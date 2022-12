Válka na Ukrajině nebo blížící se Vánoce ovládají titulky médií v celé střední Evropě. Zcela vymizelo téma koronaviru, který je pořád ve značné míře mezi lidmi přítomen. Zásluhou očkování a dvou velmi náročných a pro mnohé smutných covidových let je ale imunita lidí výrazně vyšší, než tomu bylo v posledních letech, což se projevuje i na nižších špičkových hodnotách při jednotlivých vlnách epidemie.

Přesto nové případy přibývají stále po tisících. V sousedním Německu každý den přibude mezi 30 a 50 tisíci případů. Sedmidenní incidence je tak v porovnání s Českem na čtyřnásobku.

Počet nakažených v Sasku stále strmě stoupá. Od začátku epidemie se v této čtyřmilionové spolkové zemi nakazilo přibližně 1,9 milionu lidí. Zatímco ještě ve čtvrtek bylo v Sasku v rámci sedmidenní incidence 170 nových případů na 100 tisíc obyvatel, v pátek to už bylo 176. Klesající trend z posledních týdnů se tak zastavil a křivka nově registrovaných opět roste vzhůru.

Sousední spolková země zaujímá šesté místo mezi šestnácti spolkovými zeměmi. V celém Německu pak registruje Robert Koch Institut, který má epidemie na starosti, za posledních sedm dní 205 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Pro porovnání, v Česku je tato hodnota podle ministerstva zdravotnictví přibližně třetinová.

Podle deníku Sächsische Zeitung ale čísla neuvádí skutečné zatížení populace nemocí, stejně jako je tomu v Česku. „Do statistik se započítávají pouze pozitivní testy PCR. Navíc pozdní hlášení a problémy s přenosem mohou vést ke zkreslení jednotlivých denních hodnot,“ píšou SZ.

Do Saska s rouškami a respirátory

Do Saska míří také turisté z Česka. Obzvlášť v čase adventu se jedná o stovky tisíc lidí toužících užít si předvánoční atmosféru na vyhlášených německých trzích, například v Drážďanech. I na ně může mít koronavirová situace v sousední zemi dopad, pokud se rozhodnou využít k cestě veřejnou dopravu. V Sasku totiž stále platí povinnost nosit v autobusech, tramvajích nebo ve vlacích respirátory. Ty doporučují odborníci nosit také na místech se zvýšenou koncentrací lidí. A takovými místy právě přeplněné adventní trhy jsou.

Ale i v sousední zemí sílí tlaky na to, aby bylo možné ve veřejné dopravě sundat respirátory, jako je tomu například v Česku již od jara.

Například ministryně dopravy Saska–Anhaltska Lydia Hüskens přišla s požadavkem, aby toto nařízení do konce roku pozbylo platnosti a zároveň, aby pro celé Německo platila v dálkových spojích jednotná pravidla.

K podobným návrhům je sasko-anhaltské ministerstvo zdravotnictví kritické s tím, že stále zůstává poměrně hodně lidí s covidem v nemocnicích.

