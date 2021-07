Zdroj: Deník

Zatímco Maďaři mají dálnici propojující zemi od západu na východ kompletně hotovou již léta a Češi se dokončení rekonstrukce dočkají snad letos, Slováci mají nedostavěnou dálnici a stále živé vzpomínky na to, když na otevírání jednoho krátkého úseku pod Tatrami objednal tehdejší premiér Vladimír Mečiar na konci devadesátých let účast světových celebrit, například top modelky Claudie Schiffer.

Nyní o dálnici D1 vznikla dokonce divadelní hra. Nastudovalo ji divadlo v Martině. „Neschopnost dostavět cestu z Prahy do Košic, která je původně plánovaná až po hranici s Ukrajinou, je nejen politicko-satirický námět, ale v podstatě by mohla být metaforou našeho národního úsilí a neschopnosti dosáhnout cíle, který jsme si stanovili,“ vysvětlil pohnutky pro vznik hry její režisér Lukáš Brutovský. Hra nemá hlavní ani vedlejší role, šestice herců na pódiu přednáší monology, které odrážejí, co vše se za padesát let okolo dálnice odehrálo. Nepřekvapí, že ve hře jsou zaznamenáni výroky všech polistopadových premiérů. Každý z nich totiž hlásil, že dostavba dálnice D1 je jeho prioritou.

Podstata hry se neskrývá pouze v neúspěšné stavbě dálnice ale má být i obrazem slovenské mentality. Divadlo je velmi dobře pochopitelné i pro české diváky. Třešničkou, potvrzující absurditu výstavby hlavní dopravní tepny na Slovensku je, že na premiéru nedorazila delegace z Košic. Kvůli komplikacím v dopravě by ji nestihla a tak se otočila a odjela zpátky na východ.

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

