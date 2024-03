Kdo v poslední cestoval do Chorvatska autem, mohl už zaznamenat existenci internetové stránky vignettecroatia.com. Na ní se nyní objevilo odpočítávání do spuštění nového elektronického mýta. Informuje o tom, že se tak má stát již za osm měsíců. Pro turisty zvyklé trávit čas čekáním před mýtnými branami to může znít jako pohádka. A pohádka to skutečně je. I když stránka navenek může působit jako jeden z hlavních informačních zdrojů správce chorvatských cest, kterými jsou Hrvatske autoceste (HAC), realita je tomu na hony vzdálená.

„Hodně lidí se nás na to ptá. Pravdou však je, že tuto stránku nespravujeme a nemáme s ní nic společného. Provozovatele jsme již několikrát upozorňovali, že uvádí lidi v omyl, ale zatím na tyto výtky nereflektoval,” uvedla mluvčí HAC Andrea Vrsaljko.

Průtahy ve výběrovém řízení

Na konci února vyhrálo výběrové řízení na nový mýtný systém, který počítá nejen se zrušením současných současných 399 mýtných bran, ale také s osazením místních dálnic snímacími kamerami, konsorcium ITIS Gorup zahrnující českou společnost TollNet a slovenskou firmu SkyToll. Smlouva však zatím podepsána nebyla.