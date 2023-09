V jihoevropských zemích v těchto dnech přibývá případů nákazy covidem-19. Země zatím sázejí především na ochranu skrze očkování, plošná opatření nebo zákazy pro turisty mířící na pozdní dovolenou neplánují.

| Foto: Shutterstock

Kdo hledá, kam ještě v průběhu září za teplem, padne mu často zrak na destinace v jižní Evropě. V místech ovšem hlásí rostoucí počty zachycených případů nákazy covidem-19. Podle statistik aktuálně hlásí nejvyšší přírůstky Řecko, Portugalsko, Itálie nebo cíle na Azurovém pobřeží, v Monaku.

V Řecku nakažených přibývá už od srpna. Více než desetinu případů měla na svědomí varianta Eris, dominuje ale především varianta Omikron. „Počet případů se oproti předchozímu týdnu zvýšil o 54 procent,“ informuje řecká Národní zdravotnická organizace (EODY). Během jedno týdne na konci srpna zemřelo na covid v Řecku přes třicet lidí ve věku 63 až 99 let.

Vyšší nárůst v Monaku, kam často jezdí na jednodenní výlety i turisté směřující do Francie na Azurové pobřeží, má dle tamních úřadů na svědomí mutace Eris. Omezení pro turisty ani rezidenty tam neplánují.

„Situace v tuto chvíli nevyžaduje přijetí žádných omezujících opatření. Přesto je důležité být co nejvíce ostražitý a pokračovat v opatřeních zdravého rozumu, jako je nošení roušky, pokud vykazujete symptomy,“ připomněl tamní ministr zdravotnictví Christophe Robino. Vyzdvihl také důležitost očkování.

Vyšší nárůst případů hlásí i další evropský ministát, San Marino, zaznamenali jej ale i ve zbytku Apeninského poloostrova. I přesto je situace nadále klidná. „Dopad na nemocnice zůstává nízký, i když se mírně zvyšuje. S ohledem na epidemiologickou situaci se navrhuje posílit plánovaná ochranná a preventivní opatření, zejména s ohledem na očkovací kampaň,“ informovalo tamní ministerstvo zdravotnictví.

Někde již nasazují roušky

Na konci minulého týdne řešila nárůst případů i portugalská vláda. Lisabonská nemocnice Santa Maria hospital dokonce znovu zavedla povinnost nosit roušky. Země ale zatím také nebude žádná další plošná opatření přijímat. A to ani pro lékárny či nemocnice. „Vláda vyhodnocuje vývoj počtu případů covid-19 a v této souvislosti akceptuje rozhodnutí Hospital de Santa Maria. Které je ale v tuto chvíli dostatečné,“ oznámila poslankyně Mariana Vieira da Silva.

Počty případů rostou v celé Evropě, ale také po světě. Vědci aktuálně debatují o nové mutaci Pirola. Zatím byla potvrzena v Izraeli, Dánsku, Velké Británii, Švýcarsku, Thajsku nebo Austrálii a v Jižní Koreji.

Panuje zatím shoda, že není důkaz pro to, že by tato mutace byla závažnější než ty předchozí. Nelze ale vyloučit, že se bude rychle šířit. „WHO tuto variantu pečlivě sleduje, aby posoudila její přenositelnost a potenciální dopad,“ potvrdil generální ředitel WHO (Světová zdravotnická organizace) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Před každou cestou do zahraničí se vyplatí zkontrolovat aktuální podmínky pro turisty i podmínky, které panují pro obyvatelstvo dané země. Lidé je najdou například skrze webové stránky ministerstva zahraničí, přes profily jednotlivých zemí.