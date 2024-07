Při plavbách po moři snad není hezčí pohled než na skotačící delfíny. I na ně lze při prázdninových dobrodružstvích narazit u chorvatských pláží. A když bude mít člověk štěstí, může spatřit i dalšího kytovce, velrybu. Setkat se s ní je možné nejčastěji jižně od ostrovů Vis a Korčula.

Při bloumání po chorvatských přístavištích turista často narazí na ceduli lákající na plavbu lodí za delfíny. Ne vždy jsou kapitáni lodí k těmto tvorům ohleduplní. Jeden případ zdokumentoval na stránkách chorvatského zpravodajského serveru 24sata.hr v polovině července jeden z čtenářů, který poslal video od ostrovu Rab, kde výletní loď kroužila až nebezpečně blízko hejnu delfínů. „Ta loď kolem nich kroužila a přiblížila se snad šestkrát. Nejhorší na tom bylo, že delfíni tam byli s mláďaty, která se nemohla potopit a celé hejno se nemohlo od zvědavců odpoutat,“ popsal čtenář. Doplnil, že se nejednalo o ojedinělý případ a incident nahlásil na Ústav pro výzkum a ochranu moře.

Za úbytkem kytovců stojí člověk

Podle Jakuba Žáka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsou kytovci v Jaderském moři výrazně vzácnější, než tomu je třeba ve Středozemním nebo Rudém moři. „Je to důsledek intenzivní lidské činnosti v této oblasti související s těžbou nerostných surovin, hlukem, lodní dopravou, lokálním znečištěním a rybolovem. Lze to demonstrovat na delfínu obecném. Ten byl ještě do poloviny 20. století hojným obyvatelem Jaderského moře,“ uvedl Žák.

Jelikož však místní rybáři měli delfína za škodnou, stal se, hlavně v 60. letech minulého století, jejich terčem. Lov delfínů byl sice v roce 1995 postaven v Chorvatsku mimo zákon, ale i tak byla na přelomu milénia delfíní populace takřka vyhubena. Postupně se však do vod vrací.

Nejčastěji mohou lidé narazit na delfína skákavého, který se vyskytuje v mělkých vodách pět až patnáct kilometrů od pobřeží. „Typicky tvoří malé skupiny čítající pět až deset jedinců, ale někdy lze narazit i na skupiny čítající přes třicet jedinců. S delfíny skákavými se lze setkat po celém pobřeží Chorvatska,“ sdělil Žák. Podle něj jsou delfíni vidět o něco častěji na severním pobřeží. „Například v Kvarnerském nebo Lošinjském zálivu čítá populace delfínů zhruba 200 jedinců a jejich pozorování jsou zde poměrně častá. Delfín skákavý je pravděpodobně jediný druh kytovce, který turisté v Chorvatsku potkají. Ostatní druhy jsou výrazně vzácnější,“ uvedl brněnský biolog.

Šance spatřit nejen delfína skákavého, ale i delfína pruhovaného nebo jiný druh kytovce rostou se vzdáleností od města Zadar směrem k jihu. Delfín pruhovaný, na rozdíl od delfína skákavého, však podle Žáka preferuje hlubší moře s hloubkou větší než 300 metrů. Proto se tak často nevyskytuje u pobřeží a lze se s ním setkat spíš na jihu, kde je Jaderské moře hlubší.

A jak delfíny rozpoznat? „Určitým vodítkem je místo výskytu. Delfín obecný se v Jaderském moři téměř nevyskytuje, delfín skákavý se vyskytuje všude a často i blízko pobřeží a delfín pruhovaný spíš v centrální a jižní části Jaderského moře, dál od pobřeží. Vodítkem je i zbarvení. Delfín skákavý je celý šedý. Hřbet pozvolna přechází až po skoro černou barvu. Delfín pruhovaný má šedý až tmavě modrý pruh přes oko, který se táhne až do poslední třetiny těla. Dále na boku má jeden tmavý pruh, který narušuje světlý bok. Delfín obecný má na boku silné, podélné pruhy krémové barvy a nemá žádný pruh přes oko,“ přiblížil Žák.

