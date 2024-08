Krásy národních parků, vodopády, zajímavá města a malebné vesničky. Chorvatsko je často spojováno s překrásným pobřežím a ostrovy, jeho vnitrozemí je ale stejně tak fascinující a plné skrytých pokladů. Návštěvníkům nabízí mnoho možností objevování, cesty do přírody i výpravy za historií, a to ve všech svých částech - na východě v regionu Slavonie, ve Středním Chorvatsku, západněji v oblasti Lika-Karlovac či na jihu v lokalitách pár kilometrů od pobřeží.

Čím je vnitrozemí jiné

Cesta napříč chorvatským vnitrozemím může být překvapivě plná pestrobarevných zážitků. Lidi čeká drsná Dalmácie, legendami opředená jezera, kaňony a lokality známé z filmů - třeba s indiánským náčelníkem Vinnetouem, prameny řek (v případě Cetiny jde o takzvané Oko Země). Upomínky na slavné rodáky, ale i chorvatské dějiny.

Chorvatské vnitrozemí je pro cestovatele zcela jiným zážitkem než pláže a uličky pobřežních měst na Jadranu. Vždyť jen nejznámější národní park Plitvická jezera zapsaný od roku 1979 na seznamu světového dědictví UNESCO zahrnuje 16 propojených jezer, která se kaskádovitě vlévají jedno do druhého, a to přes některý ze 140 nádherných vodopádů a kaskád. „Mnoho rekreantů z Česka i Slovenska si udělá po cestě na chorvatskou riviéru zastávku na Plitvických jezerech, aby navštívili ikonické lokality, kde se natáčely filmy jejich dětství o náčelníkovi kmene Apačů Vinnetouovi a jeho příteli Old Shatterhandovi,” uvedla Lenka Laus z cestovní kanceláře Travel Family.

Kdo se zajímá o českou kulturu, folklor a historii, může zavítat do Daruvaru a okolí ve Slavonii. Ve městě žije největší česká menšina v Chorvatsku, a tamní krajané dodnes udržují tradice a blízké vazby s Českem. Potomci vystěhovalců chodí i do českých škol, které spolu s krajanskými spolky udržují zvyky a český jazyk.

Pět nejzajímavějších přírodních parků, které byste neměli minout: Národní park Plitvická jezera

Tyrkysová voda, jezera kaskádovitě se vlévající jedno do druhého, 140 vodopádů, typické chodníky nad hladinou. Plitvická jezera jsou bezpochyby jednou z nejkrásnějších přírodních památek nejen v Chorvatsku, ale i na světě. Tento národní park je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Je ideální pro pěší turistiku po dřevěných chodnících a mostech, které návštěvníkům umožňují prozkoumat tuto vodní říši zblízka. Vstupenky je nejlepší zakoupit předem online, plné vstupné stojí kolem tisícikoruny. close info Zdroj: se svolením Šárky Kahánkové zoom_in Plitvická jezera. Národní park Krka

Národní park Krka, pojmenovaný podle řeky Krka, která jím protéká, je známý svými úchvatnými vodopády, z nichž nejznámější je Skradinski buk. Tento park poměrně blízko od pobřeží nabízí ovšem nejen nádherné vodopády a čisté řeky, ale také historické a kulturní památky, jako jsou staré mlýny a kláštery. Návštěvníci mohou využít lodní výlety, které je zavedou k nejkrásnějším místům parku. Národní park Paklenica

Národní park Paklenica je rájem pro milovníky horolezectví a pěší turistiky. Nachází se v pohoří Velebit a je známý svými dvěma dramatickými kaňony – Velkou a Malou Paklenicí. Park láká na rozmanité turistické stezky, které vedou skrze borové lesy, skalní útvary a jeskyně. Paklenica je ideálním místem pro dobrodružné výpravy a objevování divoké přírody. Přírodní park Medvednica

Medvednica je horský masiv ležící nedaleko Záhřebu. Nejvyšší vrchol, Sljeme, je oblíbeným místem pro turisty i lyžaře. Přírodní park Medvednica je protkán pěšími stezkami, které vedou přes husté lesy, kolem jeskyní a historických ruin. Kromě přírodních krás nabízí Medvednica i kulturní zážitky, jako je návštěva středověkého hradu Medvedgrad. Přírodní rezervace Kopački rit

Kopački rit je jedním z největších a nejzachovalejších mokřadů v Evropě. Tento přírodní park se nachází v regionu Baranje, v povodí řeky Drávy a Dunaje a je domovem mnoha druhů ptáků, ryb a dalších živočichů. Kopački rit je rájem pro ornitology a milovníky přírody, kteří sem přijíždějí sledovat ptáky a prozkoumávat bohatou faunu a flóru. Park nabízí naučné stezky, vyhlídkové věže a lodní výlety, které návštěvníkům umožňují pozorovat divokou přírodu v její nejryzejší podobě.

Tip Přemysla Spěváka

Městečko Slunj se nedávno zařadilo mezi padesátku celosvětově nejlepších destinací pro turisty, vyhlašovanou Světovou organizací cestovního ruchu. Leží na klidném břehu řek Slunjčica a Korana. Je ideální zastávkou při výletu k Plitvickým jezerům. S domky a mlýny obklopenými vodopády, potůčky, peřejemi a jezírky je tamní lokalita Rastoke označovaná jako „Malé Plitvice“. Působí jako vystřižená z pohádky Princezna ze mlejna - jen po chorvatsku.

