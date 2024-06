Lze ještě přes cestovní kanceláře sehnat letní pobyt v Chorvatsku, který nezruinuje rodinnou pokladnu? Deník má tipy pro nalezení rozumných cen za ubytování. Samy agentury pak přiznávají: Teď už se velmi vyplatí dovolená mimo hlavní sezonu.

Mezi nejpopulárnější destinace českých jachtařů patří Chorvatsko a místa kolem Splitu nebo Zadaru, druhé je Řecko a třetí Severní Itálie | Foto: Pixabay

Skoro plno! hlásí Deníkem oslovené cestovní kanceláře ohledně nejlepších ubytovacích kapacit v Chorvatsku pro rodiny ve dvou letních prázdninových měsících. „Teď samozřejmě chodí obrovské množství poptávek větších rodin nebo více rodin na jeden termín a lidé by si chtěli vybírat. To mohli ve First minute řekněme do dubna, teď už je to o několika konkrétních kapacitách, kde máme volno. A ty se teď prodávají,“ řekl marketingový ředitel Českého kormidla Aleš Kotek.

Dvoulůžkové pokoje podle něj ještě jsou, ale jako každý rok je problém s rodinnými pokoji a také s jednolůžkovými pokoji. Těch je nejméně a jsou pryč nejrychleji. Třeba v případě pokojů 2+2 pak jde často o hodiny.

„Nabídka je sice široká, ale v tomhle období jde o to, že pokud jako cestovka nemáte ty kapacity nakoupené dopředu, musíte u zahraničního partnera ověřit, jestli má skutečně volno. To může trvat několik minut nebo klidně den. Když nám partner potvrdí, že má volno, dá nám nějaký krátký čas, třeba 3 hodiny, abychom získali od klienta potvrzení, že bude závazně rezervovat. Takže když hledáte dva tři pokoje v jednom termínu, může to být už velmi obtížné,“ popsal Kotek.

Aktuálně cestovka prodává na léto například týdenní pobyt s polopenzí ve tříhvězdičkovém hotelu v oblíbené destinaci Vodice, s vlastní dopravou, pro dvě dospělé osoby a dvě děti za necelých 26 tisíc korun. „Stejný pobyt pro stejnou rodinu lze dnes rezervovat na červen, tedy těsně mimo hlavní sezonu, jen za deset tisíc korun. Pokud lidé mohou, vyplatí se jim jet do Chorvatska v červnu nebo v září. Cena je klidně poloviční, už je tam v podstatě léto, pláže jsou poloprázdné, silnice jsou prázdné,“ poradil marketingový ředitel Českého kormidla.

Tipy pro nalezení rozumné ceny za ubytování v Chorvatsku poskytla Deníku i další cestovní kancelář, Travel Family. „Rezervace s předstihem - i když už bude letní sezona v plném proudu, stále můžete najít dobré nabídky, pokud budete hledat s předstihem. Flexibilita s termíny - pokud můžete být flexibilní s daty, zkuste hledat ubytování mimo hlavní sezonu nebo během týdne, kdy jsou ceny často nižší. Ubytování v soukromí a apartmány - tyto možnosti často nabízejí lepší poměr ceny a výkonu než hotely, zejména pro rodiny nebo skupiny,“ vyjmenovala produktová manažerka Lenka Laus.

Chorvatsko i letos očekává, že pro Čechy zůstane dovolenkovou destinací číslo jedna. Jak nedávno konstatoval Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR, země na Jadranu u Čechů nemá konkurenci.