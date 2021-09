Jedním z největších rizik pro bezpečnost pasažérů je, když stojí a nedrží se madel, protože se obávají, že nejsou čistá. Deníku to řekl šéf londýnského metra Andy Lord, podle kterého jsou obavy cestujících neopodstatněné. Výzkumníci z Královské univerzity v Londýně v srpnu nenašli na čtyřech hlavních vlakových nádražích ani v meziměstských spojích žádné stopy koronaviru.

Mezi dubnem a červnem se v metru vážně zranilo 12 lidí, v autobusech 23. Podle deníku je to víc zraněných než v jakémkoli jiném čtvrtletí v letech 2020 a 2021. Londýnský dopravní podnik TfL uvedl, že nynější počet zraněných na milion cestujících je vysoko nad cílem, který si stanovil.

Strach z nákazy koronavirovou infekcí vede mnoho Londýňanů k tomu, že se nechtějí držet madel při jízdě na eskalátoru. Výsledkem je podle listu The Daily Telegraph nárůst vážných a potenciálně smrtelných pádů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.