Historie, ohromující architektura, nádherné výhledy na Jaderské moře. To vše každé léto přitahuje desítky tisíc návštěvníků. Počet obyvatel v sezoně tak násobně nabobtná. Lidé kráčejí nahoru a dolů po lesklých vápencových uličkách, mezi středověkými hradbami, gotickými pevnostmi, bastiony a budovami.

A pokud se „perla Jadranu“ omrzí, mohou vyrazit do okolí, na klidnější poloostrov Pelješac s letovisky Orebić a Ston. K jednodenním výletům vybízí ostrovy Lokrum, který je nejpopulárnější, dále Elafitské ostrovy (Lopud a Šipan) či Odysseův Mljet. Poloha na jihu Chorvatska umožňuje i snadný přístup k dalším zajímavým místům na Balkáně.

Čím je Dubrovník jiný

Je drahý, a může si to dovolit. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, jak rozdílně vypadal Dubrovník v první polovině devadesátých let. Turismus se vzpamatovával z občanské války, ubytovací kapacity byly víceméně zničeny, nebo sloužily pro uprchlíky z Dalmácie. Po více než 30 letech je vše zcela jinak. Město si oblíbili filmaři, a ulice každoročně zaplavují vlny turistů, na což místní reagují stále přísněji: omezují autobusy u vstupní brány do starého města (kde je pěší zóna) i kotvící lodě a podobně.

Starobylé hradby Dubrovníku ze 13. až 16. století, které se táhnou kolem staroměstských kostelů, paláců a terakotových střech, přesto lákají davy. I když je draze zpoplatněné kdeco, žádná návštěva Dubrovníku se neobejde bez procházky kolem a po velkolepých městských hradbách obklopujících historické jádro (zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO). Určují charakter města. Na Jadranu se jim žádné jiné nevyrovnají.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Hradby v Dubrovníku.

Podobně panorama. Kopec Srd s výškou 415 metrů nad mořem nabízí jedny z nejúžasnějších výhledů v jižní Dalmácii. Za čtyřminutovou jízdu lanovkou na jeho vrchol zájemci zaplatí zhruba 380 korun. Lze se ale nechat vyvézt i autem nebo vyšlapat pěšky.

Dubrovník je známý také svými úzkými dlážděnými uličkami, které jsou plné historických budov, kostelů, klášterů a paláců. Mezi nejvýznamnější památky patří například Palác Sponza, který sloužil jako celnice a nyní je domovem městského archivu, dále Rektorský palác, v jehož atriu se často konají koncerty pro jeho výbornou akustiku. Město je ostatně známé svými kulturními událostmi, z nichž nejvýznamnější je Dubrovnický letní festival, který se koná až do konce srpna. Na výběr je široká škála představení, včetně divadelních her, koncertů a oper, které se konají na různých historických místech po celém městě.

Co neminout Procházka po historických hradbách města o délce asi dva kilometry je jednou z nejpopulárnějších aktivit. Hradby poskytují nádherný výhled na staré město a Jaderské moře. Staré město je zapsáno na seznamu UNESCO a nabízí mnoho historických památek, úzkých uliček a krásné architektury. Nezapomeňte navštívit Stradun, hlavní ulici starého města. Lanovka vás vyveze na vrch Srd, odkud se naskýtá úchvatný výhled na Dubrovník a okolní ostrovy. Na vrcholu se nachází také pevnost Imperial 19. století, muzeum s výstavou Dubrovník a válka o vlast 1991-1995, ale i luxusní restaurace. close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Lanovka vyveze turisty na vrch Srd, odkud je nádherný výhled na Dubrovník. Návštěva pevnosti Lovrijenac. Leží mimo hradby a je přezdívaná Dubrovnický Gibraltar. Pevnost umístěná na skále nad mořem skýtá krásný výhled na město. Stonské zdi. Při výletu na východ poloostrova Pelješac stojí za zastávku městečko Ston s nejdelší obrannou soustavou v Evropě. Před pár lety zrekonstruované opevnění je jedinečné čtyřiceti věžemi a pěti pevnostmi. Oblast je známá pěstováním slávek jedlých a ústřic vrcholné kvality.

Na pozvání Přemysla Spěváka

Ostrov Lokrum opředený tajemnou kletbou. Od Dubrovníku je vzdálený jen zhruba 700 metrů jihovýchodně. Desetiminutová plavba lodí (zpáteční jízdenka vyjde zhruba na 750 korun) zavede turisty na tento klidný ostrov, chráněný jako přírodní park, s botanickou zahradou, pestrými pávy, starobylým benediktinským klášterem a zajímavými místy ke koupání.

Na malém ostrůvku najdete i chorvatské Mrtvé moře, jak říkají tamnímu slanému jezírku. Je ideální pro malé děti či neplavce.

A kletba? Mnišský řád benediktýnů začal na Lokrumu žít asi v 11. století. V roce 1798 jej mniši museli nedobrovolně opustit. Na úkor bohatých dubrovnických občanů. Před odjezdem údajně uskutečnili temný průvod. „Drželi svíčky vzhůru nohama, třikrát obešli ostrov a proklínali ty, kvůli kterým byli po sedmi staletích vyhnáni,“ popsal cestovatelský web Absolute Croatia.

Celá řada následujících majitelů a vlastníků pak dopadla nedobře, mnozí předčasně zemřeli. Dodnes se na Lokrumu nesmí nocovat. Na cestovatelských portálech je nicméně hodnocen velmi dobře.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Timur Voronkov, Public Domain zoom_in Letecký pohled na ostrov Lokrum.

