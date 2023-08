Česko pošle do Řecka šedesát hasičů a vrtulník. Pomohou s požáry

ČTK

Pozemní tým českých hasičů vyrazí do Řecka na pomoc s likvidací požárů v úterý hodinu po poledni z Podivína na Břeclavsku. Posléze odletí i odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk, zamíří na letiště Tatoi severně od Atén. Pozemní odřad, který čítá 64 lidí a 33 kusů zásahové a další techniky, by měl do Řecka dorazit ve středu večer. Místo působení bude ještě upřesněno. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová. Požáry sužují Řecko celé léto, nový požár se v noci z neděle na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén, Řekové požádali v pondělí odpoledne o pomoc.

Hromadný odjezd hasičů a záchranářů do Řecka z D1. | Video: Deník/Radek Cihla