Oddech na takovém místě u dobrého jídla se sklenicí gemištu (víno s minerálkou) může být pro mnohé vítaným relaxem. „Krásná procházka s méně turisty než na Plitvičkách. A v zahradách mezi vodopády se nachází zajímavé muzeum starých řemesel,“ doporučila čtenářům Chorvatského deníku třeba rodina Šlehoberových z Tachovska.

Další unikátní lokality Modré a Červené jezero v Imotski

Příroda si v chorvatském městě Imotski pohrála, jako málokde na světě. Chráněno mateřským objetím přírodního parku Biokovo toto město v Dalmatském Záhoří ukrývá dva přírodní fenomény - Červené a Modré jezero. Obě jsou po celá staletí předmětem nesčetných lidových pověr a legend. Modré jezero má údajně až 50 odstínů modré barvy. V létě je využíváno ke koupání, maximální hloubka je 90 metrů. Mimochodem, ve městě Imotski nedávno nechali vytesat kamennou repliku vozu Mercedes-Benz na památku tisíců ekonomických emigrantů. Stal se nejnovější turistickou atrakcí. Severní Velebit: Oko Země

Věděli jste, že Chorvatsko má přírodní div zvaný Oko Země? Tento epický pramen řeky Cetiny skutečně připomíná ohromující modré oko. Někdy je zván i Oko Dalmácie. Pramen tvoří přes 70 metrů hluboká tůň vyvěrající ze soustavy krasových jeskyní a chodeb. Voda je tu chladná, ale výborná na pití. Na kopci nad pramenem se nachází srbský pravoslavný kostel Nanebevstoupení Páně. Oblast Lika-Karlovac v adrenalinovém srdci Chorvatska

Karlovac není jen domovem piva Karlovačko. Městem protékají čtyři řeky a jejich slapy nabízejí všechny druhy aktivní dovolené – od rybolovu po rafting. V srdci Liky se pak nachází adrenalinové místo Likos Adrenaline Park, nedaleko centra města Gospić. Nabízí několik programů, od zipline nad řekou přes paintball až po plavby na kajaku.

Jak se dostat k Plitvickým jezerům

Nacházejí se v chorvatském vnitrozemí nedaleko hranic s Bosnou a Hercegovinou. Do národního parku se dostanete po státních silnicích D429 (Selište Drežničko - Prijeboj) ze směru Záhřeb/Zadar a D52 (Vrhovine - Korenica) ze směru Otočac (A1).

Státní silnice D429 prochází východní částí parku a kolem dvou hlavních vstupů a recepcí v návštěvnické zóně národního parku, vchodu 1 a vchodu 2. U obou vstupů je k dispozici parkoviště pro návštěvníky (za poplatek) a v bezprostřední blízkosti se nachází autobusová zastávka.

Pro turisty z Čech, Moravy a Slovenska jsou Plitvická jezera ideální zastávkou na cestě k moři, případně tipem na jednodenní výlet.

Úžasná cesta za historií Drniš, pevnost Gradina

Městečko na skalnatém ostrohu, vysoko nad rozeklaným kaňonem říčky Čikoly stále odolává expanzi turistického průmyslu. Luxusní restaurace tam turisté nenajdou. Leckdo ale ocení podobu starých domů, jimž dodaly patinu nevlídné horské větry. Nejkrásnější výhled do hluboké průrvy se naskytne z hradeb pevnosti Gradina. Mezi domky pak vyčnívá štíhlé torzo minaretu – jediného v Dalmácii. Památka na doby, kdy byl Drniš důležitým centrem turecké správy. Muzeum Nikoly Tesly

Cestou do regionu Kvarner se turisté mohou krátce zastavit v městečku Smiljan, v muzeu věnovanému slavnému rodáku a vynálezci Nikolu Teslovi. Muži, který jako zastánce střídavého proudu svedl “válku” s Thomasem Alvou Edisonem o elektřinu (tento slavný Američan preferoval proud stejnosměrný). V místě lidé najdou také laboratoř s bezdrátovým přenosem proudu, o čemž Tesla vždy snil. Trakošćan

Významný hrad leží nedaleko města Krapina, 40 kilometrů jihozápadně od Varaždinu, v nadmořské výšce 250 metrů. Patří k nejnavštěvovanějším hradům v zemi a také v Chorvatsku nejznámějším, slouží především jako muzeum. Podle legendy název Trakošćan vznikl spojením slov Trako a Stjan, tedy v překladu jeho název může znít Dračí stan. Další pověst zase hovoří, že šlo o zkomoleninu původního názvu malé římské pevnosti. V nízkém přízemí se později nacházela kuchyně a vězení. V současnosti je k vidění třeba sbírka zbraní. Staré letiště Željava

Pozůstatky války jsou v odlehlejších oblastech Chorvatska patrné dodnes. Snad nejvýraznějším je staré unikátní bývalé vojenské letiště Željava s hangárem vytesaným do skály. Údajně mělo být schopno pojmout až 100 letounů MiG-21. Ze 3,5 kilometru tunelů vyražených v mohutné skále u hranic s Bosnou zbyly po likvidaci jen ruiny. Při vstupu dovnitř se hodí baterka, mikina i dobré boty. Je to oblíbené místo fotografů, kteří zde pouštějí uzdu své kreativitě a pořizují unikátní snímky. Venku jsou zbytky budov i torza strojů. V okolí však léta upozorňovali na nebezpečí min.