Poblíž chorvatského města Obrovac nedaleko Zadaru došlo ve středu k výbuchu auta, při kterém zemřelo dítě a dva lidé byli zraněni. Informovala o tom tamní policie, která v autě později našla výbušné zařízení. Podle ministerstva zahraničí šlo o občany České republiky.

Chorvatská policie. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/AP/Darko Vojinovic

„19. června kolem 18. hodiny došlo z neznámé příčiny k výbuchu v oblasti Obrovace,“ uvedla chorvatská policie. Podle ní došlo při explozi k usmrcení devítiletého dítěte, další dvě ženy (49 a 34 let) byly převezeny sanitkou do Všeobecné nemocnice v Zadaru. V autě cestoval i muž ve věku 39 let, který byl po ošetření propuštěn do domácího léčení.

Podle chorvatských médií mělo jít o výbuch auta.

Později vyšetřovatelé upřesnili, že k výbuchu mohlo dojít v důsledku aktivace dosud neznámého výbušného zařízení.

Podle chorvatského webu Zadarky.hr jde údajně o rodinu z České republiky, která zastavila své auto na odpočívadle v oblasti Bilišan.

Bližší informace zatím nesdělilo ani české ministerstvo zahraničí. „Okolnosti se stále prošetřují. Nemáme potvrzené informace o příčině výbuchu. Čeští diplomaté v Chorvatsku jsou ve spojení s tamní policií a v kontaktu s jednou z rodin, které u výbuchu byly,“ řekl Deníku mluvčí resortu Daniel Drake.

Jak dodal, jedná se o ojedinělou tragickou událost. „Nejde o nic, co by mělo mít vliv na turistiku,“ doplnil Drake.

Okresní silnice ŽC-6025, Bilišane – Bogatnik byla večer uzavřena.