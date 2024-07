Nádherné pohledy na moře z plavidla v ceně přepravy z pevniny na ostrov nebo mezi nimi. To je cestování katamarány a trajekty v Chorvatsku. Deník přináší rady a tipy, jak nejlépe cestovat po Jaderském moři.

Jednou z nejoblíbenějších trajektových cest v Chorvatsku je trasa mezi Splitem a ostrovem Hvar. Nabízí nádherné výhledy na Jaderské moře a okolní ostrovy. Nejprve na pravoboku Čiovo, poté loď proplouvá mezi ostrovy Brač a Šolta. Před zakotvením v přístavu Hvar míjí neobydlený Sveti Klement.

Svižná plavba je pro mnohé Čechy zpestřením dovolené. „Cestování trajektem bývá zvlášť pro suchozemce vždycky zážitek,“ řekla Lenka Laus z cestovky Travel Family.

Čím turista pluje více k jihu Jadranu, tím zelenější podle ní míjí ostrovy. Krásné pohledy skýtá cesta kolem Korčuly a na trasách trojúhelníku Lastovo, Pelješac, Mljet. Ostrovy poblíž Zadaru Rab či Pag více připomínají měsíční krajinu.

Přeprava rychlým katamaránem mezi historickým Splitem a levandulovým Hvarem trvá něco přes hodinu. Například lodě společnosti Kapetan Luka - Krilo jezdí v sezoně trasu co dvě až tři hodiny, ale nepřevážejí auta. Společnost Jadrolinija pak vyplouvá v červenci ze Splitu na Hvar šestkrát denně, první loď v 9.45 hodin, poslední v 19.35.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Přeprava trajektem v Chorvatsku. Trasa mezi pevninskou Istrií a ostrovem Cres (Brestova – Porozina).

Ceny jsou stejné, 25 eur za osobu, tedy zhruba 730 korun. Ale pozor na další nemalé příplatky za jízdní kolo nebo domácího mazlíčka. Zástupci Jadrolinije také radí dostavit se do přístavu raději aspoň hodinu před plánovaným časem vyplutí.

V hlavní sezoně obecně totiž hrozí naplnění kapacity. Tedy v případě, že přejíždíte s autem. U přepravy pouze osob nebývá s místy problém. Společnost Jadrolinija upozornila, že zakoupená jízdenka s rezervací místa platí jen na vybraných trasách, které uvádí na svých webových stránkách. „Obecně ale jízdenka pro vozidlo nezaručuje okamžitou přepravu. Naloďování vozidel na trajekty na řadě tras probíhá podle toho, jak jsou volná místa. V exponovaných dnech a časech se řidiči mohou setkat s dopravní zácpou,“ upřesnila Laus.

Čekání ve frontě

Reportéři Deníku se s takovou komplikací setkali severněji, mezi ostrovem Cres a pevninskou Istrií. Při červnové cestě z pevninského přístavu Brestova si zakoupili jízdenku na místě a i přes frontu aut se dopoledne na trajekt dostali. K večeru při zpáteční cestě z ostrova však nestačil příjezd ani zhruba půlhodiny před plánovaným odjezdem trajektu. A tak následovalo asi hodinové čekání na další. Mimochodem krátká jednosměrná plavba Brestova – Porozina vyšla pro osobní auto a dvě osoby na necelých třicet eur, tedy 750 korun.

Podívanou je i samotné naloďování aut. „Ostatně trajekty a katamarány v přístavech jsou i jakousi atrakcí pro turisty, kteří se na lodě chodí dívat na nábřeží,“ dodala Laus.

Hlavní trajektovou společností v Chorvatsku je Jadrolinija. Společnost s více než stoletou historií operuje ze všech čtyř hlavních chorvatských přístavů – Rijeky, Zadaru, Splitu a Dubrovníku. A pak i těch menších.

Celkem provozuje více než 50 trajektů, katamaránů, rychlých trajektů a lodí. Mimo jiné pak mezinárodní linky mezi Chorvatskem a Itálií, což zahrnuje trasy ze Zadaru do Ancony, Splitu do Ancony a Dubrovníku do Bari.

Otázky a odpovědi

Kde si mohu koupit lístky na trajekt?

Největší společnost Jadrolinija má prodejní místa ve všech přístavech. Pokud se nechcete trápit s nákupem lístku v přístavu, můžete si lístky na většinu trajektů koupit také online. Tuto možnost nabízí i společnosti Kapetan Luka - Krilo, G&V Line a TP Line.

Co potřebuji při koupi lístku pro auto?

Připravte si technický průkaz vozidla, ať už kupujete jízdenku elektronicky nebo v agentuře, protože zadání některých údajů je povinné.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Přeprava trajektem v Chorvatsku. Trasa mezi pevninskou Istrií a ostrovem Cres (Brestova – Porozina).

Na co si dát pozor?

Jízdní řády se mohou lišit v závislosti na sezoně. Některé trasy fungují celoročně, zatímco jiné jsou sezónní. Při cestě autem obecně jízdenka nezaručuje okamžitou přepravu. Rezervace pro vozidla je u Jadrolinije možná na vybraných trajektových linkách. Jinak naloďování vozidel na trajekty probíhá podle toho, jak jsou volná místa. Pokud se nevejdete, můžete jet pozdějším spojem. Rezervace pro pěší cestující jsou možné na všech lodních a vysokorychlostních linkách.

Jaké druhy lodních linek na Jadranu lze využít?

Trajektové linky provozované loděmi přizpůsobenými pro přepravu cestujících a vozidel. Dále rychlé lodní linky provozované především katamarány a dalšími rychlými loděmi s minimální rychlostí 20 uzlů; nepřevážejí auta. Klasické lodní linky provozované loděmi s minimální rychlostí 12 uzlů, ale na kratší vzdálenosti mohou mít i nižší rychlost.

Mají děti slevu?

Děti do 3 let cestují na trajektu zadarmo.

Kolik zavazadel si mohu vzít na trajekt Jadrolinija?

Na trajektových linkách pro automobily jsou povolena zavazadla do 100 kilogramů, na katamaránech/cestujících pouze trajekty, zavazadlo zdarma je omezeno na 20 kilogramů na osobu.

Mohu si vzít kolo na trajekt nebo katamarán Jadrolinija?

Ano, na trajekt si můžete vzít kolo, musíte si na něj koupit jízdenku pro dospělé. Na katamaránech/rychlých trajektech není možné přepravovat kolo.

Mohu vzít svého mazlíčka na trajekt nebo katamarán Jadrolinija?

Ano, za určitých podmínek. Domácí zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že nepředstavují hrozbu nebo rušivý vliv pro cestující nebo loď, a nelze je brát do uzavřených prostor pro cestující. Majitelé přebírají odpovědnost za všechna cestovní rizika a za případné škody. Psi musí mít náhubek (s výjimkou vodicích psů) a být na vodítku, kočky v cestovních boxech a ptáci v klecích. Psi a kočky musí mít aktuální záznamy o očkování. Na vysokorychlostních tratích (katamarány) jsou malá domácí zvířata povolena v salonu katamaránů. Malá domácí zvířata musí být přepravována výhradně v přepravní tašce určené pro přepravu domácích zvířat.