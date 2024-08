Nejsilnější ze série čtvrtečních zemětřesení udeřilo v Chorvatsku půl hodiny po poledni. Epicentrum se nacházelo necelých dvacet kilometrů od města Metković. Podle údajů Evropského středomořského seismologického centra mělo sílu 3,6 stupně. Nebylo ale jediné. „Dnes 15. srpna 2024 zaznamenaly seismografy Seismologické služby Chorvatské republiky dvě velmi slabé a jedno středně silné zemětřesení s epicentrem na Pelješacu. Síla zemětřesení v 5:15 hodin byla 2,2 stupně Richterovi škály, v 5 hodin a 21 minut to bylo 2,1,“ informoval deník Metković News. Další otřesy přišly po 11 hodině a vyvrcholily zmíněným zemětřesením po poledni.

Pelješac je po Istrii druhý největší poloostrov chorvatského Jadranu.

Podle tamního tisku nenapáchalo čtvrteční zemětřesení žádné škody. I tak si ale lidé otřesů všimli a komentují je na sociálních sítích. „Nevím, jaké to bylo zemětřesení, ale bylo to jako výbuch. Doslova mě to zvedlo z lavičky. Jsem už hrozně nervózní, od včerejška se třesu,“ citoval list Antena Zadar některé z reakcí lidí.

Zemětřesení každých sedm dní

Chorvatsko překvapilo silné zemětřesení už v úterý večer. Epicentrum otřesů o síle přibližně čtyři stupně Richterovy stupnice se nacházelo nedaleko města Koprivnica, zhruba patnáct kilometrů od maďarských hranic.

Zemětřesení v Chorvatsku, kde každé léto tráví dovolenou stovky tisíc Čechů, nejsou zase tak neobyklá. Podle portálu Earthquake List jich zasáhlo jadranskou zemi a její okolí za posledních deset let přes pět set. „V průměru udeří zemětřesení poblíž Chorvatska zhruba každých sedm dní,“ uvedl list. Nejaktivnějším rokem byl rok 2016, kdy seismologové zaznamenali přes stovku otřesů, které byly silnější než čtyři stupně.

Zatím nejsilnější zemětřesení za posledních deset let, o síle 6,2 stupně, zasáhlo Chorvatsko 29. prosince 2020. Epicentrum mělo nedaleko města Sisak.

Silnější seismologická aktivita je tento týden v Evropě a především na Balkáně častá. Během čtvrtka zemětřesení o síle 2,4 stupně naměřili seismologové třeba v Rumunsku, jižním Řecku a také několikrát v Turecku. Přes tři stupně zaznamenali také na Gibraltaru a ve Španělsku.