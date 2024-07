V 577členném Národním shromáždění teď mají silná zastoupení pravice, levice i centristé. Podle Sylvaina Maillarda, poslance za Macronovu stranu Renesance, není na rozdělení pěkný pohled a představuje politické peklo. Žádná skupina se neblíží ani dvěma stovkám křesel. „Není možné vládnout Francii, pokud nemáte 240 až 250 zákonodárců. Byl jsem předsedou skupiny Renesance s koalicí 250 poslanců a už to bylo velmi složité," uvedl pro server Politico.

Výsledky druhého kola parlamentních voleb byly nečekané a nenaplnily jak scénáře mnoha volebních průzkumů, tak ani očekávání politiků. Levicový blok Nová lidová fronta pod vedením Jeana-Luca Mélenchona získala 188 křesel, koaliční centristické hnutí Spolu (Ensemble) má 161 postů a původně velmi favorizované Národní sdružení má 142 křesel.

Do parlamentu se dostali také Republikáni, kterým připadlo 48 postů. Vytvořit v tomto rozložení koalici bude podle politologů těžké. „V zásadě je možné vytvořit koalici hlavního proudu, i když by to bylo obtížné kvůli rozdílným názorům stran v otázkách, jako jsou daně, důchody a ekologické investice. Mohla by být také zranitelná vůči návrhům na vyslovení nedůvěry, které podporují jak Nová lidová fronta, tak Národní sdružení,“ vysvětlil pro The Guardian odborník na ústavní právo z pařížské Sorbonny Bertrand Mathieu.

| Video: Youtube

Premiérem zůstává Gabriel Attal

Spekuluje se také o tom, že by prezident Emmanuel Macron mohl jmenovat na přechodnou dobu úřednickou vládu složenou z odborníků. Jak ale poznamenal odborník na ústavu univerzity v Lille Jean-Philippe Derosier, Francie s takovou vládou nemá na rozdíl od jiných států žádné zkušenosti.

Prozatím zůstává francouzským premiérem Gabriel Attal. Ten po zveřejnění výsledků voleb oznámil demisi, v pondělí ho o setrvání ve funkci požádal prezident Macron. „Poděkoval za vedení volební centristické kampaně a požádal ho, aby prozatím zůstal ve své funkci a zajistil stabilitu země,“ informoval server France24.

Jisté podle odborníků je, že Francie je v politickém chaosu a čeká ji nejspíš dlouhé období nejistoty a politické paralýzy s patem. Server Politico zhodnotil, že sázka na předčasné parlamentní volby, které vyhlásil prezident Macron, hlavě státu nevyšla a oslabila jeho pozici jak doma, tak v zahraničí. „Před předčasnými volbami velel prezident největší skupině v parlamentu. Nyní bude muset pravděpodobně spolupracovat s opozičním politikem na postu premiéra,“ zhodnotil Politico.