Lokrum je i zastávkou jedné z výletních tour s průvodcem po stopách seriálu Hra o trůny, kdy se z Dobrovníku alias Králova přístaviště přeplavíte do seriálového města Qarth. Na milovníky této fantasy, která zhruba před deseti lety obrovsky přiživila turismus v Dubrovníku, na ostrově čeká i Železný trůn (kulisa jakože ukovaná z mečů). Fanoušci této série HBO si v Dubrovníku mohou vybrat z několika možností tematických prohlídek natáčecích lokací s délkou od 1,5 hodiny do 3 hodin (cena od 500 korun do 5 tisíc).

Nejhezčí pláže Pláž Banje je nejznámější pláží v Dubrovníku, ideální pro turisty, kteří uvítají bezprostřední blízkost starobylých hradeb. close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pláž Banje. Copacabana na severní části poloostrova Lapad nabízí překrásný výhled na sousední ostrov Daksu a most v Dubrovníku. Vhodná pro rodiny s malými dětmi. Nechybí stanoviště vodních sportů. Lapad Bay Beach je umístěná v uzavřené zátoce s klidnou vodou a díky své orientaci se odsud dají pozorovat nádherné západy slunce. close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pláž Lapad. Pláž Šunj leží na ostrůvku Lopud. Cesta lodí z Dubrovníku trvá zhruba dvacet minut. Malá romantická zátoka je mnohými turisty považována za vůbec nejkrásnější na Jadranu. Sv. Jakov leží více na okraji města, přesto skýtá jedinečný pohled na něj a ostrov Lokrum.

Jak se do Dubrovníku dostat a cestovat po regionu

Pro Čechy je Dubrovník nejvzdálenějším místem v Chorvatsku (z Prahy asi 1200 kilometrů), mnoho cestovatelů tak volí leteckou dopravu. Mezinárodní letiště leží 20 kilometrů východně od města. Pro našince bývají nejlevnější letenky z Vídně. Cena se značně liší, reportér vyhledal tři týdny dopředu letenku do Dubrovníku na konci srpna i za cenu pod tisícovku a pod dva tisíce na cestu zpět do Vídně. Případně lze dopravu kombinovat. Autobusem je to ze Splitu kolem čtyř hodin po Jadranské magistrále.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pelješacký most je dlouhý 2,4 kilometru.

Co stojí za vidění (atrakce zdarma) je Pelješacký most otevřený v roce 2022. Jeden z nejdelších visutých mostů na světě (2,4 kilometru) vede z chorvatské pevniny přes Malostonský záliv na poloostrov Pelješac. Propojuje dvě územně nesouvislé části Chorvatska rozdělené koridorem Bosny a Hercegoviny u města Neum.

Co vyzkoušet a ochutnat Rožata

V Dubrovníku vládne kulinářský multikulturalismus, ale mezi místní oblíbené sladké pokrmy patří třeba Rožata. Dubrovnický dezert podobný crème caramel je připravován z vajec, cukru a mléka. Z vařených kdoulí se na podzim připravuje dezert kotonjada. Zmrzlina

Jedny z nejlepších i nejdražších zmrzlin na Jadranu jsou v historickém jádru Dubrovníku. Skvělá hodnocení má Peppino’s Gelato, nedivte se však cenovce 3,5 euro (90 korun) i víc. Mořské plody a jiné delikatesy

Nejlepší mušle na Jadranu, ústřice a slávky ze Stonu nebo brudet z úhořů a žab z údolí Neretvy. Vína

Odrůdy Dingač a Plavac Mali jsou dvě nejznámější červená vína z oblasti Dubrovníku a Pelješacu. V Dubrovníku je oblíbená zejména rakija z hroznů nebo fíková rakija. Věhlasné restaurace

TripAdvisor doporučuje dle recenzí Dubravka 1836 Restaurant, na mořské plody se specializuje podnik Oyster & Sushi Bar Bota. Skvělý výběr vín mají v restauraci s michelinskou hvězdou Restaurant 360 s výhledem na staré město a přístav.

Na co si dát pozor

Dubrovník je považován za jedno z nejdražších měst v Chorvatsku. Ceny ubytování, stravování a služeb mohou být vysoké, zejména v hlavní turistické sezoně. Některé restaurace a kavárny mohou připočítávat servisní poplatky nebo poplatky za stolování na terase.

Historické město se také potýká s overturismem. Přeplněnost souvisí i s dopravními omezeními, dále se doporučuje u atrakcí zakoupit lístky předem online, aby se předešlo dlouhým frontám. Díky zákonu o cestovním ruchu platném od letoška zvažuje místní samospráva omezit počet povolení pro provozování nových ubytovacích zařízení, jako jsou apartmány a další formy soukromého ubytování (zimmer frei). „Městu Dubrovník nejde jen o počty turistů, přenocování, rekordy a peníze, ale o správu za účelem zvýšení kvality života našich občanů, ochrany dědictví a lepšího zážitku pro návštěvníky, a nakonec i o vyšší kvalitu poskytovaných služeb,“ odpověděli zástupci radnice na dotaz Deníku.

Dubrovník má i přísná pravidla ohledně hlučnosti a chování, zejména v historickém centru. Plavky by měly být nošeny pouze na plážích a koupalištích.

Co se požárů týče, jeden z tamních nejhorších v poslední době vypukl v srpnu 2007.