Lanýžům se říká diamanty kuchyně. Aby ne, když se cena těch nejdražších šplhá až na 250 tisíc korun za kilogram. Přitom na první pohled je to nevábně vypadající podzemní hlíznatá houba. Výrazné aroma uvádí gurmány do extáze, jiným lidem až zapáchá.

V chorvatské Istrii jsou za národní dědictví považovány lesy v okolí městeček Motovun a Buzet, kolem řeky Mirna a jezera Butoniga, z něhož kvalitní vodu pije většina obyvatel poloostrova. V této „zelené“ oblasti rostou nejvzácnější bílé lanýže (jejich cena začíná na asi tisíci euro za kilogram) i o něco levnější černé (cena od zhruba 300 eur). „Obří bílý lanýž vážící více než sto gramů, tomu se říká joker. Najít ho je snem každého lovce, ale je to neskutečně těžké,“ povídá expertka Ivana Karlićová.

Mladá žena je čtvrtou generací rodiny, která se této profesi věnuje od roku 1966. Ve vesnici Paladini u Buzetu mají prodejnu a farmu, kde speciálně cvičí psy a kam berou turisty za zážitkem z lovu lanýžů (hledání se anglicky označuje truffle hunting - lov) a poté i za tím gastronomickým. „V obci je víc cvičených psů než obyvatel,“ zmiňuje.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Ochutnávka lanýžů. Rodinný podnik Karlić truffles u Buzetu drží tradici už čtvrtou generaci. V listnatých lesích hledají vzácnou houbu díky vycvičeným psům.

Nedílnou součástí i její velké rodiny je jedenáct psů. Jejich čich a dovednosti trénují denně už od věku štěněte. „Všechno to jsou fenky. Bývají víc soustředěné,“ směje se Ivana. Plemen mají víc, ale obecně je světově nejvíc uznáván italský vodní pes – chundeláč vypadající něco mezi pudlem a ovcí. Rodina má čtyři. „Cvičí se nejlépe, mají výtečný čich a energii,“ zdůvodňuje Karlićová.

Jejím miláčkem je ale Trufi s bílou srstí a černými skvrnami. „V dětství byl můj nejoblíbenější komiks 101 dalmatinů,“ vysvětluje. Mimochodem tohle populární psí plemeno je původem z Chorvatska.

Hledač: Jste stále v lese, za den nezbohatnete

Benjamin Škorić je lovcem lanýžů deset let. Do lesů vyráží téměř denně. Aby si vydělal v přepočtu kolem čtyřiceti tisíc korun, průměrně stráví v lese za měsíc přes 200 hodin. Musí vyhrabat až tisíc lanýžů, které ale většinou váží jen několik gramů. „Někdy celé hodiny nenajdete nic. Dobrý lov jsou kusy od 30 do 70 gramů. Představa, že zbohatnete za jeden den, je zcela mylná,“ uvádí.

Cena nezávisí pouze na váze. Kvalitní lanýž musí být tvrdý jako skála, pokud je měkký jako houba, je téměř bezcenný. Pokud má škrábanec, ztrácí na trhu cenu 30 až 80 procent.

Škorić se speciálně vycvičenými psy chodí do špatného terénu i za deště či sněhu v holínkách, klidně po setmění až do rána. „V noci po dešti bývá úspěšnost hledání nejvyšší,“ zmiňuje. Na bílého jokera stále čeká. Jeho rekordní kus vážil 87 gramů. S turisty pak našel největší kus černého lanýže o váze 370 gramů. „Byl to šok, a zároveň něco jako Vánoce,“ usmívá se mladík.

Proč jsou psi lepší než prasata?

S šestiletou fenkou Lilou po boku vysvětluje reportérům Deníku, proč už v Chorvatsku ke hledání lanýžů léta využívají psy místo prasat. „V nejlepším případě prasata lanýže sežrala. Ale hledači i přicházeli o části prstů či nehty, když po nalezení rukou bránili lanýže. Zvíře je cvaklo zuby nebo rýplo kopytem. Prasata páchala i škody na kořenech dřevin, u nichž lanýže rostou. Psi jsou v těchto ohledech lepší,“ vysvětluje Škorić.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Lovci lanýžů v chorvatské Istrii. Rodinný podnik Karlić truffles u Buzetu drží tradici už čtvrtou generaci. V listnatých lesích hledají vzácnou houbu díky vycvičeným psům.

Právě nyní začíná sezona bílých lanýžů, trvá od září do prosince. Černé jsou letní a zimní, takže je lze najít vlastně po celý rok. „Bílé rostou pouze v lese, nejdou pěstovat jako ty černé, a ty nejkvalitnější najdete pouze v Chorvatsku a Itálii,“ tvrdí Karlićová. Kvalitu a počet lanýžů ovlivňují dešťové srážky, tak jako u ostatních hub.

V Česku se podle Asociace pěstitelů lanýžů vzácné houby pěstují dle odhadu na 30 hektarech. Podle vědců a členů projektu Český lanýž se v Česku omezeně přirozeně vyskytuje černý lanýž burgundský. Je však přísně chráněn. Ještě na začátku minulého století se údajně prodával v Praze na trzích. Podle odborníků je pro pěstování v Česku je tento druh nejperspektivnější.