou mimo jiné z mnohanásobného zabití, zanedbání úředních povinností, ohrožení bezpečnosti dopravy či padělání dokumentů.

Líčení bylo podle harmonogramu naplánováno až do konce července příštího roku.

