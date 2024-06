Chorvatská policie uvedla, že vyšetřuje 46letého občana České republiky v souvislosti se středečním výbuchem u města Obrovac, který usmrtil dítě a další osoby zranil. Po provedení příslušných úkonů bude muž vzat do vazby. Zadržení Čecha potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle kriminalistů muž dopustil, aby si dítě odneslo výbušné zařízení nalezené na vojenském cvičišti. Dítě ho následně přivedlo k explozi během neplánované zastávky kvůli poruše vozidla.

Podle policie muž se svou rodinnou a přáteli navštívil "označené nebezpečné vojenské cvičiště" v oblasti města Knin, nedbal výrazných písemných upozornění a dovolil dítěti, aby s sebou vzalo nalezené výbušné zařízení, které následně podezřelý osobně uložil do auta.

„O něco později, kvůli poruše na automobilu vozidlo zastavili u silnice a dítě z vozidla vyndalo výbušné zařízení, které v jednu chvíli explodovalo,“ uvedla v prohlášení zadarská policie, která ve čtvrtek pozdě večer provedla na místě kriminalistickou expertizu.

Muž je vyšetřován pro podezření z obecného ohrožení a rovněž z ohrožení života a majetku nebezpečným jednáním.

„Mohu potvrdit zadržení českého občana v souvislosti se středečním výbuchem v Zadarské župě. S ohledem na skutečnost, že při incidentu zemřelo dítě, nebudeme poskytovat žádné informace. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se všemi relevantními institucemi,“ poznamenal mluvčí české diplomacie Drake.

Již dříve policie uvedla, že na místě zahynulo dítě narozené v roce 2015. Dvě ženy ve věku 49 a 34 let a jeden muž ve věku 39 let, všichni občané České republiky, byli převezeni do nemocnice v Zadaru.

Policie dosud nesdělila, o jaké výbušné zařízení se jednalo ani jakým způsobem bylo aktivováno. Odpovědi na tyto otázky by podle zadarské policie měli poskytnout experti ze Záhřebu na základě poznatků shromážděných během ohledání místa výbuchu.