Velryby a tuleni

Nezapomenutelné a také velmi vzácné může být v Chorvatsku setkání s velrybou. A to nejčastěji u ostrovů Vis a Korčula, kde moře dosahuje dostatečné hloubky. „Velryby lze nejčastěji pozorovat na volném moři. O něco větší šanci se potkat s velrybou tak mají rybáři a jachtaři než rekreanti v pobřežních letoviscích,“ zmínil biolog.

Jednou za několik let se v Jaderském moři objeví plejtvák myšok. Stalo se tak například na podzim roku 2020, kdy jej mořští biologové z výzkumné organizace Institutu Blue World natočili v kanálu Velebit, tedy v úzké vodní ploše oddělující pobřeží a ostrovy poblíž pobřežního města Starigrad.

Vzácně se v Chorvatsku vyskytne i vorvaň. „V loňském roce bylo několik vorvaňů pozorováno nedaleko ostrova Korčula. Častěji (ale stále poměrně vzácně ve srovnání s delfíny) lze v jižním Jadranu potkat menší druh kytovce, kterým je vorvaňovec zobatý,“ uvedl Žák.

V Chorvatsku lze vzácně spatřit také jediný druh tuleně. Je jím tuleň středomořský, který byl dlouhá léta považován za lokálně vymřelý druh a patří k nejvíce ohroženým druhům tuleňů. Do poloviny minulého století se na chorvatském pobřeží vyskytoval poměrně v hojném počtu, ale jeho populaci zdecimovali rybáři.

„Pozorování tuleňů jsou nyní v Chorvatsku poměrně vzácná a jedná se obvykle jen o zbloudilé či odvážné jednotlivce, kteří se vydali na průzkum z nejbližší trvalé populace tuleňů. Ta se nachází v Řecku. V posledních dvou dekádách je hlášeno zhruba deset až třicet pozorování tuleňů ročně, z toho je značná část opakovaných pozorování stejných jedinců,“ informoval biolog. Nejčastěji je lidé viděli plavat v blízkosti pobřeží, vzácněji pak ležet přímo na pláži.

Jak se chovat při setkání s kytovci Pro sledování kytovců platí klasická pravidla jako pro sledování jiné divoké zvířeny. Zbytečně se zvířat nedotýkat a neplašit je. Ideální pozorovací vzdálenost z lodi je alespoň 50 metrů, aby zvířata nebyla rušena a mohla projevovat své přirozené chování. Pokud je člověk zvířatům blíže než 50 metrů, je nutné vypnout motor lodi, aby se předešlo zranění zvířat. Jedno spatřené zvíře často znamená, že se poblíž nachází další, a to může plavat výrazně blíž lodi. Někdy si kytovci ze zájmu připlují loď s vypnutým motorem prohlédnout. Určitou výjimkou jsou delfíni, kteří neváhají plavat podél plujících lodí. V těchto případech lze pokračovat v plavbě, ale úmyslně nekřižovat jejich trajektorii. Tuleni Pokud tuleně spatříte na pláži, tak se k němu nepřibližujte na více než 20 metrů. Tato vzdálenost poskytne tuleni klid, a navíc nelze odhadnout, jak zvíře bude na vaši přítomnost reagovat. Lidé totiž zapomínají, že tuleni patří mezi šelmy, a zraněné zvíře se nebude zdráhat bránit, pokud mu znepřístupníte únikovou cestu do moře. Tuleni někdy navštěvují i mořské jeskyně. Pokud je známo, že se v dané jeskyni tuleni vyskytují, je dobré se těmto místům vyhnout. Pokud spatříte tuleně na volném moři, je dobré se pomalu od tuleně vzdálit. Jak pomoci s výzkumem mořských savců v Chorvatsku Pokud spatříte delfína, tuleně nebo jiného mořského savce, můžete toto pozorování nahlásit místním vědeckým institucím. K tomu nově slouží aplikace CroDolphin Little vyvinutou Veterinární univerzitou v Záhřebu. Více o monitoringu a aplikaci lze zjistit na následujících webových stránkách.