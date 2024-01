V pondělí odstartují v Německu protestní akce proti spolkové vládě. Budou masivní, přinesou s sebou blokace silnic. Očekávají se výrazné komplikace v dopravě po celé zemi včetně příhraničních okresů. Pokud nemusíte, raději do Německa necestujte.

Kamion projíždí po silnici u hraničního přechodu Folmava na snímku pořízeném 15. dubna 2021. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

„V pondělí 8. ledna a velmi pravděpodobně i v dalších dnech příštího týdne dojde na území Německa, tedy i v našich pohraničních regionech, k protestním akcím zemědělců a živnostníků zaměřeným proti spolkové vládě. Podle informací německé policie budou blokovány některé komunikace, a to zejména dálničního typu včetně nájezdů,“ informoval Karlovarský kraj.

Protesty budou intenzivní. Jen v okrese Cham, který sousedí s Domažlickem a Klatovskem, je na pondělí na šestou hodinu ráno naplánováno celkem deset protestních jízd, vedoucích různými úseky regionu. Rozhodně se vyhněte Furth im Waldu, kde je na parkovišti u hranic setkání traktorů, které by se pak měly vydat směrem na Cham.

To, že se nedoporučuje do země nyní jet, potvrzují i zprávy německých médií. „Po celé zemi se očekávají dálniční blokády, protesty a shromáždění. Farmářský svaz očekává účast ‚desítek tisíc traktorů‘. Akce mají být obrovské. Účast oznámilo i mnoho restauratérů, řidičů kamionů a prodejců. Strojvedoucí by navíc mohli znovu stávkovat,“ píše deník Bild a upozorňuje, že panují obavy, že by se protesty mohly zcela vymknout kontrole.

Jak se se situací vypořádají pendleři?

Pendleři, s nimiž Deník hovořil, nyní řeší, jak se dostat do práce. Někteří zvažují, že pojedou raději již v neděli, jiní vyjedou v pondělí časně ráno tak, aby do cíle dojeli ještě před začátkem protestů, a někteří se pokusí bouřící se farmáře objet.