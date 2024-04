Desítky nových moderních radarů se ještě před letní sezonou objeví na silnicích Chorvatska. Změří nejen překročenou nejvyšší povolenou rychlost, ale poznají i další přestupky. Českým turistům se těžká noha na plynu v autě směr Jadran může řádně prodražit.

Zkazit dojmy z letní dovolené, i dodatečně, může mastná pokuta za překročení nejvyšší povolené rychlosti. Při dlouhé cestě autem z Česka na Jadran mnohé řidiče láká přišlápnout plynový pedál. V letošní sezoně se to nemusí vyplatit víc než kdy jindy.

Bičem na piráty silnic v Chorvatsku mají být nové boxy pro pevně instalované radary. „Zatím 37 nových moderních kamer se má střídat na 111 místech,“ uvedl web Autonet.hr. Podle dalšího chorvatského zpravodajského webu 24sata plánuje tamní policie do konce letošního roku nainstalovat další radary dokonce na stovkách míst po celé zemi.

Kromě měření rychlosti dokážou nové kamery automaticky číst SPZ vozidel hříšníků. Umí měřit rychlost u více aut a ve více pruzích současně. Kromě rychlosti některé monitorují kabinu. „Zaznamenají, zda řidič při jízdě nesprávně používá mobil nebo zda cestující nejsou připoutáni bezpečnostními pásy,“ tvrdí Autonet.hr.

Není jasné, kde všude budou

Radary budou přemisťovány z místa na místo. To znamená, že ne ve všech boxech bude vždy kamera. Řidiči nicméně nepoznají, která skříňka pro měření rychlosti je aktivní a která ne.

Zvláště pozor na úsecích, které řidiči využívají, aby se vyhnuli placeným dálničním úsekům a mýtu. Podle Autonet.hr už přibyly radarové boxy na frekventované silnici D1 mezi slovinskými hranicemi a Záhřebem, která kopíruje dálnici A2. „Rychlostní kamery jsou podle ministerstva instalovány v kritických lokalitách s vyšším počtem dopravních nehod,“ přiblížil server.

Podle českého Autoklubu jsou rychlostní limity v Chorvatsku stejné jako v Česku. V obci platí maximálně 50 kilometrů v hodině, mimo město 90, na silnicích pro motorová vozidla 110 a na dálnici 130 kilometrů v hodině.

Přestupky zasílá systém nových radarů přímo na server chorvatským úřadům. Zda urychlí proces oznámení o uložení pokuty zahraničním turistům, je otázka.

Na kolik to vyjde

Při kontrole a uložené pokutě policistou přímo na silnici se vyplatí zaplatit na místě. Kvůli zvýhodněné sankci. Podle chorvatských úřadů hrozí za překročení maximální povolené rychlosti v obci o 10 kilometrů v hodině a víc sankce od 60 eur, tedy zhruba 1 500 korun. Nad 20 kilometrů v hodině je to v přepočtu zhruba 3 400 korun. V případě uhrazení do tří dnů je to polovina.

Výmluva na chybějící hotovost nefunguje, platí se bezhotovostně. Co se týká alkoholu za volantem, v Chorvatsku je tolerance do 0,5 promile, ovšem pro řidiče do 24 let nulová. Prodražit se může i špatné parkování.

Už standardní je přeshraniční vymáhání pokut. Mezi členskými státy EU je možná výměna informací o dopravních přestupcích. Týká se osmi závažných dopravních přestupků, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jízdy na červenou, telefonování za jízdy nebo zásadnějšího překročení maximální povolené rychlosti. Pokuty tak za ně teoreticky může vymáhat i policie z domácí země motoristy.