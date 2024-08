Chorvatská seismologická služba zaznamenala největší otřesy konkrétně 17 kilometrů severně od města Križevci. Odhady síly zemětřesení se pohybovaly mezi 3,9 a 4,6 stupni Richterovy stupnice. Podle předběžných údajů Evropského středozemního seismologického centra (EMSC) se zemětřesení nacházelo ve velmi malé hloubce šesti kilometrů. „Mělká zemětřesení jsou pociťována silněji než hlubší, protože jsou blíže k povrchu,“ vysvětlili autoři monitoringu na webu Volcano Discovery.

Mnoho Chorvatů žijících v oblasti epicentra tak pocítilo velmi silné otřesy, které trvaly několik vteřin. „Vyběhl jsem z domu, když to začalo. Trvalo to snad deset vteřin, všechno se třáslo,“ popsal obyvatel chorvatské Rasinje Ivan Kajn novinářům deníku Večernji list.

„Uf, takový šok. Pořád nemůžu přijít k rozumu. Snad se to už nebude opakovat… Můžeme jen čekat a modlit se,“ řekla listu další obyvatelka Rasinje a dodala, že na jejím domě živel nezanechal větší hmotné škody.

Třesoucí se domy vyděsily také obyvatele chorvatské Koprivnice, dalšího místa přímo v epicentru zemětřesení. „V Koprivnici to bylo silně cítit. Otřáslo to domem a jeho základy,“ cituje ohlasy z místa web 24sata.

Jakoby vybuchla bomba

Ačkoli otřesy podle chorvatských úřadů nezpůsobily větší škody, někteří místní skončili s rozbitými okny a popadanými předměty z polic. „Bylo to jakoby vybuchla bomba a potom se otřásla zem,“ uvedl jeden ze svědků podle webu topky.sk. „Hrozný pocit, zahřmělo a celý dům se třásl,“ dodal další.

Podravski list zveřejnil video zemětřesení z kamery na severu Chorvatska:

| Video: Youtube

Chvění země pocítili také lidé v přibližně sedmdesát kilometrů vzdáleném hlavním městě. „V Záhřebu se to dobře zatřáslo. Trvalo to asi patnáct vteřin,“ popsala na sociální síti X uživatelka Danijela Lucija.

K otřesům může dojít kdekoli u Jadranu

Podle seismologů může k podobnému zemětřesení dojít kdekoli v Chorvatsku. „Zemětřesení takového rozsahu je určitě cítit a není to nic příjemného. Je to otřes, který může způsobit menší škody,“ vysvětlil pro Večernji list seismolog Tomislav Fiket. Chorvati by podle něj měli počítat s tím, že tento jev může nastat kdekoli v zemi. „To je realita života v těchto oblastech," podotkl.

Ty, kteří se obávají dalších, ještě silnějších otřesů, ale odborník uklidnil. „Nepředpokládáme, že právě tuto oblast Chorvatska může zasáhnout silnější zemětřesení, než bylo to včerejší,“ odhadl.

Podle agentury MTI zemětřesení pocítili i lidé na jihozápadě Maďarska, k zemětřesení totiž došlo asi jen 15 kilometrů od společných hranic obou zemí. Podle maďarské národní seismologické observatoře tam otřesy dosáhly síly 4,5 stupně. Ani na maďarské straně podle agentury TASR nejsou hlášeny žádné materiální škody.

Chvějící se zemi ve stejné chvíli zaznamenali také na jihovýchodě Rakouska.

Ničivá zemětřesení v Chorvatsku

Jak informuje Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Chorvatsko se nachází v blízkosti rozhraní Adriatické a Euroasijské litosférické desky, které se táhne podél chorvatského pobřeží. V Čechy oblíbené zemi navíc sousedí několik významných evropských geologických útvarů - jihovýchodní výběžek Alp, pohoří Dinaridy a Panonská pánev. Jejich rozhraní tvoří významné zlomové systémy, kde se tyto geologické jednotky vůči sobě pomalu pohybují. To má za následek četná, ale většinou nejvýše středně silná zemětřesení.

Takto vypadaly následky silného zemětřesení v Chorvatsku v roce 2020:

Ničivá zemětřesení v Chorvatsku běžná nejsou. Mimořádně tragické bylo zemětřesení u Dubrovníku v roce 1667, při němž zahynulo pět tisíc lidí a město bylo téměř zničeno. Síla otřesů patrně odpovídala hodnotě 7,0. Zvláště silné pak bylo zemětřesení, které Chorvatsko zasáhlo pár dní před silvestrem roku 2020. Mělo sílu 6,3 a zemřelo při něm sedm lidí. Jeho následky pocítili i lidé v Česku.

Zatím poslední podobnou událost před srpnovým zemětřesením pocítili Chorvaté koncem července, kdy pobřeží Jaderského moře zasáhlo zemětřesení o síle 4,4.