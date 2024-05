Bezmála milion lidí zamíří letos do Chorvatska. Tři čtvrtiny z nich ke své cestě využijí automobil. Jsou však i tací, kteří dávají přednost autobusu či vlaku. Zatímco v minulých letech vozily vlakem rekreanty k Jadranu dvě společnosti, letos se na jih vydají jen soupravy Českých drah. RegioJet totiž od letošního roku sází na luxusní autobusy.

Letecký pohled na dopravu čekající u mýtných bran v Dugopolje v Chorvatsku v letním období. | Foto: Shutterstock/OPIS Zagreb

Na cestu autem do Chorvatska si lidé mohou vybrat z několika tras. Mezi nejoblíbenější patří ta z Brna přes Rakousko (Vídeň a Štýrský Hradec) a slovinský Maribor. Další z možností je překročit rakouské hranice u Hatí nedaleko Znojma. Pokud se chcete vyhnout přetížené D1, či na cestu vyrážíte z jižních a západních Čech, je výhodné vydat se na hraniční přechod v Dolním Dvořišti a pokračovat dál na Linec. Nevýhodou této trasy jsou dva placené tunely v úseku Wels-Graz: Bosrucký tunel a Gleinalmský tunel. Můžete je objet, ale prodlouží to vaši trasu.

Velmi populární je také cesta přes Maďarsko. A to buď přes Rakousko, nebo Slovensko. Při krátkém průjezdu Slovinska však člověk musí dát pozor na to, aby nenajel na dálnici a držel se cesty přes město Lendava. Maďarsko lze také celkem pohodlně přejet tak, aby nebyl nutný nákup dálniční známky. Stačí jet mimo dálnice na města Mosonmagyaróvár a Szombathely.

Při cestě přes Rakousko se však nákupu dálniční známky nelze vyhnout. Ceny v tomto i dalších státech se oproti loňsku nezměnily.

V závislosti na cenách pohonných hmot i typu automobilu či motoru vyjde cesta do Chorvatska a zpět (a to včetně poplatků za dálniční známky a mýto) v rozmezí od 8 500 do 12 tisíc korun.

Autobusem nebo vlakem

Pokud se chcete vyhnout dálničním poplatkům a únavě za volantem, jsou tu další dva způsoby dopravy. Jedním z nich je autobus. Na něj klade oproti minulosti větší důraz RegioJet, jehož zákazníci využívali zhruba osmnáctihodinové dobrodružství na kolejích z Prahy k Jadranu od roku 2020. Jenže firma spoje zrušila. Důvodem byla příliš dlouhá cesta přes mnoho států a výluky, které zvyšovaly riziko zpoždění vlaku. V pátek 31. května tak RegioJet vypraví první autobus na trasu Praha-Brno-Bratislava-Split.

Spoje do Chorvatska budou v letních měsících provozovány denně, s odjezdem v 16:30 z Prahy, v 19:15 z Brna a ve 21:30 z Bratislavy a příjezdem do Splitu v 9:30 následujícího dne. V okrajových měsících sezony, červnu a září, bude RegioJet vypravovat autobusy třikrát týdně. Ze Splitu budou spoje odjíždět vždy ve 20:30.

„Cestující se mohou těšit na cesty luxusními autobusy Setra s novým uspořádáním křesel ve stylu dva plus jedna, což zajišťuje více osobního prostoru a pohodlí. Na palubě budou mít k dispozici zdarma neomezené množství prémiové kávy z profesionálního kávovaru, stejně jako čaj, horkou čokoládu pro děti a vodu ze sodobaru,“ popsala ředitelka autobusové dopravy RegioJetu Dita Tomešová.

Jízdenky na trasu z Prahy do Splitu jsou k dispozici od 999 korun (41 eur). Autobusy RegioJetu nabídnou cestujícím přímé spojení do přímořských měst Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir nebo Split.

Do Chorvatska se lidé dostanou i zelenými autobusy Flixbusu. Cesta z Prahy i dalších zastávek v Česku do Puly i všech chorvatských destinací začíná na ceně 999 korun. „Autobus z Prahy Florence bude vyjíždět pětkrát do týdne (od středy do neděle), cesta zpět bude v provozu od čtvrtka do pondělí. Od 23.června do 30. září bude linka v provozu denně, mezi 27. červnem a 2. zářím budou na linku vypravovány dva autobusy (druhý s odstupem pět minut),“ uvedl mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek.

Na koleje k Jadranu letos vyrazí pouze vlaky Českých drah. „Do celého Chorvatska je možné cestovat na Včasnou jízdenku Chorvatsko, na jízdenky NRT (plné jízdné) nebo na zvýhodněné zpáteční jízdenky City Star. Cena Včasných jízdenek Evropa začíná na 42 eurech (cca 1 084 korun) za jednu cestu,“ informoval státní dopravce na svých webových stránkách.

Lidé jezdí na kratší pobyty

Podle cestovní kanceláře Čedok mění Češi při cestování své preference. „Trendem je jezdit do Chorvatska na kratší pobyty, například na prodloužené víkendy. Také se prodlužuje dovolenková sezona. Stále populárnější jsou ubytování vyšší kategorie. Zároveň část našich klientů postupně přechází z autobusové i vlastní dopravy k letadlu, které cestu zrychlilo a nabídlo pohodlnou alternativu nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro ty, kteří neřídí a chtějí být v destinaci už za hodinu či hodinu a půl letu,“ okomentovala trendy mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.