Chorvatsko je tradičně oblíbeným prázdninovým cílem pro české rekreanty. Loni jich do země na Jadranu vyrazilo rekordních 894 tisíc. Letos země očekává ještě větší nápor, protože Čechům, stejně jako většině ostatních obyvatel Evropské unie, na cestě odpadla překážka: hranice Schengenského prostoru. „Budou si ale muset připlatit,“ připouští v rozhovoru pro Deník ředitel českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačić.

Chystáte se na dovolenou do Chorvatska. Díky Schengenu mají odpadnout na hranicích dlouhé fronty. | Foto: Shutterstock

Jak oproti loňsku kvůli inflaci a přijetí eura v Chorvatsku vzrostly ceny?

Inflace se týká celé Evropy, bohužel tedy také Chorvatska. Nahoru šla zejména cena potravin, nafty i benzinu a také energií, podobně jako v České republice. Něco je tedy dražší v České republice, něco zase v Chorvatsku, ale myslím, že to obecně v obou zemích vychází nastejno.

Co byste tedy turistům doporučil, aby ušetřili?

Do restaurací se vyplatí zamířit dál od center, od největších náměstí. Tam je jídlo samozřejmě výrazně dražší. Bydlím v Praze a také na obědy nebo večeře nechodím na místa, která turisty lákají nejvíc. Tam, kde je velký turistický ruch, jsou vyšší ceny. A stejné je to i v Chorvatsku. Stočí však zajít do restaurací ležících o 100 či 150 metrů dále a tam mohou být ceny o čtvrtinu nebo i třetinu nižší.

Výrazně ale zdražilo také ubytování v hotelech a kempech…

Zdražilo zhruba o desetinu. Kdo si je ale zarezervoval už dříve, v době od ledna do března, výrazně ušetřil. Problém ovšem budou mít hosté, kteří do Chorvatska přijedou naslepo a budou zkoušet shánět ubytování až na místě někdy v červenci nebo srpnu. Ti to budou mít drahé.

Ubytovací služby jenom zdražily, nebo se také přiměřeně zkvalitnily?

Určitě jsou lepší, protože se v Chorvatsku zejména v poslední době hodně investovalo do zkvalitnění ubytování. Nejen do nových hotelů, pětihvězdičkových i čtyřhvězdičkových, ale také do kempů.

Pláž je z jemných oblázků. Jsou většinou bílé a odrážejí sluneční paprsky.Zdroj: Wikimedia Commons, Alex Proimos, CC BY 2.0

Která zlepšení letos můžete českým turistům ještě nabídnout?

To největší jistě přinesl zejména vstup Chorvatska do Schengenského prostoru, cestování se zjednoduší a zrychlí. Na hranici odpadly fronty aut, takže nikdo nemusí čekat, až ho zkontrolují na kontrolních bodech. Cesta se proto velice zrychlila, tudíž také Češi přijedou do cíle na jadranském pobřeží nebo i ve vnitrozemí o hodinu dvě dříve.

Čeští turisté rádi míří na Istrii nebo do měst jako Split a Dubrovník. Jaká méně známá místa své vlasti byste jim rovněž doporučil?

Zajímavé je i chorvatské vnitrozemí. Nejen hlavní město Záhřeb, ale také kupříkladu Slavonie nebo města jako Vukovar. Doporučit mohu také krásnou přírodu v chorvatských národních parcích.

Nyní se často píše o různých zákazech, které turisty v Chorvatsku čekají. Zákaz kufrů na kolečkách v Dubrovníku nebo omezení ohledně nošení plavek. Jak vážné to s nimi letos bude?

Co se týká zákazu kufrů na hlavním náměstí v Dubrovníku, o tom se sice hovořilo, ale jen jako o nápadu. Jenže další den psaly chorvatské noviny: Kufry musíme nosit, nemůžeme je vozit. Ale tak to nebude. Něco takového sice možná zavedou, ale letos to určitě ne, nejdřív v příštím roce nebo někdy později. A co se týče zákazů, třeba ohledně nošení plavek nebo pití alkoholu – to je spíš varování pro některé mladé lidi. Všichni jsme byli mladí, ale některé věci, které teď mládež dělá, už mohou být nebezpečné. Některým z nich nestačí říkat, co nemají dělat, ale když budou muset zaplatit pokutu, už na to budou příště myslet. Třeba dívky, které si v Dubrovníku nebo Splitu popíjejí kávičku a nemají horní díl plavek. V Praze na Václavském náměstí by je takhle policie také nenechala.