Následná analýza jeho DNA potvrdila, že se jednalo o dekády hledaného násilníka a vraha, kterému se přezdívalo „vrah se zjizvenou tváří“ (tueur au visage grêlé) či Zjizvený (le Grêlé). Po letitém vyšetřování to 30. září potvrdila pařížská prokuratura, informuje francouzský server France Info.

Bývalý armádní policista je podezřelý ze šesti znásilnění a čtyřech vražd, které měl spáchat mezi lety 1986 a 1994. Mezi obětmi byla například v roce 1986 i jedenáctiletá dívka Cécile Blochová. Tento případ tenkrát otřásl celou Francií.

Podle informací serveru France Info zanechal Vérove dopis, ve kterém se ke všemu detailně přiznal. Údajně v dopise uvedl, že v té době „nebyl v pořádku“, ale že se později „dal dohromady“.

Podle právníka, který zastupuje rodiny poškozených, však jeho sebevražda zanechá mnoho dalších případů neobjasněných – podle něj totiž spáchal „nepochybně mnohem více“ zločinů, píše britský server BBC.

