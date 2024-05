Známé destinace stále více trpí pod náporem turistů. I proto víceré prestižní zahraniční listy nyní nabídly tipy na méně známá, méně turisty naplněná, ale přitom lákavá místa. Třeba list The Wall Street Journal doporučuje návštěvu chorvatského Šibeniku, The Washington Post zase italskou přímořskou vesnici Bracciano, kde se ženil i Tom Cruise.

Malebné chorvatské město Šibenik. Je to populární turistické letovisko s živým přístavem, krásnými plážemi, dlouhými dějinami i historickou architekturou. Leží v jižní části Severní Dalmácie a je nejstarší chorvatskou obcí na pobřeží Jadranu | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Italské Benátky zavedly vstupné do města, španělská Sevilla o něčem podobném uvažuje, nizozemský Amsterdam zakázal stavbu dalších hotelů, japonský region, v němž se nachází hora Fuji, omezuje počet turistů, kteří na vrchol denně vystoupí.

Turisticky přetížené destinace sahají k stále radikálnějším krokům, jak zmírnit už neúnosný počet návštěvníků. Turisté přitom přehlížejí množství stejně krásných míst, kde si užijí nejen širokou nabídku památek, krásnou přírodu či bohatou gastronomii, ale také si je vychutnají bez davů.

Akční letáky lákají i na dovolené v Chorvatsku. Za euro lze koupit mléko i chléb

Tipy na taková místa v uplynulých týdnech přineslo hned několik prestižních zahraničních médií. „Začátek léta znamená dovolenkový nával Američanů do Evropy. Přicházejí v milionech. Vzhledem k tomu, že některé lokality, jako je Dubrovník a Santorini, se pod tíhou masové turistiky bortí, je na čase, abychom mysleli i na jiná místa než největší hity kontinentu,“ zmiňuje třeba list The Wall Street Journal.

Perla Dalmácie

Konkrétně redaktoři listu doporučili udělat si výlet do Šibeniku nacházejícího se ve střední Dalmácii. Město láká chrámem zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO - katedrálou svatého Jakuba či dvěma zrekonstruovanými starobylými pevnostmi. Příjemná promenáda při moři či typické úzké uličky plné restaurací a zmrzlináren samozřejmě také nechybí.

Šibenik loni jako málo známý výletní cíl doporučil také známý magazín National Geographic.

„Leží daleko od letního ruchu Dubrovníku a Splitu a jedná se o méně známé hlavní město chorvatské kultury, v němž se cestovatelé mísí s místními obyvateli, kde se staleté pevnosti staly kulisami Hry o trůny a kde se návštěvníci ponoří do místní historie (ve městě a jeho okolí je celkem asi 600 archeologických nalezišť, 11 středověkých pevností, 24 kostelů a 230 kulturních památek),“ zmiňuje National Geographic.

Loni Češi do Chorvatska jezdili míň. I tak pro ně zůstává jedničkou

Z dalších evropských měst list Wall Street Journal doporučil aténskou riviéru v Řecku, jezero Orta v Itálii místo slavných Comského a Gardského jezera a jako alternativu k davům, které směřují podívat se na britský Stonehenge zase anglické Avebury, kde se rovněž nachází obří neolitické kameny. „Je to jedna z největších prehistorických památek v Británii. Vznikla mezi lety 2 850 až 2 200 před Kristem,“ zmínila už dříve stanice BBC.

Z metropolí jako nejlepší tip na výlet či dovolenou vyhodnotili redaktoři deníku The Wall Street Journal hlavní město Lotyšska, Rigu.

Vesnička, kde se ženil Tom Cruise

List The Washington Post ve svém výběru málo známých, ale přitom zajímavých míst, nabídl tipů až dvanáct. Redaktoři listu se obrátili na experty na cestovní ruch, kteří poradili destinace z celého světa.

Místo přeplněného Říma, Florencie, Benátek, Comského jezera či pobřeží Amalfi se lidé v Itálii podle jejich rad mohou vypravit třeba do malebné vesnice Bracciano u stejnojmenného jezera, která se nachází zhruba 30 kilometrů od Říma. V roce 2006 se zde ženil Tom Cruise s herečkou Katie Holmesovou. „Najdete zde skutečně bohatou středověkou a renesanční historii, ale nikdo sem nechodí,“ poznamenala pro The Washington Post cestovní průvodkyně Katie Parlaová, která žije v Římě.

Tipy na neokoukaná místa (podle listu The Washington Post) vesnice a jezero Bracciano, Itálie - středověké město

město Fukui, Japonsko - nabízí starobylé chrámy či termální prameny

město Asheville, Severní Karolína, USA - skvělá gastronomie, proslulé jsou místní pivovary

vesnice Dhërmi, Albánie - nedotčené přímořské pláže a levné ubytování

město Popayán, Kolumbie - UNESCO ocenilo město pro jeho gastro scénu

souostroví Orkneje, Skotsko - nedotčená příroda, množství zvířat, pravěké památky

ostrov Holbox, Mexiko - zachovalá příroda (na ostrov nesmí auta), krásné pláže

Břidlicové vesnice (Schist villages), Portugalsko - 27 vesnic vystavěných ve 12. století za využití břidlice, unikátní atmosféra

město Fredericksburg, Texas, USA - pravá texaská atmosféra, netradiční butiky

oblast Toledo, Belize - vodopády, jeskyně, pralesní rezervace

město Gisborne, Nový Zéland - surfařský ráj

ostrov Sumba, Indonésie - dostupnější a méně turisty přeplněná alternativa k Bali

Jako alternativu k nejen českými turisty „okupovanému“ Chorvatsku prestižní americký list doporučil zamířit do Albánie. Albánská riviéra je zatím podstatně levnější a nedotčená, přesto krásná.

„V posledních pár letech se Albánie potichu připravuje na to, aby se stalo dalším evropským plážovým rájem. Čistá voda, členité pobřeží a cenově dostupné ubytování, to vše vábí turisty,“ píše The Washington Post.