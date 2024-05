Jste optimistka. Stále se přitom mluví o tom, že právě kvůli inflaci bude letos Chorvatsko opět o něco dražší. Ceny v turistických oblastech jsou pro lidi důležité, ale vždy záleží na poměru cena – výkon. Na nedávném setkání turistických novinářů, expertů a blogerů zazněl názor, že ceny v Chorvatsku odpovídají standardu služeb a nabídky. A i přes všechny ty negativní zprávy před sezonou všichni konstatovali, že Chorvatsko je pro turisty stále lukrativní destinací. A je to tu jako kdekoliv na světě. Ceny v luxusních letoviscích budou vyšší než v jiných destinacích. Ale to už je pak volba na každém z nás, na jakém místě chceme strávit dovolenou.

Nemůžeme začít jinak než pohledem na finance. Chorvatsko sice zůstává pro české turisty destinací číslo jedna, ale neobáváte se konkurence i při stále vysoké inflaci? Například balkánských zemí nebo Itálie? Chorvatsko dělá vše pro to, aby bylo atraktivní turistickou destinací a druhý rok v řadě dosáhlo rekordních předsezónních čísel. Od ledna do konce března evidujeme 1,1 milionu příjezdů, tedy o 16 procent více než v loňském roce. Co se týče českých turistů , oficiální čísla říkají, že v loňském roce k nám přijelo takřka 850 tisíc Čechů. S těmito výsledky můžeme být spokojeni a můžu konstatovat, že po mírném propadu ovlivněném oživením konkurenčních destinací, je situace stabilizovaná a jedná se o dobrý výsledek a závazek pro další roky. Co se pak týče všech zahraničních turistů, loňský rok byl pro Chorvatsko rekordní. Přijelo k nám totiž více než 20 milionů lidí, kteří zde utratili přes 14 miliard eur. Tedy nejvíce v historii.

V České republice se nyní hodně skloňuje vstup do eurozóny. Vy jste do ní vkročili v loňském roce. Jak tento krok nyní vnímáte?

Při přechodu z kun na eura panovala v Chorvatsku obava ze zvýšení cen. Předběžné výsledky však ukazují, že přechod z kuny na euro měl relativně malý dopad na chorvatské spotřebitelské ceny a vnímání cen. Nezapomeňte také, že k přechodu došlo v náročném inflačním prostředí, které se v tu dobu u nás pohybovalo od 7 do 12 procent. Euro přináší Chorvatsku a jeho hospodářství jasné výhody, usnadňuje cenovou stabilitu, pro podniky je levnější a bezpečnější nakupovat a prodávat v rámci eurozóny a obchodovat se zbytkem světa. Zlepšená ekonomická stabilita a růst činí lépe integrované, a tedy efektivnější finanční trhy. Na druhou stranu část médií a veřejnosti podezírá restaurace a další poskytovatele služeb, že příchod eura využili k navýšení cen. Ale tato debata je a byla všude napříč zeměmi, které do eurozóny vkročily. Například němčina má v tomto ohledu nové slovo - teuro (teuer znamená drahý). Naše zkušenosti jsou však takové, že došlo jen k mírnému navýšení cen. Nicméně i zde se najdou černé ovce a někteří obchodníci dávali nefér ceny. Nicméně analýzy chorvatských maloobchodníků ukazují, že ceny zhruba 65 procent produktů se po přechodu na euro nezměnily. V 25 procentech ceny dokonce klesly a jen 10 procent cen vzrostlo. Já věřím, že by chorvatská zkušenost mohla být užitečná pro ty, kteří uvažují o vstupu do ERM II mechanismu a do eurozóny.

Spolu se vstupem do eurozóny jste se také stali součástí schengenského prostoru. Mnohým turistům se tak ulevilo, že už nemusejí stát fronty na hraničních přechodech. Přesto je tu stále přízrak mýtných bran. Jak daleko je záměr odstranit i tento „nešvar“ a digitalizovat výběr dálničních známek?

Vstup do Schengenu hodně pomohl plynulosti dopravy na hranicích. Problém zpoplatněných míst na chorvatských dálnicích se nyní řeší. Původně se plánovalo, že na digitální formu výběru mýta přejde Chorvatsko již letos, ale nakonec k němu dojde až v roce 2026.

Zůstaňme ještě u dopravní infrastruktury. Měli by se řidiči připravit na nějaké zásadní opravy nebo nové stavby silnic, které jim letošní cestování v Chorvatsku více či méně zhorší?

