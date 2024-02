Desítky tisíc demonstrantů v pátek zaplavily ulice Budapešti kvůli udělení prezidentské milosti muži, který kryl případ roky trvajícího sexuálního zneužívání dětí. Podle agentury Reuters šlo o největší protivládní demonstraci za několik let. Protest na budapešťském Náměstí hrdinů zorganizovalo několik hudebních celebrit a internetových influencerů, takže demonstrace přilákala i mnoho mladých lidí, uvedla agentura Bloomberg.

Nevoli veřejnosti vyvolalo, když se na začátku tohoto měsíce objevily v médiích informace, že Katalin Nováková coby tehdejší prezidentka loni v dubnu omilostnila zástupce ředitele dětského domova, který nadřízenému pomáhal krýt jeho zneužívání deseti nezletilých chlapců. Nováková, spojenkyně premiéra Viktora Orbána a členka jeho strany Fidesz, v sobotu po kritice oznámila, že abdikuje.

Současná krize je přímým zásahem do srdce strany Fidesz, která hlásá důležitost rodinných hodnot a ochrany dětí, napsala agentura Bloomberg. Orbánova vláda v Maďarsku se protestem nemusí cítit ohrožena vzhledem k tomu, že do parlamentních voleb v roce 2026 je ještě daleko. Strana Fidesz nicméně doufá v úspěch během blížících se voleb do Evropského parlamentu, uvedla agentura Reuters. Ve hře je také červnové hlasování o starostovi Budapešti.

„Máme toho dost. Potřebujeme změnu, tahle vláda je prolezlá lží a pokrytectvím,“ řekl Reuters jeden z protestujících, 64letý József Molnár. Dodal, že naposledy byl na demonstraci v roce 1989, když se hroutil komunistický režim. Na páteční protestní shromáždění dorazil i jeho 19letý syn.

„Doufám, že tohle hnutí nabere obrátky, přinese změny a vyburcuje Maďary z apatie,“ řekla Bloombergu 22letá demonstrantka Gabriella Ertingerová.