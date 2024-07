Místo, kde moře hraje na varhany. Takovým je chorvatský Zadar, který okouzlil i slavného režiséra Alfreda Hitchcocka - tamní západ slunce prohlásil za jeden z nejkrásnějších na světě.

Novodobé technicky unikátní atrakce Mořské varhany a Pozdrav Slunci zajímavě kontrastují s historickým duchem místa s více než 3 tisíce let trvajícími dějinami. „Zadar patří mezi nejstarší chorvatská města,“ říká místní průvodkyně Pavičićová.

V celém regionu Severní Dalmácie je toho k poznávání ale daleko víc. Nejstarší královské město Nin s unikátní pláží a údajně nejmenší katedrálou na světě. Kultura v Šibeniku. Oblíbená letoviska Vodice, Primošten, Biograd na Moru. A ostrovy, jak jinak. Měsíční krajina na Pagu, olivovníky posetý Ugljan, Pašman s úžasně křišťálovým mořem, oáza klidu Dugi otok, národní park Kornati, nevelký Vir či ještě menší Krapanj. Příznivci kovbojek o Vinnetouovi mohou prozkoumávat kaňony a skály Národního parku Paklenica, kde se exteriéry indiánek natáčely.

Čím je jiný

Zadar je postavený na antických základech. Bohatou historii připomínají antické fórum, katedrála sv. Anastázie s vyhlídkovou věží, byzantský chrám sv. Donáta, Náměstí pěti studní nebo muzeum antického skla. Centrum města je obehnáno středověkými hradbami pod ochranou UNESCO, známými jako Zdi zadarských povstání, pojmenovanými po jedenácti povstáních zadarského lidu proti Benátské republice.

Těžko uvěřit, že památky přečkaly všechny těžké časy. Válečné útrapy totiž zkoušely město v jeho historii mnohokrát. Zadar a jeho okolí povstaly z popela jako pověstný Fénix i v době celkem nedávné. Za druhé světové války byl Zadar jako důležitá fašistická pevnost nejméně 80krát bombardován. Na počátku devadesátých let region zasáhla po rozpadu Jugoslávie válka mezi Chorvaty a Srby. Bojovalo se i o Zadar nebo Šibenik.

Co neminout Dominantou kilometr dlouhé zadarské pěší promenády Obala kralja Petra Krešimira IV. jsou takzvané Mořské varhany, které se skládají z 35 trubek o různém průměru. Na nich jsou pak umístěny píšťaly z dílny architekta Nikoly Bašiće, které vydávají zvuky v sedmi akordech. Jen o kousek dál je atrakcí Pozdrav Slunci hrající každý večer pod nohami turistů různými barvami. Turistickým fenoménem je Národní park Krka se svými sedmi uhrančivými vodopády. Rozkládá se nedaleko Šibeniku a zhruba hodinu cesty autem od Zadaru. Výlet na ostrovy pak lze spojit s návštěvou parku Kornati, který tvoří skupina 89 větších i menších ostrovů a útesů. Národní park Paklenica navozuje pocit, že se moře a hory spojují. Pod Velebitem se ukrývá podzemní město jako trpasličí svět Moria z Pána prstenů. Krápníková jeskyně Manita Peć svými komnatami a útvary uchvátí nejen fanoušky Tolkienovy Středozemě. Podobných míst pro zchlazení je v regionu víc. Třeba Cerovac, největší jeskynní komplex v Chorvatsku. Méně známá Modričova jeskyně v obci Rovanjska je považována za jednu z nejkrásnější na Jadranu.

Tip Přemysla Spěváka

Během chorvatské války za nezávislost byla vybombardována i Katedrála svatého Jakuba v nedalekém Šibeniku. Památka z pozdního středověku však již dnes stojí opět v plné kráse. Šibenik je destinací stále tak trochu na okraji zájmu nejen českých turistů. Ti dávají tradičně přednost letovisku Vodice, ostrovům či výletům do Zadaru.

Šibenik je město kostelů, které mu dodávají zvláštní atmosféru. Když se rozezní zvony, je to jako hlas vzdávajícího se města z fatální scény světově proslulého seriálu Hra o trůny. Staleté pevnosti města se koneckonců staly kulisami tohoto veleúspěšného fantasy počinu.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Malebné chorvatské město Šibenik. Je populární turistické letovisko s živým přístavem, krásnými plážemi, douhými dějinami i historickou architekturou. Leží v jižní části Severní Dalmácie a je nejstarší chorvatskou obcí na pobřeží Jadranu.

Magazín National Geographic představuje Šibenik jako méně známé hlavní město chorvatské kultury. „Návštěvníci se v něm ponoří do místní historie (ve městě a jeho okolí je celkem asi 600 archeologických nalezišť, 11 středověkých pevností, 24 kostelů a 230 kulturních památek),“ uvádí.

Chrám svatého Jakuba je na seznamu UNESCO, katedrálu na vnější zdi zdobí vlys 71 hlav mužů, žen a dětí z 15. století – bylo to poprvé v Evropě, kdy byli obyčejní lidé uvedeni do kontextu sakrálního předmětu.

