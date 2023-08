Češi jsou národem pejskařů, v přepočtu na obyvatele se řadí na špici celé Evropy. Při plánování letní dovolené v Chorvatsku pro ně není nutné nechat svého čtyřnohého miláčka doma. Příležitostí užít si společné dny na Jadranu je celá řada. Přibývá i psích pláží a speciálních služeb pro mazlíčky. Až natolik, že si oni u moře dají zmrzlinu, pivo či sprchu. Deník přináší informace, rady a tipy, jak se na cestu připravit a kde v létě potěšít také chlupatého parťáka.

Chorvatsko nabízí možnosti letního pobytu i se čtyřnohými miláčky. Stále modernější psí pláže lákají na služby jako pro člověka. Třeba na riviéře Crikvenica v regionu Kvarner. | Foto: se svolením Riviéra Crikvenica

Co potřebuji vyřídit před cestou se psem do Chorvatska?

Vycestovat do Evropské unie včetně Chorvatska lze oficiálně se psem starším patnácti měsíců. Nutný je mezinárodní očkovací průkaz, případně „pet pas“, ve kterém musí být zaznačené platné očkování proti vzteklině provedené minimálně před třemi měsíci. Pes musí být čipován, tetování nestačí.

Kde seženu evropský pas?

Vystavit jej může veterinář s potřebným povolením. Platí po celý život zvířete. Povinné jsou však pravidelné aktualizace k očkování. Europas stojí kolem čtyř set korun.

Na co si dát pozor?

Problém může nastat u některých plemen typu „bull“, která nejsou uznána Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Do Chorvatska nemohou ani kříženci tohoto typu.

Jak nejlépe převézt psa v autě?

Až kolem tisícovky kilometrů se psem v autě není radno podcenit. Pro tak dlouhou cestu je vhodné umístit psa do postroje a připoutat k sedadlu, nebo menšího dát do přepravky či alespoň pohodlnější cestovní tašky. Dále nezapomenout přibalit cestovní lahev. Majitelé mazlíčka pak nejlépe ví, co mu zpříjemní cestu – oblíbená hračka, pamlsek. Ulevit od stresu může i vhodný veterinární přípravek.

Lze cestovat se psem přímo v kabině letadla?

Vždy záleží na konkrétní letecké společnosti. Některé to neumožňují. Při cestování se psem v letadle je nutné informovat se a dodržet přísné podmínky konkrétní společnosti, které vyplývají z daných opatření leteckého provozu. Přeprava psa letadlem se prodraží. Přímým „žlutým vlakem“ do Chorvatska s chlupáčem vyrazit nejde, společnost Regiojet uvádí na svém webu, že výjimku mají pouze asistenční psi.

Jak předejít přehřátí psa vlivem tropických teplot?

Kolaps z přehřátí u zvířat nastává dříve než u lidí. Chovatelům není třeba připomínat, že psi neodvádějí pot z celého těla (známe pohled na vyplazený jazyk a zrychlený dech). A prevence? Venčit brzy ráno nebo pozdě večer, doplňovat pitný režim i při procházce, vyhýbat se rozpáleným chodníkům, hledat zastínění, případně využít některou z chladicích chovatelských pomůcek, jako jsou šátky či vesty. U bezsrstých plemen je ideální konzultace s veterinářem ohledně používání opalovacích krémů.

Jak poznám, na kterou pláž si mohu vzít psa?

Chorvatsko nabízí velký výběr ubytování, kde je možné bydlet i s domácím mazlíčkem a podobně pláže, na které lze dovést i psa, se nacházejí podél celého pobřeží. Důležité je respektovat místní autority a informační tabulky, kam chlupáč může a kam nikoliv. Pozor na zákazy, mnohdy platí u oceňovaných pláží označených Modrou vlajkou. Jak uvádí Chorvatské turistické sdružení, na většině hlavních pláží letovisek povolení vstupu psů nečekejte, na okrajích, divokých plážích a ve večerních hodinách už ano.

Jak se postarat o psa u vody:

Existují pláže určené přímo pro psy?

Ano, počet takových oficiálních pláží stoupá. V Chorvatsku jich jsou desítky. Mají označení Pet Friendly (podobně jako hotely). Asociace cestovních kanceláří České republiky spolu s Chorvatským turistickým sdružením připravila jejich seznam.

Který region je pro čtyřnohé miláčky nejpohostinnější?

Oblastí s největším počtem psích pláží je Kvarner. Psí ráj je třeba na ostrově Lošinj, kde se počet pláží blížil desítce. Další jsou na ostrovech Krk (třeba speciální areál na oblíbené Vela plaža v Bašce, Punta Šilo, Readgara) a Cres, v Opatiji či Rijece. Možná nejpřívětivější destinací je Crikvenica, kromě populární pláže je klidné město upravené a vhodné na procházky se psy, v městských parcích nebo na promenádách.

Jaká je nejlepší psí pláž v Chorvatsku?

Jedna z nejkrásnějších pláží pro psy je Podvorska právě ve Crikvenici, kde mazlíčky vítají už od roku 2010. Dokonce byla vyhlášena světově nejvybavenější pláží pro psy na světě v prestižním New York Post. Láká nabídkou služeb: herní prvky, sprcha pro psy, koše na psí exkrementy, lehátka a slunečníky. U lenošení smazává rozdíly mezi lidmi a psy unikátní Monty's Dog Beach & Bar. Láká na psí zmrzlinu, nealkoholické pivo Snuffle vyrobené z kuřecího nebo hovězího masa a sladového ječmene, a další dobroty pro chlupáče. Podle Turistického sdružení riviéry Crikvenica byla pláž s takovou nabídkou první svého druhu v Chorvatsku. Další již funguje také na ostrově Rab, na pláži v lokalitě Banjol vedle pet friendly kempu Valamar's Padova.

Kde se nacházejí vhodné pláže na Istrii?

Krásnou pláží je Premantura. Například v lokalitách Labin a Rabac mají psi vstup povolen na všechny pláže, kde není Modrá vlajka. Na Pule jsou pláže pro psy Veruda, Saccorgianne nebo Štinjanská zátoka. V Poreči zase pláž v kempu Istra.

Kam zajít k moři v Dalmácii?

V letovisku Vodice se psi mohou koupat na pláži v centru města, nedaleko místního akvária s muzeem v docích. Dvacet minut od Zadaru je speciální pláž Zaton Mali. Problém by neměl být na plážích v okolí města Slano u Dubrovníku. Na ostrově Brač se oficiální pláž pro domácí mazlíčky nachází na začátku promenády, která vede z centra Bolu na slavnou pláž Zlatý roh (tam již psi nesmí). Na Hvaru pak část pláže Zaraće. Ostrov Pag nabízí pláž v kempu Straško, která je upravená pro psy, je tam i speciální sprcha. V Trogiru je upravená pláž Kaštela. Trendům se přizpůsobuje i historický Split, vy východní části lze zajít na pláž Duilovo, dále do severozápadní části Kašuni.

Co je to robinzonáda?

Zjednodušeně dovolená v přírodě à la Robinson Crusoe. V jednoduché chatce, bungalovu v odlehlejší oblasti, kde je pouze několik takových příbytků (v Chorvatsku často v zátokách). Cílem je přiblížit se přírodě. Proč nevyrazit na robinzonádu právě se psím kamarádem? Tento typ ubytování se nabízí kupříkladu na ostrovech Hvar nebo Brač.