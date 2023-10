Jak hodnotíte letošní turistickou sezonu?

Pro Chorvatsko byla nejlepší v historii. A to letošek ještě neskončil. Co do návštěvnosti je sezona zatím na úrovni rekordního roku 2019 a co se týče finančních ukazatelů, letošní rok je zatím nejlepší.

Můžete uvést konkrétní čísla? Před hlavní sezonou jste očekávali přes 900 tisíc turistů v létě jen z Česka…

Od začátku roku přijelo do Chorvatska 17 milionů zahraničních turistů, kteří uskutečnili 92,3 milionů přenocování. Jedná se o devítiprocentní nárůst v příjezdech a tříprocentní v přenocování v porovnání s minulým rokem. Ze slovenského trhu máme rekordní počet příjezdů. Na českém trhu jsou výsledky o něco slabší než v roce 2022.

Čím si to vysvětlujete?

Loňský rok byl poněkud specifický, protože ještě nebyly zavedeny všechny letecké linky s jinými trhy (například Tureckem, Řeckem), a tak do Chorvatska přijelo velké množství Čechů. Letošní rok byl po covidu první normální, takže se zcela zotavil i letecký provoz a Češi mohli volně cestovat do vzdálenějších leteckých destinací. Ale bez ohledu na to letošní čísla překonala ty z let 2018 a 2019. Opakuji, že loňský rok byl specifický a letos, řekněme to tak, byl normální turistický rok.

Lidé hodně probírali zdražování na Jadranu. Než se k tomu dostaneme, co byste vypíchl jako největší pozitivum letošní turistické sezony v Chorvatsku?

Rozhodně je to vstup do Schengenu. Chorvatsko bylo tedy letos ještě dostupnější pro hosty a přátele z České republiky. Zpětná vazba je více než výborná, protože letos se na hranicích nečekalo a cesta se zkrátila o několik hodin.