Zhruba 60 kilometrů dlouhé pobřeží plné turistů. To je Makarská riviéra, jeden z nejpřitažlivějších regionů Chorvatska, nacházející se mezi městy Brela a Gradac na jihovýchodním pobřeží Jaderského moře.

Kromě nich a města Makarska (60 kilometrů od Splitu) lákají k pobytu také menší destinace jako Baška Voda s pobřežní vesnicí Krvavica, Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošče, Drvenik nebo Zaostrog. Čeští turisté navštěvují především severnější část riviéry, ti zkušenější nicméně vědí, že jižnější část má možná ještě větší kouzlo. Pláže jsou lemovány borovými lesy, které poskytují příjemný stín.

Makarska je pak skvělým výchozí bodem pro zajímavé výlety. Ať už na nejbližší ostrovy Brač a Hvar, o nichž byl minulý bedekr Chorvatského deníku, nebo přírodní park Biokovo - nejvyšší a nejdelší pohoří v Dalmácii, které se tyčí nad Makarskou riviérou. „Pod pohořím se nachází i poutní místo Vepric, v létě častý cíl věřících i nevěřících turistů,“ uvedla Lenka Laus z cestovní kanceláře Travel Family. Cestovatelé, kteří se chtějí vydat ještě dál, mohou využít blízkosti hranic Bosny a podívat se k vodopádům Kravica nebo do Mostaru na slavný Starý most.

Čím je jiná

Hory a moře na jednom místě. Unikátní kombinace vytváří jedinečnou scenérii. Makarska byla oblíbeným letoviskem už za Rakouska-Uherska. Díky svému klimatu - horká a suchá léta a teplé a vlhké zimy - byla populární u aristokracie. Nachází se v přírodně chráněném přístavu obklopeném krásným poloostrovem Svatý Petr a mysem Osejava.

Je to jediný přístav tohoto druhu v těchto oblastech a v minulosti sloužil jako úkryt pro námořníky, pokud je zastihla bouřka. Námořní tradice se ostatně v místní kultuře a muzeích (unikátní Malakologické muzeum se sbírkou mušlí a lastur ze všech světadílů). Makarska je známá i svými luxusními hotely a resorty s wellness a lázeňskými službami.

Co neminout Poutní místo Vepric v sousedství města Makarska. Zalesněná lokalita je cílem nejen chorvatských katolíků. K jeskyni inspirované Lurdami, osazenou oltářem a sochou Panny Marie, míří i nevěřící turisté. V létě se hlavní poutě konají 15. srpna a 8. září. Malebná ulička Kalalarga v Makarské vede i na Kačičev trg, hlavní náměstí s kostelem sv. Marka. Ve františkánském klášteře ze 16. století je knihovna, muzeum s jednou z nejbohatších sbírek mušlí a sbírka barokního malířství. close info Zdroj: Shutterstock/Makic Slobodan zoom_in Malebná ulička Kalalarga v Makarské Pohoří Biokovo s unikátním skleněným chodníkem Skywalk nad Makarskou. Vyhlídková plošina v parku láká od roku 2020, jako první svého druhu v Chorvatsku. Nebeský chodník skýtá pohled na letoviska Tučepi, Podgora, Makarska a okolní ostrovy. Tamní cesta vede až na nejvyšší vrchol Sv. Jure ve výšce 1762 metrů, což z ní činí nejvýše položenou zpevněnou cestu v zemi. Vesnička Kotišina sousedící s Makarskou láká na moderní multimediální centrum Veliki Kaštel zasazené do vícepodlažní pevnosti v biokovských skalách. Pevnost místní vystavěli během Krétské války v 17. století jako útočiště pro obyvatelstvo v době konfliktu s Osmany. V současnosti interiéry vyprávějí příběh celého regionu. Ve vesnici se navíc nachází jedna z nejkrásnějších botanických zahrad v Chorvatsku s více než 300 druhy divokých rostlin, od typických středomořských až po horské a léčivé byliny.

