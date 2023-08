Zadar a Nin

Brána do Dalmácie. Poblíž navštěvované zadarské promenády se nachází starořímské Fórum. Téměř pět set let staré městské hradby se v roce 2017 zařadily do světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi nejznámější památky patří raně byzantský svatý Donat, kde se konají koncerty.

Jen sedmnáct kilometrů od Zadaru se nachází nejstarší chorvatské královské město Nin, které se kromě Královniny pláže pyšní i nejmenší katedrálou na světě.