Ale bylo by chybou upínat se v Šibeniku jen na několik památek a místní promenádu u moře. Zážitkem, i gastronomickým, jsou podvečerní toulky labyrintem úzkých uliček starého města (jen si je třeba dávat pozor na schody) a návštěva romantických restaurací (hlídejte si ale ceny, které se značně liší). Jako třeba michelinské Pelegrini, nebo konoby Nostalgija. O něco levnější variantou je Ayla Dalmatian Kitchen Lab.

Jen kousek jižně od Šibeniku, 300 metrů od pevniny, zůstává téměř neobjevený ostrov Krapanj. Nejníže položený a nejmenší obydlený ostrov na Jadranu se dá projít celý za pár minut. Proslul lovem mořských hub a korálů. K návštěvě se nabízí klášterní muzeum se sbírkou batyskafů, které se používaly při lovu hub. Z vesnice Brodarica tam jezdí člun.

Co vyzkoušet/ochutnat Maraskino, likér z višně je gastronomickou pýchou regionu. Pili ho milovník žen Casanova, vojevůdce Napoleon i filmový klasik Hitchcock. Původní recept byl zaznamenán v 16. století v zadarském dominikánském klášteře. Likér nejdřív nesl název Rosolj (od Ros solis – sluneční rosa).

Brodet, specialitu z vařených ryb a raků, dále pečenou rybu solenou známou solí z Pagu a Ninu.

Ninský šokol, sušenou vepřovou krkovici marinovanou v červeném víně z Benkovce.

A jelikož je ostrov Pag na hranici regionů, ani v okolí Zadaru nechybí v nabídce pažský sýr plný chutí středozemních bylin.

Jak se dostat do Zadaru a cestovat po regionu

Pokud jedete autem, tři nejkratší možné trasy po placených úsecích (přes Štýrský Hradec, Vídeň či západní Maďarsko) se sbíhají u Záhřebu. Odtamtud je to po dálnici A1 do Zadaru zhruba tři hodiny. Celá cesta z Česka bez zastávky trvá deset až jedenáct hodin.

Do Zadaru jezdí také pravidelné autobusové linky Flixbusu a Regiojetu. Nejrychlejší spojení k moři je však letecké, délka přímého letu z Prahy do Zadaru je 1 hodina 25 minut, z Vídně ještě o něco méně. U jižních sousedů lze sehnat i nejlevnější letenky, už od tisícovky. Aktuální ceny autobusových dopravců začínají na zhruba 1300 korunách. Ze zadarského letiště do centra města je to asi 20 minut, na trase funguje autobusová linka.

Zadar, Biograd na Moru, Vodice a Šibenik spojuje ikonická Jadranská magistrála (D8), jedna z nejkrásnějších pobřežních silnic na světě. Oblast leží zhruba v polovině magistrály táhnoucí se od Rijeky až po Bosnu a Hercegovinu.

Region je zaslíbený plavbě a plachtění. Přístav Sukošan je největší marinou na chorvatském Jadranu. Zadar je námořní křižovatkou. Má i pravidelné spojení trajekty s blízkými ostrovy.

Nejhezčí pláže Sakarun , ostrov Dugi otok

, ostrov Dugi otok Královnina pláž v Ninu, jen patnáct kilometrů od Zadaru, má být nejdelší písečnou pláží v celém Chorvatsku. Pro mělké a teplé moře s výhledem na pohoří Velebit ji mají v oblibě hlavně rodiny s malými dětmi a starší lidé. Bývá řazena mezi 100 nejlepších pláží světa. Nabízí i jakousi lázeňskou alternativu, namazat se bahnem z tamního břehu má ulevit bolavým kloubům a svalům.

Kolovare je pláž nejblíže starému městu v Zadaru

Pláž Lojena v národním parku Kornati učaruje křišťálově čistým mořem a pulzujícím životem pod hladinou

v národním parku Kornati učaruje křišťálově čistým mořem a pulzujícím životem pod hladinou Pláž Podvrške a další na ostrově Murter

Pláž Ručica u obce Metajna

Na co si dát pozor

Nedávno turisty vyděsila zpráva o výbuchu českého auta v oblasti Bilišane. Při tragédii zemřelo dítě. Příčinou však nebyly miny ani jiné pozůstatky jugoslávské občanské války z 90. let. Podle policie dítě sebralo protipancéřovou střelu v oblasti vojenského cvičiště u Kninu, kde česká rodina neměla co dělat.

Riziková místa přesto v Chorvatsku jsou. „Přes velké úsilí odminovacích týmů zůstává v Chorvatsku ještě celkem 596 kilometrů čtverečních, o kterých se ví, že se tam miny nacházejí nebo existuje takové podezření," sdělilo české ministerstvo zahraničí. Tyto oblasti jsou však jasně označeny a nacházejí se mimo tradiční turistické destinace. Co se týká Zadaru a okolí, podle mapy Chorvatského centra pro odminování je region „čistý“. Práce skončily před třemi lety. Problémová místa mohou být severněji, u Gospiče.

A na co si dát pozor na plážích? Město Zadar od loňska bojuje proti nošení plavek v centru, kulturních zařízeních či obchodech. „Jsme město s bohatou historií a dědictvím, které spadá pod UNESCO. Očekáváme, že návštěvníci budou město prozkoumávat v oblečení pro volný čas, nikoli v plážovém oblečení,“ uvedl ředitel zadarského turistického sdružení Mario Paleka.