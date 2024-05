Ve slevových akcích lze získat letenky výrazně levněji. Trendem se stává cesta k Jadranu téměř na otočku. I proto počet českých turistů v Chorvatsku stále roste.

Čeští turisté míří do oblíbeného Chorvatska i na prodloužený víkend. Letadlem jsou tam jen za půldruhé hodiny. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Máte chuť se vykoupat v moři, ale nechce se vám kvůli této zábavě přijít o celý týden dovolené? Můžete tam vyrazit jen na pár dní, třeba jen na prodloužený víkend. Zkušenosti cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend láká stále více lidí. Nově takto míří čeští turisté do oblíbeného Chorvatska.



Podle mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřiny Pavlíkové sice dlouhodobě zůstávají pro pobyty v Chorvatsku nejoblíbenější týdenní turnusy, o kratší výlety na prodloužený víkend nebo i několik pracovních dní uprostřed týdne má ale zájem stále více lidí. „Pomáhají tomu i kombinace přímých letů, kdy se dá podle frekvence letového řádu kombinovat letecká doprava s ubytováním ve vybraném hotelu,“ uvedla Pavlíková.

Levné letenky

Stále častěji ale klienti cestovek na takovéto krátké cesty létají letadly, takže se nemusí trápit dlouhou cestou autobusem. „Když zjistili, že za dvanáct stovek seženou letenku nejen třeba do Benátek, ale také do Chorvatska, potom jim stačí už najít jenom návazné služby,“ řekl Veber.



I na takovéto klienty jsou podle něj cestovní kanceláře připravené. „Když třeba přijdou s tím, že chtějí letět na víkend do Splitu, tak jim vysvětlí, že to bude výhodnější kupříkladu od pondělí do středy,“ poznamenal Veber. Cestovky totiž mívají ubytování v hotelech nasmlouvané předem za nižší cenu a ve všední dny bývají levnější i letenky.

Potvrzuje to také Pavlíková. Ceny takovýchto leteckých zájezdů bývají výhodné, neboť cestovní kanceláře si dokážou vyjednat lepší podmínky s leteckými společnostmi i hotely než samotný klient. „Vyplatí se navíc i akce typu last minute, nebo naopak když klient přijde hodně dopředu,“ podotkla Pavlíková. O zájmu českých cestovatelů o Chorvatsko svědčí i aktuální statistiky. Loni tam zamířilo téměř 850 tisíc Čechů. Bylo to o šest procent více než v roce 2019 před vypuknutím koronavirové pandemie. Také do poloviny května už do Chorvatska zamířilo více českých turistů než za stejné období loňského roku. „Těší nás, že čeští turisté začínají objevovat Chorvatsko i mimo letní měsíce,“ ocenil ředitel pražského zastoupení Chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačić.