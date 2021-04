Obyvatele polského Krakova vyděsila nebezpečná bestie. Šlo o croissant na stromě

Obyvatele polského Krakova dva dny děsila nebezpečná bestie ukrytá ve větvích stromu. Kdo by však očekával, že ní byl jedovatý had, či nebezpečný dravec, mýlil by se. Rozruch vyvolal kousek pečiva.

Croissant nebo leguán? | Foto: Shutterstock

Pracovníci krakovského spolku na ochranu zvířat nedávno obdrželi hlášení o neobvyklém zvířeti, které číhá na stromě v polském městě. "Lidé raději vůbec neotvírají okna, jak se bojí, že jim to vleze do domu," uvedla v telefonu zoufalá žena. Slavné zvířecí útěky: Lachtan skončil v Německu, opice na věži Přečíst článek › Po příjezdu na místo však ochránci zvířat v šeříku ke svému zklamání našli pouze beznohý a bezhlavý objekt - nepříliš čerstvý croissant. Kus pečiva pravděpodobně někdo vyhodil z okna, aby nakrmil zdejší populaci ptáků. Spolek na ochranu zvířat již na facebooku potvrdil, že k popisované příhodě skutečně došlo. "Když nám žena zavolala, nejprve jsme se jí zeptali, zda by se mohlo jednat o dravce," popsali. Vypadá jako laguna Nečekaná byla i ženina odpověď: "Vypadá spíše jako laguna," zaznělo v telefonu. Po chvíli se však sama opravila a použila správný výraz - na stromě se měl podle ní nacházet leguán, uvedl zpravodajský server BBC. Nebezpečný uprchlík. Bílý tygr před lety utekl z výběhu a napadl ošetřovatele Přečíst článek › Ochráncům zvířat se od počátku zdálo nepravděpodobné, že by plaz přežil chladné teploty, jež v současnosti v Polsku panují. Zvažovali však možnost, že by se mohlo jednat o nechtěného domácího mazlíčka, kterého se zbavili jeho majitelé. Událost proto prověřili.