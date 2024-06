Nejoblíbenější lokalitou Chorvatska pro Čechy zůstává Istrie. Aby ne, z Brna do nejsevernějšího letoviska Umag je to autem pouhých 650 kilometrů. Čisté průzračné moře, spíše oblázkové pláže. Mezi nejnavštěvovanější letoviska patří Umag, Poreč, Medulin, Rovinj či Rabac. V největším istrijském městě Pula reportéři Deníku potkali na procházce pod místním římským amfiteátrem partnery Iva a Dášu. Původně Moraváci žijící v Praze sem přiletěli v červnu na krátký pobyt.

Chorvatská Istrie láká nejen na moře a pláže. Zážitkem je i poznávání vnitrozemí poloostrova a místní gastronomie. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

„Jezdíme spíš za exotikou, Maledivy a tak. Ale i v Pule je co k vidění. Místní památka Arena byla ráno téměř bez turistů, to třeba u Kolosea v Římě neexistuje. A z Vídně jsme tady byli za hodinu, letenka stála jen něco přes tisícovku,“ říká muž. Deník v prvním díle o regionech Chorvatska představí Istrii ze všech směrů.

Čím je jiná

Drahokam Jaderského moře – v čem je Istrie jiná oproti zbytku Chorvatska? V žertu by se dalo říct největší koncentrací nudistických středisek a kempů. Nabízí toho však mnohem více než jen pláže a koupání v moři. Například výlety za přírodou, procházky mezi vinicemi nebo olivovými háji, ale i cyklistiku nebo potápění. To vše skýtá poloostrov, který se dá projet od severu k jihu ke světově známému amfiteátru v Pule za hodinu a půl.

Autem na Istrii? Cesta z Hradce zabrala 12 hodin, zdržení bylo jen u Lublaně

Malebná města vybízejí k objevování uliček. Třeba populární Rovinj, přezdívaný jako místní Saint Tropez nebo chorvatské Benátky. V tamní architektuře je dodnes znát historický podpis dlouhé nadvlády Benátské republiky nad severem Chorvatska.

Co neminout Arena v Pule je jediným římským amfiteátrem, jehož obvodové stěny byly dochovány. Stavba pochází z let 27 př. n. l. až 68 n. l. I letos v létě jsou tam na programu večerní ukázky souboje gladiátorů. Hostí také filmový festival nebo světové hudebníky, jako jsou Lenny Kravitz, Duran Duran či Andrea Bocelli. Bazilika biskupa Eufrazia v Poreči je jedinou památkou Istrie na seznamu UNESCO. Jde o nejlépe dochovanou raně byzantskou stavbu ve východním Středomoří a jeden z nejcennějších sakrálních komplexů v Evropě ze 6. století. Pazinská a Baredinská jeskyně. Pazinská jama v srdci Istrie se noří do podzemí sto metrů pod nejlépe zachovanou středověkou tvrzí na Istrii. Lze ji prozkoumat pěšky po chodníku, domluvit si adrenalinové speleo-dobrodružství nebo přeletět přes jeskyni na zipline. Další možností k ochlazení se v letních vedrech je Baredinská jeskyně nedaleko Poreče. Teplota tam nepřekračuje 14 stupňů Celsia. Krápníky připomínají i sochu Panny Marie, šikmou věž v Pise nebo sněhuláka.

Na pozvání Přemysla Spěváka

Pokud chcete poznat pravé kouzlo Istrie, musíte se vypravit na dvě cesty – do vnitrozemí a do království istrijské gastronomie. Objevování zážitků a genia loci může začít ve vesnici umělců Grožnjan. Kousek dál leží Motovun, městečko na strmém kopci, se středověkými starými uličkami prosycenými vůní lanýžů. Venkovní terasa a lanýže doslova v každém jídle – to nabízí například taverna Mondo poblíž horního náměstí.