Na pozvání Přemysla Spěváka

Pozoruhodnou atrakcí je skleněný chodník nad Makarskou Skywalk Biokovo (Nebeska šetnica). Unikátní vyhlídková plošina v parku byla první svého druhu v Chorvatsku. Zájemci se procházejí ve výšce 1228 metrů nad mořem po chodníku v půlkruhovitém tvaru o průměru 8,5 metru, který spolu s plochými částmi vyčnívá za hranu útesu asi 11 metrů.

close info Zdroj: Shutterstock/Irina Wilhauk zoom_in Populární skleněný chodník nad Makarskou Skywalk Biokovo není zábavou pro lidi se strachem z výšek. Nabízí ale úchvatnou podívanou

Tato špetka adrenalinu nabízí uhrančivé panoramatické výhledy na moře a ostrovy. Při dobré viditelnosti je možné dohlédnout až do Itálie. Ke Skywalk vede silnice Biokovo, která začíná u vjezdu do přírodního parku Biokovo, asi šest kilometrů východně od Makarské. Zakoupit vstupenky a rezervovat termín je pro velký zájem nutné dopředu. Cena za návštěvu parku pro dospělou osobu je osm eur.

Milovníci dobrodružství si mohou vyzkoušet zipline v Tučepi. Přes tamní kaňon se táhne šest ocelových lan o celkové délce tisíc metrů. Všechny mají neopakovatelný výhled na pobřeží a moře. Jízda je vhodná pro všechny věkové kategorie, děti jsou v tandemu s instruktorem.

Kdo není rád nohama ve vzduchu a naopak miluje vodu, může krásu nedotčené přírody ochutnat při sjíždění malebné řeky Cetiny na raftu. Dá se objednat vyzvednutí v Makarské a přeprava do vesnice Slime, kde může začít až čtyřhodinové dobrodružství v říčním labyrintu. Stojí zhruba od 35 do 55 eur na osobu. Většinou se jezdí úsek necelých deset kilometrů.

Nejhezčí pláže Punta rata v Brele

Americký Forbes ji zařadil mezi deset nejkrásnějších vůbec. Nechybí modrá vlajka. Najdete ji asi dvacet minut od vyhlášeného letoviska Makarska, u městečka Brela. Symbolem je skalisko vyčnívající z moře pokryté borovicemi. close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Symbol pláže Punta rata v Brele - skalisko vyčnívající z moře pokryté borovicemi Ramova

Za Makarskou směr Krvavice. Příjemná malá pláž s výběžkem. Sousedí s naturistickými plážemi. Krvavica

Nachází se ve stejnojmenné vesničce a je to oblíbená bílá oblázková pláž s přírodním stínem díky piniím. Tučepi

Dlouhá oblázková pláž v tomto letovisku je lemovaná vysokými borovicemi. Díky pozvolnému vstupu do vody je ideální pro děti. Má širokou pobřežní promenádu. Nugal

Oceňovaná pláž, zároveň trochu skrytá, jelikož ji převážně navštěvují nudisté. Nachází se přibližně dva kilometry od městského přístavu mezi Makarskou a Tučepi. Přístupná pěšky lesem či lodí. close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Oceňovaná pláž Nugal je zároveň trochu skrytá, jelikož ji převážně navštěvují nudisté Podgora

Leží v oblíbeném letovisku v srdci Makarské riviéry.

Jak se na Makarskou dostat a cestovat po regionu

Cesta autem z Prahy do Makarské měří přes tisíc kilometrů a na jeden zátah by zabrala více než jedenáct hodin. Jede se směr Split, po dálnici poté až k výjezdu Zagvozd – směr Baška Voda, Makarska. Následuje půl kilometru dlouhý tunel Sv. Ilija, poté napojení na Jadranskou magistrálu a už zbývá jen pár kilometrů do Makarské.

Do Splitu se dá dostat letecky, odkud pak vyrážejí i pravidelné návazné linky autobusů, například FlixBus, které jsou v letovisku zhruba za hodinu. Z městského přístavu Makarska se lodí snadno dostanete na protilehlý ostrov Brač. Nebo vyražte do Tučepi, jednoho z nejkrásnějších letovisek.

Co vyzkoušet/ochutnat Podobně jako v celé Dalmácii: peka (pokrm pečený v zakrytém pekáči, naplněným většinou směsí jehněčího nebo telecího masa (nebo chobotnicí, mořskými plody), zeleninou a bramborami; salát z chobotnice. Na každém rohu servírují čevabčiči a pljeskavici, což ale nejsou původní typicky chorvatská jídla. V Makarské lze středomořskou domácí kuchyni ochutnat v konobě Kalalarga, k oblíbeným patří restaurace Hrpina.

Na co si dát pozor

Pohoří Biokovo je nádherné, ale může být zrádné. Místní průvodci varují turisty, aby túry nepodceňovali. V rozpálených horách se záchranáři občas potýkají s dehydratovanými a omdlévajícími lidmi. Při náročnějším výšlapu se lidé neobejdou bez dobrého vybavení. Přímo ve městě Makarska může rodiny překvapit hlučný noční život.