Chorvatský Záhřeb vyhrál třikrát po sobě prestižní anketu o nejkrásnější vánoční trhy Evropy. Čeští turisté tam mohou „ochutnat“ i letos tak trochu jiný advent. Ve dne zalitý sluncem, večer světelnými efekty. Nechybí místní dobroty. Ve městě se mísí to nejlepší z tradiční rakousko-uherské kuchyně se středomořskou.

Vánoční trhy v Záhřebu patří k nejkrásnějším v Evropě | Foto: Shutterstock

Symbolem Záhřebu je licitar, pestře zdobené červené medové srdce. Dobrota a vhodný suvenýr ze zimní návštěvy hlavního města Chorvatska je součástí kulturního dědictví země na Jadranu. O Vánocích jsou město i samotný vánoční strom na hlavním náměstí ověšeny tisíci těchto sladkých srdcí.

Na vyhlášené vánoční trhy jezdí do Záhřebu i české cestovky. Výlet autobusem stojí kolem patnácti set korun. „Město má o adventním čase jedinečnou atmosféru a nádhernou výzdobu. Je znát, že místní do toho dávají srdce i peníze. Do Záhřebu se sjíždí celá Evropa,“ uvedla ředitelka cestovní kanceláře Victoria Karolína Hutáková.

Právě výzdoba byla v letech 2016 až 2018 vyhlášena nejkrásnější mezi evropskými metropolemi. Pak už Záhřeb kandidovat nemohl, nahradila jej Budapešť. Za návštěvu ale stojí pořád, prestižní média jako Forbes nebo The Guardian trhy řadí mezi nejlepší desítku v Evropě.

„Místní si užívají vánoční atmosféry do sytosti. Proto spíše než v kostele je lépe poslechnout si koledy u tunelu Grič, v ulicích se promítá propracovaná 3D projekce. Specialitou je zimní koktejl, pro děti se nalévá dětské šampaňské,“ zve cestovní kancelář České kormidlo.



Vánoční trhy trvají od 2. prosince do 7. ledna. „Město budou zdobit tisíce světel. Ulice, náměstí, promenády, pasáže a parky budou místem, kde se můžete scházet se svými blízkými a zahřívat si ruce u šálku svařeného vína nebo horké čokolády,“ pozvali organizátoři.

Jedny z nejkrásnějších vánoční trhů v Evropě. Takto vypadá advent v chorvatském Záhřebu:

Mimochodem, vyplatí se pobyt spojit s návštěvou právě Muzea čokolády. Kromě zajímavostí a informací o její historii tam mohou lidé ochutnat její různé druhy. Zájemci si namelou kakaové boby, podobně jako to dělali kdysi Aztékové, nebo si vyrobí pěnovou tekutou čokoládu. „Lidé v muzeu najdou asi nejlepší butik s řemeslnými a ručně vyráběnými čokoládami ve městě,“ tvrdí zástupci cestovní kanceláře ABC Tours.

Jako polární záře

V adventním Záhřebu nechybí ani kulturní a hudební vystoupení. Lidé slaví doslova všude. „Vánoční zpěvník se letos rozezní po koncertních sálech a kostelech, muzeích a foyerech. Hudba bude znít z balkónů, ulic a náměstí… Od zahajovacích večerů, koncertů populární hudby až po klasické vánoční koledy, na každém rohu Záhřebu uslyšíte radostná adventní představení,“ lákají organizátoři trhů.

Na hlavním náměstí Bána Jelačiče nelze přehlédnout jeho sochu s koněm. Lidé se tam scházejí podobně podobně jako v Praze na Václavském náměstí. Fontánu krášlí velký adventní věnec. K posezení bývají k dispozici venkovní kryté vytápěné zahrádky.

Vánoční trhy v Záhřebu patří k nejkrásnějším v EvropěZdroj: Shutterstock

Drobné, skleněné, třpytivé a barevné ozdoby, zvonky, sněhové vločky, ale i velké skulptury upoutají na náměstí krále Petara Svačiće. Tunel Grič je letos inspirovaný polární září. Kouzelná Měsíční zahrada našla své nové místo v parku Ribnjak. Ten láká i na Ledovou pohádku se Sněhovou královnou.

Kluziště se nachází na náměstí krále Tomislava. Před největší katedrálou bývá k vidění živý betlém se svatou rodinou i třemi králi. Atrakcí je pak vyhlídková věž Lotrščak, z níž každý den pálí originální dělo.

A které ze specialit určitě stojí za vyzkoušení? Nejtypičtější jídlem Záhřebu je smažený nebo pečený slaný závin štrukli zalitý smetanou. Místní káva Franck má tradici od roku 1820. Typické jsou i tradiční nugáty Bajadera. Bílý proužek je z mandlí a tmavší z lískových oříšků. V adventním a vánočním čase mlsají v Záhřebu davy turistů, večer se tak do restaurací vyplatí rezervace.