Lanýže.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

A právě za velmi vzácným druhem houby se sjíždí na Istrii gurmeti z celého světa. Vyznavači bílých i černých lanýžů mohou dostatečně ukojit své jazýčky při ochutnávce v areálu lanýžové farmy rodiny Karlić v Buzetu. S romantickou večeří nebo s luxusnějším pobytem ve dvou pak neuděláte chybu v Meneghetti Relais & Chateaux, doslova uprostřed přírody a vinic mezi městy Rovinj a Fažana. Párují tam chutě Istrie s jejich místními víny. Pyšní se i olivovou farmou s výrobou olejů a zeleninu pěstují na vlastních zahradách a polích. Ve vnitrozemí by byla škoda nezastavit se v podle Guinnessovy knihy rekordů nejmenším městě na světě Humu, vlastně obydlené historické pevnosti.

Co vyzkoušet, ochutnat Víno

Za rubín Istrie je považována původní odrůda Teran. Dobře se kombinuje s celou řadou jídel včetně tradičního istrijského pršutu, nejrůznějších sýrů či s tmavou rybou na grilu. Z bílých vín je to istrijská Malvazija. Dále Momjan Muscat či Moscato Rosa. Na krámky palírny Aura narazíte často. Oblíbený zvláště u žen je méně alkoholický likér z červeného vína teranino. Olivový olej

Spolu s Itálií a Španělskem patří Chorvatsko k zemím zaslíbeným olivovému oleji prvotřídní kvality. A na Istrii jsou desítky prvotřídních výrobců. Zástupci jediného světového průvodce extra panenskými olivovými oleji udělili cenu Farma roku Flos Olei 2024 ekologickému hospodářství Mate, které se pyšní produktem Timbro Istriano. Lanýže

Jako delikatesa jsou spojovány třeba s Motovunským lesem. Nejdražší houbu na světě obvykle strouhají či sypou na plátky. Tradiční jsou těstoviny fuži nebo jiné ručně vyráběné těstoviny v lanýžové omáčce či steak ze svíčkové v lanýžové omáčce. Chorvati ale tradičně připravovali i jako smaženici s vejci.

Jak se na Istrii dostat a cestovat po regionu

Hlavní trasy na Istrii jsou v podstatě tři. Praha – České Budějovice – rakouský Linec – Štýrský Hradec – slovinský Maribor – Lublaň a kolem Terstu. Přes Rakousko se dá jet i západněji kolem Salcburku a na Villach. Na obou cestách jsou placené tunely. Z Moravy se jezdí přes Vídeň a opět na Štýrský Hradec. Východní trasa na Jadran přes Slovensko a Maďarsko by byla na Istrii zbytečnou zajížďkou.

Samotný chorvatský region křižují na západě placené rychlostní úseky a dálnice od severu k jihu. Vnitrozemí, v centru Istrijské župy město Pazin, spojuje s Rijekou dálnice A8. Na západním pobřeží se ale lze celkem úspěšně vyhnout mýtnému na trase blíže pobřeží. Cestu z Umagu do Puly prodlouží o necelou půlhodinu. Infrastruktura obecně je kvalitnější než v jižních částech země.

Na co si dát pozor

V letní sezoně se jen těžko vyhnete davům na vyhlášených plážích a v centrech oblíbených městeček. Ta se spolu s vnitrozemím regionu stala i rájem cyklistů. Takže pozor za volantem i v sedle, obzvlášť na užších silnicích podél pobřeží. Naopak Istrie je spojována s bezpečným a příjemným jachtingem, západní pobřeží je více chráněné před postrachem Jadranu – větrem bórou.

Klenoty Chorvatska: Češi milují Istrii kvůli potápění, architektuře i přírodě

Na co si dávat pozor v moři? Samozřejmě na mořské ježky. Jak už Chorvatský deník psal, nedávno se v okolí ostrova Ceja objevilo několik čtverzubců stříbropásých. Jedna z nejjedovatějších ryb na světě ale není nebezpečná v moři. Člověku může přinést smrt v případě, že ji sní. Produkuje totiž velmi silný jed.

Občas se pak vyrojí zprávy o špinavém moři na pobřeží Istrie. Termín „prljavo more“ čili česky špinavé moře ale označuje přírodní jev, kdy „moře kvete“. I letos slizká nevzhledná přírodní látka odradila od koupání na Istrii první české turisty. Naštěstí maximálně do pár dní zmizí. Chorvatsko dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší kvalitou vody v Evropě.