Prodloužená koupací sezona v Chorvatsku láká turisty i mimo hlavní letní měsíce. Díky mírnějším teplotám a teplému moři se destinace stává oblíbenou i v pozdním létě a na podzim. Změny klimatu přinášejí nové možnosti pro cestovní ruch, ale vyžadují i opatrnější plánování dovolené.

Nejen v Česku, ale i v Chorvatsku se v posledních letech k významně mění počasí. Místní i návštěvníci zaznamenávají, že teplé počasí ideální pro koupání se často prodlužuje až do konce září, někdy i do října.

Hlavní sezona tradičně začíná v polovině června a trvá do konce srpna. „V případě Chorvatska se jedná o pozitivní proměny klimatických podmínek, neboť v průběhu léta nebývá příliš horko. Změnu doznaly teploty v dubnu, květnu a říjnu s přesahem do poloviny listopadu, kdy bývají příjemné, jarní. V oblasti cestovního ruchu se projevily zejména, neboť turistická sezona začíná již po Velikonocích a trvá do poloviny listopadu právě díky příjemným teplotám, hezkému počasí a teplému moři,“ řekl Deníku ředitel českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačić.

Jeho slova potvrdil meteorolog Martin Štros ze serveru meteocentrum.cz. „Nelze však říci, že by se v Chorvatsku teploty zvyšovaly rychleji než v jiných evropských zemích. Od devadesátých let se zvýšily o necelé dva stupně Celsia. Za posledních 10 let došlo k nárůstu o méně než stupeň,“ uvedl Štros. Dodal, že z klimatologického hlediska je to sice významné, ale běžný turista rozdíl citelně nepocítí. Ve Středomoří totiž panovala vedra vždy a Chorvatsko není v tomto ohledu výjimka.

Pro pohodovou dovolenou je podle meteorologa ideální druhá polovina srpna, kdy je moře teplé a teploty příjemné. „Pokud se chcete vyhnout vlně veder, zvolte termín na konci srpna nebo v polovině června,“ doplnil Štros.

Na podzim přibývá srážek

Chorvatsko lidé vyhledávají hlavně kvůli vodním radovánkám v moři. „Teplé letní počasí vhodné ke koupání je zde jisté prakticky od půlky června do konce srpna. Pravděpodobnost srážek je v tomto období velmi nízká, převažují slunečné dny. Září je už přece jen trochu nejisté. Druhá polovina srpna je pro mnoho lidí ideální – moře je již vyhřáté a teploty se pohybují kolem 25 až 30 stupňů Celsia, přičemž pravděpodobnost deště je stále nízká,“ informoval meteorolog.

Zatímco v srpnu v Chorvatsku spadne kolem 17 milimetrů srážek, v září je to už 51 milimetrů. V polovině září bývají průměrné denní teploty kolem 25 stupňů Celsia. Kdo se chce koupat v moři, měl by tak volit termín maximálně do poloviny září, neboť ve druhé půlce už rychle roste pravděpodobnost deště.

Jako o věštění z křišťálové koule pak mluví Štros o předpovědi dní a týdnů, kdy bude i Chorvatsko zasaženo vlnou veder, kterou si loni v létě prošly všechny přímořské státy. „Statisticky lze nejvyšší teploty očekávat ve druhé polovině července a na začátku srpna. Maximální teploty dosahují v létě podobných hodnot jako v České republice. V roce 2023 dosáhla nejvyšší teplota 37 stupňů Celsia, přičemž historický rekord je kolem 40 stupňů Celsia. Obvykle se letní teploty pohybují okolo 30 a nepřekračují 35 stupňů Celsia,“ dodal Štros.