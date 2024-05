Do Chorvatska elektromobilem? Jak jsou na tom stanice, baterie, infrastruktura

Je cesta elektromobilem na dovolenou k Jadranu čirým bláznovstvím, větším či menším rizikem, nebo v roce 2024 už bez obav? Takovou otázku si kladou i čeští řidiči, kteří v létě vyrazí do Chorvatska ve svých vozech na elektrický pohon. Deník se podíval na to, jak je to s výdrží baterií pro dlouhou cestu, infrastrukturou a dobíjecími stanicemi v Chorvatsku a na kolik peněz to řidiče vyjde.

Na trase do Chorvatska řidiči elektromobilů absolvují dvě až čtyři zastávky na nabíjení, uvádí odborníci. „Závisí to na řadě faktorů jako například cíli destinace, stylu jízdy řidiče, profilu trasy či celkového zatížení vozu, třeba přívěsem,“ řekla Deníku mluvčí českého zastoupení Škoda Auto Michaela Sklenářová. Délka zastávek se podle ní odvíjí podle spotřeby energie, výkonu dostupných nabíječek či vzdálenosti k další nabíječce. „Na rychlonabíjecích stanicích stejnosměrného proudu lze baterie verzí Enyaq 85x a Enyaq RS s pohonem všech kol dobít z 10 na 80 procent kapacity za pouhých 28 minut, a to při nabíjecím výkonu až 175 kilowattů,“ popsala. Desítky nových moderních radarů se ještě před letní sezonou objeví na silnicích Chorvatska: V Chorvatsku pozor na nové chytré radary. Přitvrdí vůči neukázněným řidičům To je však ideální stav. V minulých letech si řidiči různých značek a typů elektroaut na Jadranu stěžovali na nabíjecí stanice s nízkým výkonem nebo dokonce nefunkční. Například pro bezmála tisíc kilometrů dalekou cestu na dovolenou k moři z Prahy do Zadaru doporučila aplikace pro plánování cest elektroautem Better Routeplanner čtyři pravidelné dobíjecí zastávky. První a nejkratší jen na pár minut už před Brnem, další vždy zhruba půlhodinové ve Vídni, u rakousko-slovinských hranic a ve vnitrozemí Chorvatska. Patrně lepší možností je využít při dovolené navigaci přímo ve vozu. „Při zadání cíle navrhuje nabíjecí stanice podél trasy a jejich výběr dynamicky upravuje podle aktuální spotřeby. Navrhuje také délku nabíjení potřebnou pro dojezd k další nabíječce, případně do cíle,“ vysvětlila Sklenářová ze Škody Auto. Českým řidičům v Chorvatsku stále hrozí kolony u mýtných bran: Chorvatsko bez mýtných bran a kolon? Řidiči se dočkají, ale ne v blízké době Nově ohlásil i Google, že do svého vyhledávače a map přidá aktualizované informace o nabíjecích stanicích pro elektromobily a kromě lokality přibudou i informace o typech dostupných stanic. Do globální aplikace mají být doplňovány postupně, nejdříve pro velká města. Tisíc veřejných nabíjecích stanic Infrastruktura pro elektromobily je v Chorvatsku jedním z horkých témat. Počet veřejných nabíjecích stanic v zemi podle tamních médií již dosáhl tisícovky, většinou několika s nabíjecími konektory. Číslo má nadále růst kvůli nařízením Evropské unie. Stanice se nacházejí v blízkosti velkých parkovišť, čerpacích stanic, nákupních center, hotelů, restaurací, velkých institucí či dálnic. V chorvatštině se označují většinou „javne punionice za električna“. Kupříkladu GreenWay Network plánuje v příštích třech až pěti letech na území Chorvatska postavit více než 300 ultrarychlých nabíječek s nominálním výkonem 100 kilowattů, což má být investice v přepočtu za tři čtvrtě miliardy korun. „První vyroste ve městě Slunj,“ sdělila společnost. K českým předkům a národnosti se v Chorvatsku hlásí asi osm tisíc lidí: Krajané v Chorvatsku založili pivovar před plzeňským. Družbu teď táhne folklor Příprava je podle zastánců e-mobility nezbytná. „V Evropě dnes jezdí více než čtyři miliony elektrických vozidel a odhaduje se, že jen během léta navštíví Chorvatsko více než sedmdesát tisíc takových vozidel. Jejich řidiči samozřejmě počítají s tím, že si budou moci svůj elektromobil nabít ve zvolené destinaci, takže se to již stalo jednou z podmínek pro výběr ubytování a destinace,“ napsala chorvatská nezisková asociace pro e-mobilitu Strujni krug. Doplnila, že mnoho chorvatských restauratérů si uvědomuje důležitost dobíjecích stanic, takže je svým hostům po celém Chorvatsku nabízí více než 2000 stravovacích zařízení. Cena za nabití závisí od provozovatele stanice, u stanic Hrvatski Telekom nebo MOL je to v přepočtu od zhruba deseti korun do dvaceti korun za kWh u nabíječek s nejslabším výkonem do 22 kilowattů. U konektorů s vyšší nabíjecí silou je to více, záleží ale i na lokalitě. A pozor, někde se ceny zvyšují v hlavní sezoně, třeba v síti Elen od prvního června. Tip Deníku pro nadšence do elektromobility. Technologická společnost Rimac se sídlem ve Sveta Nedelja u Záhřebu umožňuje návštěvu továrny a showroomu, kde vyrábí sportovní elektroauta nového věku. Světlou budoucnost chorvatského výrobce má zajistit mimo jiné i nedávno uzavřené partnerství s automobilkou BMW.