Na některá omezení se budou muset připravit. V letošním roce je plánována výstavba silnic v hodnotě vyšší než jedna miliarda eur. Plán zahrnuje 20 velmi velkých silničních projektů, z nichž 17 má strategický význam. Některé jsou na pobřeží a jiné ve vnitrozemí. Nezapomeňte, že Chorvatsko už není na dvou, ale dokonce na čtyřech evropských koridorech TENT-T (Transevropská síť – doprava) – Středozemní, Rajna - Dunaj, Balt – Jadran a Západní Balkán – Východní Středomoří. Před cestou do Chorvatska tak lidem doporučuji navštívit stránku Chorvatského autoklubu www.hak.hr, kde jsou aktuální informace.

Do Chorvatska lidé přijíždějí převážně v létě, ale současné klimatické změny dělají z vaší země zajímavou destinaci až do konce října. Jaký je podle vás nejlepší čas na návštěvu Chorvatska?

Preference jsou různé, někteří milují vysoké teploty, takže červen, červenec a srpen jsou tím správným obdobím, jiní jsou spokojenější s pěkným, ale ne příliš horkým počasím, takže jejich čas by byl před sezónou a po sezóně. Je důležité vědět, zda je prioritou slunce a moře, nebo třeba pěkná místa ve vnitrozemí u jezer a řek s dalšími příležitostmi. Kdo se specializuje na aktivní turistiku, preferuje jaro nebo podzim. Abyste si mohli vybrat správnou destinaci a správný čas, doporučuji jednu z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších webových stránek Chorvatského turistického sdružení croatia.hr a novou platformu Prozkoumejte Chorvatsko explorecroatia.croatia.hr. Na těchto portálech najdete 63 virtuálních procházek ve čtyřech jazycích.

Turisty láká především moře, ale pro vnitrozemské oblasti to zatím neplatí. Proč? A jak to zvrátit? A na co byste lidi do vnitrozemí přilákala?

Cestovní ruch Chorvatska je založen na kombinaci přírodních prvků, které vytvářejí výraznou spojitou vizuální identitu. Naším symbolem jsou letokruhy symbolizující harmonii a jednotu modrého a zeleného Chorvatska. Vnitrozemí je největší turistický region v Chorvatsku a nabízí širokou škálu turistických lákadel. A to od cyklistiky přes horolezectví po historii a úžasnou gastronomii.

Nelze se také nezeptat na situaci kolem krátkodobých pobytů nebo ubytovacích služeb, přičemž Dubrovník je prvním městem v Chorvatsku, které využilo nového zákona a chce omezit krátkodobé pobyty. Jak se na tento krok díváte? Nevyvolá rozhodnutí Dubrovníku dominový efekt?

Od letošního roku platí nový zákon o cestovním ruchu, který dává místním samosprávám možnost regulovat vydávání nových povolení na ubytovací kapacity. Vše je v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Výše uvedený nový zákon ale neruší dříve nabytá práva (již vydaná povolení pro byty a rekreační domy jsou stále platná). Dubrovník se snaží řídit cestovní ruch udržitelnou cestou ve prospěch svých občanů, ochrany kulturního dědictví a pro lepší zážitek návštěvníků. Pozitivní zkušenosti z jiných, v Dubrovníku nastavených pravidel jsou již vidět. Není tu tolik dopravních zácp, a díky regulovanému počtu turistických plavidel není historické centrum města tak přelidněné. Pozitivní zkušenosti Dubrovníku tak mohou prospět i jiným městům se stejnými problémy.

Jak jsme již zmínili, Chorvatsko navštíví ročně miliony turistů. Jsou však i tací, kteří o Chorvatsku ve svých dovolenkových snech teprve uvažují. Jak tyto váhavé turisty do vaší země nalákat? Čím je podle vás Chorvatsko jedinečné?

Chorvatsko je nádherná země a má stále velký potenciál. A stejně jako i v jiných turistických destinacích, i zde je stále co objevovat. Od historie, gastronomie až po silné příběhy. To vše reprezentuje naše motto Chorvatsko plné života. Na stranu druhou Chorvatsko neusnulo na vavřínech a dál pracuje na zviditelnění své značky. Můžete mít spoustu pozitiv, ale pokud je neprezentujete tím správným způsobem širší veřejnosti, prostě neexistují. Celý proces tvorby této značky je domácím úkolem nás všech. V případě Chorvatska můžeme hovořit o úspěšné propagaci kravaty, červenobílé kostky či prezentace Chorvatska na turistických veletrzích, jako místo pro oblíbené natáčení filmů. Nyní také Chorvatské turistické sdružení schválilo finanční prostředky na marketingovou spolupráci s 11 chorvatskými špičkovými sportovci, kteří budou propagovat chorvatský cestovní ruch.